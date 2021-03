Dévoilement du Plan d'action pour la relance des exportations - Une nouvelle force de frappe pour relancer l'économie du Québec par l'exportation

QUÉBEC, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dévoile le Plan d'action pour la relance des exportations (PARE), doté d'un cadre financier de 500 millions de dollars sur cinq ans. Ce plan regroupe des actions ciblées pour les entreprises exportatrices ainsi que pour les organismes sectoriels et régionaux de concertation et de promotion des exportations.

Le PARE vise, dans un premier temps, à récupérer le terrain perdu sur les marchés extérieurs en raison de la pause économique et de l'incertitude causées par la crise sanitaire, puis, dans un deuxième temps, à propulser les exportations du Québec dans une nouvelle phase de croissance postpandémie pour que leur valeur atteigne 50 % du PIB québécois.

Afin de réaliser ces deux objectifs, le PARE prévoit la mise en œuvre de dix actions concrètes, dont bonifier et actualiser le soutien à la commercialisation et à l'exportation, offrir un accompagnement plus personnalisé aux chefs de file en matière d'exportation et adapté aux besoins des exportateurs de même qu'implanter un service d'accompagnement virtuel sur les marchés.

Ces actions clés seront menées avec la collaboration d'Investissement Québec International, du ministère de l'Économie et de l'Innovation, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, du réseau des représentations du Québec à l'étranger, du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, des bureaux du Québec au Canada et d'autres ministères et organismes partenaires.

« Le plan que nous lançons aujourd'hui, c'est la stratégie la plus ambitieuse et agressive jamais dévoilée pour accélérer les projets d'exportation au Québec et améliorer notre balance commerciale. Grâce à la coordination effectuée par Investissement Québec International, nous accompagnerons nos entreprises concrètement dans leurs efforts d'exportation pour qu'elles se démarquent sur les marchés internationaux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le Plan d'action pour la relance des exportations vise à aider nos entreprises à retrouver leur niveau d'activité d'avant la pandémie, et même davantage. Il s'harmonise avec les grandes priorités énoncées dans la Vision internationale du Québec et mobilise plus que jamais notre réseau de représentations à l'étranger, qui devient un puissant levier pour soutenir la croissance des exportations québécoises. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Ce plan d'action comprend des mesures incontournables pour redémarrer l'économie québécoise alors que nos entrepreneurs pourront compter sur les équipes d'Investissement Québec International et celles des bureaux du Québec au Canada pour leurs démarches d'exportation, notamment au pays. Grâce à toutes les facilités qu'il offre, le commerce interprovincial procure des avantages économiques au Québec et à ses partenaires, en plus de créer de la richesse et des emplois dans toutes nos régions. Il permet aussi aux entrepreneurs francophones de faire des affaires en français et de bénéficier d'une visibilité supplémentaire. »

Sonia Lebel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« En tant que guichet central pour les entreprises exportatrices, Investissement Québec International est pleinement équipé pour remplir le mandat que lui confie le gouvernement. Il joue un rôle déterminant en aidant les entreprises à réussir leurs démarches de commercialisation à l'extérieur du Québec. De concert avec les partenaires gouvernementaux et ceux de l'écosystème de soutien à l'exportation, nos équipes sont mobilisées pour offrir l'appui financier et l'accompagnement aux exportateurs québécois vers les meilleures occasions d'affaires sur les marchés étrangers. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

En 2019, avant la pandémie de la COVID-19, la valeur des exportations totales de biens et de services du Québec s'élevait à 213,3 milliards de dollars, soit 46,3 % du PIB québécois.

De ce montant, 132,8 milliards provenaient des exportations internationales et 80,6 milliards des exportations interprovinciales, majoritairement destinées à l' Ontario .

. Les États-Unis représentent le principal partenaire commercial de marchandises du Québec à l'international, avec des échanges totalisant 106,5 milliards de dollars en 2019 (exportations : 66,4 milliards; importations : 40,1 milliards).

Pour consulter le Plan d'action pour la relance des exportations, visitez le https://www.quebec.ca/gouv/ministere/economie/publications/plan-action-relance-exportations.

