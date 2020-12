Dévoilement du Baromètre 2020 de l'action climatique - Malgré leurs bonnes intentions, les Québécois méconnaissent les gestes qui ont le plus grand impact

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Plus des trois quarts des Québécois et des Québécoises veulent en faire davantage pour le climat (78 %), mais la majorité continue de confondre enjeux climatiques et autres enjeux environnementaux, ce qui crée un écart entre les intentions et les comportements réels en matière d'action climatique. C'est notamment ce que révèlent les données de l'édition 2020 du Baromètre de l'action climatique réalisé par le Laboratoire de l'action climatique, une collaboration entre le média de solutions québécois Unpointcinq et une équipe de chercheuses de l'Université Laval.

En effet, malgré leurs bonnes intentions, les citoyens et les citoyennes de la province obtiennent une note globale de D quant à leurs connaissances relatives à l'action climatique. Alors que 90 % affirment poser des gestes pour le climat, moins de la moitié met en œuvre les actions les plus significatives pour réduire leur impact climatique, soit : composter, manger moins de viande, réduire l'usage de la voiture et diminuer les déplacements en avion. « Les individus comprennent que réduire l'usage de la voiture ou les déplacements en avion fait une grande différence sur le climat, mais ont également l'impression qu'ils peuvent faire leur part en adoptant de petits gestes moins contraignants », constate Valériane Champagne St-Arnaud, professeure de marketing à l'Université Laval.

« Ce qui est paradoxal également dans les données récoltées, c'est que seulement 6 % de la population affirme ne pas y comprendre grand-chose. Pourtant, lorsqu'on demande aux individus d'expliquer des termes très présents dans les médias, comme empreinte carbone ou économie verte, moins de 20 % affirment être en mesure de le faire », rajoute Clémence Lalloz, co-fondatrice et directrice générale adjointe d'Unpointcinq.

« Les résultats du baromètre sont clairs : il y a un grand besoin en matière d'éducation climatique et, pour changer les choses, on doit absolument rendre disponibles des contenus informatifs et accessibles, capables de rejoindre tous les sous-groupes de la population. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du Baromètre : identifier et raffiner les profils climatiques des Québécois et des Québécoises pour mieux les comprendre et les rejoindre », affirment d'une même voix Mme Champagne St-Arnaud et Mme Lalloz.

Évolution et nouveautés depuis 2019

Depuis le lancement de la première édition du Baromètre en 2019, on constate toutefois certains changements positifs dans les attitudes et les comportements de la population québécoise à l'égard des enjeux climatiques :

Malgré le contexte pandémique, 79 % des personnes interrogées croient qu'il est urgent d'agir contre les changements climatiques, un consensus fort qui se consolide par rapport à l'an dernier (74 % en 2019).

76 % croient que le Québec, à travers tous ses acteurs, a la capacité de lutter efficacement contre les changements climatiques (75 % en 2019).

78 % aimeraient en faire personnellement davantage pour le climat (76 % en 2019).

71 % mentionnent être soucieuses l'image qu'elles projettent quant à l'impact de leurs choix quotidiens sur l'environnement ou le climat (55 % en 2019).

Le sondage réalisé à l'automne 2020 présente aussi quelques nouveautés. Par exemple, on note que les scientifiques sont de loin les plus susceptibles d'influencer la majorité de la population québécoise (58 %) à en faire davantage pour le climat, particulièrement chez les 55 ans et plus (64 %). Fait intéressant aussi : 34 % des jeunes (18-34 ans) estiment que les vedettes médiatiques pourraient les influencer (contre 22 % pour les personnes des autres groupes d'âge). Par ailleurs, 86 % des personnes interrogées estiment que si une entreprise réalise des actions concrètes, crédibles et significatives en faveur du climat, elles sont plus susceptibles d'acheter ses produits que ceux d'une autre marque.

La pandémie et l'action climatique

Pour 36 % de la population, la pandémie a toutefois insufflé une dose d'optimisme relatif à la lutte pour le climat, constatant comment cette crise a affecté plusieurs secteurs d'activité. Or, les attitudes des Québécois et Québécoises envers les deux crises sont très similaires. Les proportions d'individus éprouvant des émotions négatives comme la peur, l'impuissance ou la tristesse sont semblables, qu'il s'agisse de la pandémie ou de la crise climatique. Par contre, les attitudes positives diffèrent : 49 % des personnes disent avoir confiance qu'il y aura des solutions à la COVID-19 contre 40 % qui affirment la même chose par rapport aux changements climatiques.

Méthodologie du sondage

Les résultats présentés dans ce rapport sont issus d'une enquête par questionnaire en ligne réalisée auprès d'un échantillon de 2003 personnes âgées de 18 ans et plus, vivant au Québec et s'exprimant en français ou en anglais. Afin d'assurer un échantillon représentatif de la population à l'étude, les résultats ont été pondérés selon la région, le sexe, l'âge, la langue maternelle, le niveau d'éducation et la présence d'enfants dans le ménage. Le questionnaire a été élaboré par l'équipe du Laboratoire de l'action climatique, à partir de la plus récente littérature en communication marketing environnementale. La collecte de données a été réalisée par la firme Léger du 14 au 19 septembre 2020.

À propos du Laboratoire de l'action climatique

Le Laboratoire de l'action climatique est le fruit d'une collaboration entre une équipe de recherche de l'Université Laval et le média de solutions Unpointcinq. Suivant les modalités d'un laboratoire vivant et recourant autant à des sondages à grande échelle qu'à des groupes de discussion, il permet sur une base régulière de tester la disposition des Québécois et des Québécoises à l'action climatique ainsi que la réception de différents types de contenus de communication marketing climatique auprès de publics variés. Le Laboratoire compte sur l'appui financier, matériel et scientifique de partenaires, qui ne s'immiscent pas dans ses activités : le gouvernement du Québec, Desjardins et Ouranos.

