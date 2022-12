Dévoilement des salaires et des conditions de travail dans le commerce de détail en 2022 : résultats de l'enquête de rémunération globale

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Détail Québec a dévoilé cet automne les résultats de l'Enquête de rémunération globale dans le commerce de détail 2022, la seule au Québec à être dédiée entièrement et exclusivement au commerce de détail.

Réalisée en collaboration avec Rémunia, cette enquête est la plus importante jamais réalisée pour le secteur avec la participation de détaillants représentant plus de 1 550 établissements de tous les sous-secteurs d'activités du commerce de détail et de toutes les régions du Québec.

Cette étude est le fruit de l'analyse des données salariales de 37 676 travailleurs du secteur au Québec. Elle présente non seulement des données salariales pour 16 principaux emplois repères, mais aussi des statistiques sur les conditions de travail et les avantages sociaux offerts par des employeurs de petits, moyens et grands commerces.

Avec 31 935 postes vacants dans le secteur du détail, les employeurs redoublent d'efforts au niveau de la rémunération globale afin d'attirer et de fidéliser leur personnel.

Tableau - Salaires horaires médians de 16 emplois repères et variation depuis 2016

Emplois repères Salaire horaire de

base médian 2022 % de variation

depuis 2016 Personnel de vente et de service en magasin Caissier 15,46 $ +32 % Commis aux achats et à l'inventaire 16,50 $ +39 % Conseiller-vendeur 16,38 $ +22 % Étalagiste / spécialiste de présentation visuelle 18,39 $ +27 % Préposé / Conseiller au service à la clientèle 17,96 $ +37 % Assistant-technique en pharmacie 19,72 $ +29 % Personnel d'entrepôt/distribution Chauffeur-livreur 19,85 $ nd Commis aux commandes Web 17,16 $ nd Manutentionnaire 17,60 $ +23 % Personnel professionnel des achats et du numérique Acheteur 28,23 $ +25 % Gestionnaire du commerce électronique 47,79 $ nd Spécialiste des médias numériques / réseaux sociaux 26,80 $ +17 % Marchandiseur Web 26,29 $ nd Personnel de supervision en magasin Assistant-gérant 21,00 $ +33 % Gérant / Directeur 27,35 $ +24 % Gérant de district 38,46 $ +12 %

nd = non disponible

Plusieurs tendances se dégagent en matière de rémunération dans le commerce de détail:

Une importante hausse salariale pour toutes les catégories de poste. Plus spécifiquement pour le personnel de vente et de service en magasin , les salaires médians ont augmenté de 22 % à 39 % selon les emplois repères depuis le 1 er mai 2016. À titre comparatif, le salaire minimum au Québec a progressé de 33 % au cours de la même période.

Plus spécifiquement pour le , les salaires médians ont augmenté de 22 % à 39 % selon les emplois repères depuis le 1 mai 2016. À titre comparatif, le salaire minimum au Québec a progressé de 33 % au cours de la même période. Des salaires élevés offerts aux emplois relatifs au numérique. Par exemple, les gestionnaires en commerce électronique gagnent en moyenne un salaire médian de 47,79 $ de l'heure. Cela est expliqué en partie par la forte demande générée par l'accélération du virage numérique des détaillants ainsi que la rareté de l'expertise sur le marché du travail.

Par exemple, les gestionnaires en commerce électronique gagnent en moyenne un salaire médian de 47,79 $ de l'heure. Cela est expliqué en partie par la forte demande générée par l'accélération du virage numérique des détaillants ainsi que la rareté de l'expertise sur le marché du travail. Une bonification des avantages et conditions pour toutes les catégories de postes. Quelques données à titre d'exemple :

Quelques données à titre d'exemple : Assurance collective : de plus en plus de détaillants offrent un régime d'assurance collective (82 % versus 77 % en 2016).

de plus en plus de détaillants offrent un régime d'assurance collective (82 % versus 77 % en 2016).

Régime de retraite : Les trois quarts des entreprises offrent un régime de retraite. Le régime volontaire d'épargne-retraite est le type de régime le plus offert. La contribution patronale est de 3 % (lorsque l'employeur contribue, soit moins d'une entreprise sur deux).

Les trois quarts des entreprises offrent un régime de retraite. Le régime volontaire d'épargne-retraite est le type de régime le plus offert. La contribution patronale est de 3 % (lorsque l'employeur contribue, soit moins d'une entreprise sur deux).

Programmes d'escompte : Les programmes d'escompte ont toujours la cote (offert par 95 % des détaillants). Les pourcentages de réduction sur les produits et services vendus peuvent atteindre en moyenne de 18 % à 50 % selon les sous-secteurs d'activités.

Les programmes d'escompte ont toujours la cote (offert par 95 % des détaillants). Les pourcentages de réduction sur les produits et services vendus peuvent atteindre en moyenne de 18 % à 50 % selon les sous-secteurs d'activités. L'implantation accrue de mesures d'attraction pour faciliter l'embauche : Les programmes qui encouragent financièrement les employés à référer des personnes de leur entourage sont mis en place par 40 % des détaillants. Le montant moyen d'une prime de référencement est de 629 $.

Citation

L'enquête permet de défaire de nombreux préjugés entourant les emplois dans le commerce de détail. Selon Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec : « les résultats de l'Enquête démontrent l'amélioration des conditions salariales et l'intérêt grandissant des détaillants à travailler sur leur expérience employé. Si l'on se fie aux données du marché, les détaillants ont pris les devants en offrant beaucoup plus que le salaire minimum ainsi que des conditions compétitives attractives. »

Avec les fêtes qui approchent et le besoin crucial de main-d'œuvre en cette période, Détail Québec souhaite mettre en lumière certaines analyses et valoriser les possibilités de faire carrière rapidement au sein du secteur.

L'Enquête représente un outil de référence indispensable qui permettra aux détaillants de connaître l'état du marché, de se comparer et de repenser leur offre de rémunération globale dans le but d'offrir une rémunération compétitive. Deux versions sont proposées à la vente : un rapport complet ainsi qu'un rapport simplifié pour les commerces de proximité.

À propos de Détail Québec

Organisme à but non lucratif, Détail Québec réunit des représentants d'employeurs et de travailleurs du secteur du commerce de détail. Son mandat est de contribuer au développement de la main-d'œuvre, partout au Québec, en assurant la compétitivité des entreprises. L'un des aspects de sa mission est de cerner et de faire connaître les défis du secteur.

Site Web: www.detailquebec.com

SOURCE DETAIL QUEBEC

