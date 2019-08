Dévoilement des résultats du 1er trimestre de l'exercice 2020 : Premier exercice depuis l'activation de la stratégie de recentrage vers le B2B

TSX : MDF

www.mediagrif.com

Faits saillants :

Mediagrif poursuit sa stratégie de recentrage de ses opérations vers ses activités B2B ;

Les revenus totaux, excluant ceux des places de marchés B2C, détenues en vue de la vente, totalisent 16,8 millions $, en hausse de 3,4 % ;

Le BAIIA ajusté 1 est de 4,1 millions $, représentant une marge bénéficiaire de 20 % ;

est de 4,1 millions $, représentant une marge bénéficiaire de 20 % ; Le résultat net ajusté 2 est de 1,3 million $, soit 0,09 $ par action ;

est de 1,3 million $, soit 0,09 $ par action ; Position nette de trésorerie de 3,9 millions $ en date du 30 juin 2019.

Déclaration du dividende trimestriel de 0,10 $ par action payable le 15 octobre 2019 aux actionnaires inscrits le 1er octobre 2019.

LONGUEUIL, QC, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information, dévoile aujourd'hui les résultats3 de son premier trimestre 2020. Il s'agit du premier trimestre depuis l'annonce de la mise en vente de ses actifs B2C et du choix stratégique de recentrer ses opérations vers ses activités B2B.

RECENTRAGE DES OPÉRATIONS

Au cours des derniers mois, Mediagrif a choisi de recentrer ses activités vers ses opérations B2B à fort potentiel de croissance. La première étape de ce recentrage a débuté avec la vente de LesPAC en juin dernier.

« Nous sommes persuadés que notre choix de consacrer notre succès attention et nos investissement dans nos solutions de gestion stratégique des approvisionnements et de commerce unifié démontrera la pleine valeur de notre enteprise. Ces deux segements sont en progression année sur année et nous sommes déterminés à accélérer leur expansion », d'indiquer le président et chef de la direction par intérim et chef de la direction financière, Paul Bourque.

« Nous sommes présentement à l'œuvre dans l'élaboration dun plan stratégique ambitieux, visant à saisir les opportunités de croissance des marchés nord-américains dans ces deux domaines clés. Nous prévoyons avoir complété l'élaboration de notre stratégie d'ici à l'automne et sommes enthousiastes à l'idée de la faire connaître au marché sous peu.», d'ajouter Paul Bourque.

___________________________

1Voir le rapprochement du BAIIA ajusté et du résultat net ainsi que la section « À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc. »

2Voir le rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net ainsi que la section « À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc. »

3Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

RECHERCHE D'UN PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Le processus de recrutement pour le nouveau président et chef de la direction de Mediagrif, initié par le conseil d'administration en avril dernier, se poursuit. Le conseil a mandaté la firme Boyden Canada pour superviser la recherche. Durant cette période, Paul Bourque continue d'agir à titre de président et chef de la direction intérimaire.

RÉSULTATS SOMMAIRES CONSOLIDÉS













Trois mois terminés le 30 juin (En milliers de dollars canadiens sauf les données par action -



2019 2018 non audités et non examinés par les auditeurs indépendants)



$ $ Revenus



20 228 21 128 Revenus plateformes B2B



16 848 16 295 Revenus places de marché B2C



3 380 4 833 BAIIA ajusté1



4 144 5 256 Résultat d'exploitation



2 514 3 224 Résultat net



1 051 2 432 Résultat net ajusté2



1 308 2 432 Résultat ajusté par action2 (de base et dilué)



0,09 0,16 Résultat par action (de base et dilué)



0,07 0,16 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué



14 849 14 849

PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2020

Pour le premier trimestre de l'exercice 2020, les plateformes B2B ont généré des revenus de 16,8 millions $ en augmentation comparé à 16,3 millions pour le premier trimestre 2019.

La hausse des revenus s'explique principalement par les revenus de Orckestra en forte hausse d'un montant de 0,9 million $. Ceci est attribuable à des revenus sous forme de souscription en hausse de 0,3 million $ et à des revenus sous forme de services professionnels en hausse de 0,6 million $. Toujours au cours de ce premier trimestre, les revenus de BidNet ont augmenté de 0,1 million $.

De leur côté, les revenus des places de marché B2C, qui sont détenus en vue de la vente, ont totalisé 3,4 millions $ comparé à 4,8 millions $ au cours du premier trimestre de l'exercice 2019.

Pour le premier trimestre de l'exercice financier 2020, le BAIIA ajusté a totalisé 4,1 millions $ et représente 20 % des revenus.

RÉSULTAT NET AJUSTÉ

Le résultat net ajusté2 du premier trimestre de l'exercice 2020 a totalisé 1,3 million $ (0,09 $ par action) comparativement à 2,4 millions $ (0,16 $ par action) au cours du premier trimestre de l'exercice 2019.

Il est à noter que le résultat net ajusté2 du premier trimestre de l'exercice 2020 tient compte d'une perte de change sur la réévaluation en fin de trimestre des actifs libellés en dollars américains de 0,4 million $ comparé à un gain de 0,3 million $ au trimestre correspondant de l'exercice 2019.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET FINANCEMENT

En date du 30 juin, la Société disposait de trésorerie et équivalents de trésorerie d'un montant de 17,0 millions $ alors que la dette à long terme totalisait 13,1 millions $ à cette même date.

Au cours du premier trimestre de l'exercice, la Société a investi 1,1 million $ principalement sous forme d'acquisition en immobilisations incorporelles, a remboursé un montant de 11,8 millions $ sur sa dette à long terme suite à la vente de LesPAC le 11 juin dernier et a versé des dividendes pour un montant de 1,5 million $.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le conseil d'administration de Mediagrif a déclaré un dividende trimestriel de 0,10 $ par action payable le 15 octobre 2019 aux actionnaires inscrits le 1er octobre 2019.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DU RÉSULTAT NET

Le BAIIA ajusté correspond au résultat avant intérêts, impôts, amortissements, gain (perte) de change et autres revenus (charges) tel que calculé historiquement par la Société.















Trois mois terminés le 30 juin (En milliers de dollars canadiens



2019 2018 non audités et non examinés par les auditeurs indépendants)



$ $









Résultat net



1 051 2 432









Charge d'impôts sur le résultat



488 825 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels



679 882 Amortissement des actifs incorporels d'acquisition



601 1 189 Amortissement de l'actif au titre du droit d'utilisation



350 - Amortissement des frais de financement reportés



9 10 Amortissement de l'avantage incitatif reporté



- (33) Perte (gain) de change



364 (316) Intérêts sur la dette à long terme et sur l'obligation locative



345 267 Perte sur cession d'une filiale



257 -









BAIIA ajusté



4 144 5 256

Il est à noter que l'adoption de la norme IFRS 16 a eu un effet favorable de 0,4 million $ sur le BAIIA ajusté du premier trimestre terminé le 30 juin 2019, soit une charge d'amortissement de l'actif au titre du droit d'utilisation de 0,3 million $ et une charge d'intérêts sur obligation locative de 0,1 million $. De plus le BAIIA ajusté de la période précédente n'a pas été retraité pour refléter l'impact de la norme IFRS 16.

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET ET DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ

























Trois mois terminés le 30 juin (En milliers de dollars canadiens



2019 2018 non audités et non examinés par les auditeurs indépendants)



$ $









Résultat net



1 051 2 432









Perte sur cession de filiale - voir note 5 aux états financiers



257 -









Résultat net ajusté



1 308 2 432 Résultat net par action



0,07 0,16 Résultat net ajusté par action



0,09 0,16

À PROPOS DE TECHNOLOGIES INTERACTIVES MEDIAGRIF INC.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B et B2C. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs millions de consommateurs et d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

En plus de fournir des calculs des résultats selon les IFRS, les états des résultats de la Société présentent le résultat d'exploitation, le résultat avant intérêts, impôts, amortissement, gain (perte) de change et autres revenus (charges) (« BAIIA ajusté ») ainsi que le résultat net ajusté comme calcul supplémentaire des résultats. Le résultat d'exploitation, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté ne se veulent pas des calculs devant être considérés comme des substituts aux autres calculs du rendement de l'exploitation établis selon les IFRS. Les IFRS ne donnent pas de sens normalisé à ces calculs qui ne peuvent donc pas être comparés à des calculs semblables utilisés par d'autres entreprises. Le résultat d'exploitation, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté sont présentés dans le but d'aider les investisseurs à établir la capacité de la Société à générer une rentabilité opérationnelle et pour évaluer la performance financière de la Société.

Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que ces prévisions sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces prévisions liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf où requis par les législations en valeurs mobilières en vigueur. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

Les états financiers consolidés audités et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion sont disponibles sur le site de la Société au www.mediagrif.com et ont été déposés sur le site SEDAR au www.sedar.com.

SOURCE Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Renseignements: Technologies Interactives Mediagrif Inc. : Paul Bourque, Président, chef de la direction par intérim et chef de la direction financière, Sans frais : 1 877 677-9088, poste 2135, Courriel : pbourque@mediagrif.com; André Leblanc, Vice-président Marketing, Sans frais : 1 877 677-9088, poste 8220, Courriel : aleblanc@mediagrif.com

Related Links

www.mediagrif.com