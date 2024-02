Dévoilement des résultats d'une étude du REPAF sur l'entrepreneuriat au sein des communautés noires au Québec

MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le Réseau des Entrepreneurs et Professionnels Africains (REPAF), en collaboration avec la firme Léger Marketing, a le plaisir d'annoncer la publication d'une étude pionnière sur l'entrepreneuriat au sein des communautés noires. Cette recherche innovante approfondie, première du genre, sera dévoilée le 23 février 2024 à 17h à la Tour KPMG à Montréal, marquant un tournant décisif dans la compréhension des dynamiques entrepreneuriales afrodescendantes.

Face à l'insuffisance de données relatives aux entrepreneurs afrodescendants, cette étude vise à combler un vide significatif en cartographiant et en dressant un portrait détaillé des entreprises détenues ou dirigées par des membres des communautés noires. L'objectif est double : identifier les motivations, les principaux obstacles et défis rencontrés par ces entrepreneurs, et mettre en évidence les lacunes ainsi que les bonnes pratiques développées pour surmonter ces défis.

Les résultats seront présentés lors d'un événement qui promet d'être riche en enseignements et en échanges constructifs. La discussion qui suivra le dévoilement des résultats se concentrera sur « L'entrepreneuriat au sein des communautés noires : parcours, expériences et perspectives », offrant une plateforme unique pour les entrepreneurs afrodescendants et acteurs de l'écosystème entrepreneurial de partager leurs expériences et envisager des solutions innovantes aux problématiques identifiées.

L'événement bénéficiera de la présence de figures éminentes, telles que :

Christopher Skeete , Ministre délégué à l'économie, Ministre responsable de la lutte contre le racisme

, Ministre délégué à l'économie, Ministre responsable de la lutte contre le racisme Martine Musau Muele , Présidente du conseil municipal de Montréal

, Présidente du conseil municipal de Montréal Karl Blackburn , Président du Conseil du patronat du Québec

, Président du Conseil du patronat du Québec Youmani Jérôme Lankoandé , Entrepreneur, Président de Yulcom Technologies

, Entrepreneur, Président de Yulcom Technologies Violaine Paquette , Associée, Services-conseils entreprise, KPMG

La présentation se tiendra au 17ème étage de la Tour KPMG, située au 600, boulevard De Maisonneuve Ouest, Montréal.

Nous invitons tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, les médias et le grand public à se joindre à nous pour ce moment historique de dévoilement et de dialogue, qui promet d'apporter un nouvel éclairage sur l'entrepreneuriat noir au Québec et de définir des voies d'action pour un avenir plus inclusif et prospère.

À PROPOS DU REPAF :

Avec plus de 450 membres et créé depuis 2005, Le Réseau des Entrepreneurs et Professionnels Africains (REPAF) est un réseau d'affaires dynamique solide d'entrepreneurs, et de professionnels majoritairement d'origine africaine, ou de sympathisants d'Afrique et de la diversité en général, ouvert à toute personne qui adhère à ses objectifs, quelle que soit son origine. Il a pour mission de développer un réseau crédible et solide de leaders afin d'accroître leur influence, leur épanouissement et leur intégration économique d'un continent à l'autre par son offre de services et ses activités inclusives. Le REPAF fait de la sensibilisation à l'entrepreneuriat, de l'accompagnement des entrepreneurs et des professionnels, du mentorat pour entrepreneurs et pour professionnels, sans oublier la dynamisation des relations d'Affaires avec le continent Africain. Le REPAF est un guichet unique pour la création et l'accélération des entreprises et l'accélération des carrières professionnelles. www.repaf.org

