Dévoilement des noms des lauréates du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science

QUÉBEC, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont dévoilé les noms des 66 lauréates de la 24e édition du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science. Trois prix ont également été attribués à des membres du personnel enseignant pour leur soutien aux lauréates.

Le concours Chapeau, les filles! s'adresse aux étudiantes d'un programme de formation professionnelle ou technique se dirigeant vers l'exercice d'un métier traditionnellement masculin, tandis que le volet Excelle Science s'adresse aux femmes inscrites au baccalauréat dans une discipline admissible des sciences et des technologies.

Le concours vise à favoriser la réussite des étudiantes dans un groupe à prédominance masculine, à les valoriser et à récompenser leurs efforts. Il poursuit également l'objectif de proposer des modèles féminins dans des secteurs d'emploi traditionnellement masculins dans le but d'encourager la relève. Une meilleure représentation des femmes dans les milieux majoritairement masculins est un pas de plus vers l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec.

Citations :

« Toutes mes félicitations aux lauréates 2019-2020 du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science! Vous vous êtes démarquées dans votre cohorte, en plus de faire preuve d'audace et de détermination. Vous méritez toute notre admiration. La persévérance est l'une des clés du succès. Nul doute que vous vous taillerez une place de choix sur le marché du travail. Bon succès dans la suite de votre parcours! »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Plusieurs métiers et professions offrant de très bonnes conditions d'emploi sont encore aujourd'hui majoritairement exercés par des hommes et gagneraient à accueillir un plus grand nombre de femmes. Année après année, nous tentons de faire connaître ces secteurs d'activité prometteurs. Bravo à tous les lauréats de cette édition du concours, autant les étudiantes que les enseignants et enseignantes qui les soutiennent! Vos réalisations et l'excellence de votre travail inspireront un plus grand nombre de femmes à opter, elles aussi, pour un chemin à la hauteur de leurs ambitions. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Chères lauréates, à défaut de pouvoir vous remettre votre prix en mains propres, je souhaite souligner votre parcours de formation dans un secteur traditionnellement masculin. L'année qui vient de se terminer passera assurément à l'histoire. Pour vous, j'espère qu'elle sera synonyme de fierté et vous pourrez vous rappeler le prix que vous avez remporté. J'aimerais adresser également mes plus sincères remerciements au personnel enseignant et aux mentors qui ont épaulé les étudiantes dans leur parcours tout au long de l'année. Le travail que vous faites au quotidien contribue à changer des vies : merci du fond du cœur! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

En 2019-2020, le concours a bénéficié de l'apport de 21 partenaires.

Les prix offerts aux lauréates varient de 2 000 $ à 5 000 $, dont un séjour professionnel à l'international et un stage dans un laboratoire en France , et totalisent près de 160 000 $.

