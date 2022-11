Dévoilement des lauréats des Prix Hippocrate 2022

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le 26 octobre dernier a eu lieu la douzième édition du gala reconnaissance Hippocrate ayant pour mission de Célébrer l'innovation en interdisciplinarité en santé au Québec.

La cérémonie se déroulait sous la présidence d'honneur de M. Michal Juul Sorenson, vice-président et chef de la direction de Lundbeck Canada, et du Dr Luc Boileau, sous-ministre adjoint et directeur national de la santé publique du Québec.

Avec une assistance sans précédent de 298 personnes, il fut formidable de constater la singularité du Prix Hippocrate, lequel est devenu un carrefour privilégié, réunissant l'écosystème des dirigeants des diverses organisations et entreprises, tant du public, du privé que de l'associatif; provenant d'une variété de régions, d'un ensemble de milieux de services, de soins, de technologies, et d'autres industries.

Pour l'occasion, étaient présents du ministère de la Santé et des Services sociaux, madame Dominique Savoie, sous-ministre, plusieurs sous-ministres associés et sous-ministres adjoints ainsi que de nombreux présidents-directeurs généraux, gestionnaires et équipes de projets tant du réseau de la santé et des services sociaux, que des différents secteurs privés et associatifs liés à la santé et aux services sociaux.

Cette diversité reflétait bien la volonté d'innover ensemble et différemment, conformément aux nouvelles stratégies ministérielles, notamment le Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé, lancé le 29 mars 2022.

Cette même réalité s'est reflétée dans le dépôt de 60 projets qui ont été reçus par un jury renouvelé, de façon à avoir une représentativité permettant l'analyse rigoureuse de cette nouvelle réalité.

LES GAGNANTS DES PRIX HIPPOCRATE 2022

Décernant habituellement 6 prix, le jury a convenu d'allouer cette année, devant la quantité exceptionnelle des projets, deux prix ex æquo pour le Grand Prix Hippocrate, ainsi que 4 mentions spéciales à des projets, en outre des autres prix alloués.

Il nous fait plaisir de vous présenter les récipiendaires:

GRAND PRIX HIPPOCRATE qui reconnait l'initiative ayant créé le plus de valeur pour l'une ou pour l'ensemble des parties prenantes du milieu de la santé et des services sociaux, les gagnants ex æquo sont:

Le projet : Accès réseau pertinence, du CIUSSS du Bas-Saint-Laurent

Le projet: [email protected] du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

MÉDAILLE MENTION HONORABLE PRIX HIPPOCRATE allouée pour la qualité des interventions et des perspectives de transfert interrégional et intersectoriel, le gagnant est:

Le projet ÉRIC: Équipe rapide d'intervention dans la communauté, du CISSS de l'Outaouais

MÉDAILLE JEAN PAUL MARSAN POUR L'INNOVATION EN INTERDISCIPLINARITÉ décernée pour une percée significative pour le Québec en matière de soins, services sociaux, développement technologique ou de communication, le gagnant est :

Le projet Implémentation de l'Oxygénothérapie automatisée (free 02) chez les patients avec elle COVID-19, de l'IUCPQ-ULAVAL

PRIX DU PATIENT, sélectionné par des patients partenaires, au projet qui s'est particulièrement démarqué par la création de valeur pour les patients, le gagnant est:

Le projet est: Un modèle novateur de soins dans les urgences du CHU de Québec: La Physiothérapie en accès direct, du CHU de Québec-ULaval

PRIX INNOVATION EN SANTÉ PUBLIQUE décerné pour une innovation ayant un impact significatif auprès de populations cibles et travaillant à des projets susceptibles de rejoindre des populations vulnérables de concert avec des partenaires locaux, le gagnant est:

Le Projet: Hôpital Solidaire, du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

PRIX ÉTUDIANTS INNOVANTS EN COLLABORATION INTERDISCIPLINAIRE attribué à un groupe d'étudiants (d'au moins trois programmes) en sciences de la santé et sciences psychosociales ayant bâti un projet interdisciplinaire innovant et opérationnel au sein de la communauté dans le cadre de leur formation, le gagnant est :

Le Projet: Escouade COVID-19, du CIUSSS de la Capitale-Nationale

LES MENTIONS SPÉCIALES

De façon exceptionnelle quatre mentions spéciales ont été décernées. Les gagnants sont:

Le projet: Aire ouverte Estrie visant à offrir des services de santé globale aux jeunes et à leur famille de façon innovante, du CIUSSS de l'Estrie - CHUS;

Le projet Mots d'enfants visant à offrir une solution en télésanté pour l'intervention langagière précoce, du CIUSSS de la Capitale-Nationale;

Le projet Proximité Accès pour améliorer l'accessibilité et la continuité des services pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être, du CIUSSS de l'Estrie - CHUS;

Le projet Clinique infirmière de prévention, dépistage et suivi court terme, du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Gagnants de prix ou de mentions spéciales ou non-gagnants, nous vous remercions d'avoir participé à l'appel de candidatures et de nous avoir démontrer votre agilité à faire différemment en interdisciplinarité, à trouver de nouveaux éléments de solutions à création de valeur, ainsi qu'à nous avoir montrer les possibilités de transferts interrégionaux et intersectoriels.

Au plaisir d'aller plus loin avec vous et vos organisations dans le partage de ces solutions.

