Dévoilement des lauréats 2026 du Prix PDG Vert à l'occasion du Jour de la Terre

Des dirigeants qui intègrent le développement durable au cœur de leurs décisions d'affaires

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le Prix PDG Vert dévoilait hier, lors du Jour de la Terre, les lauréats de son édition 2026, soulignant des dirigeants québécois qui font du développement durable un véritable moteur de transformation au sein de leur organisation et de l'économie.

Dans un contexte où les attentes envers les entreprises n'ont jamais été aussi élevées, ces leaders se démarquent par leur capacité à traduire leurs engagements en actions concrètes, mesurables et durables.

« Le leadership en développement durable n'est plus une option : il est attendu, évalué et déterminant. Les lauréats du Prix PDG Vert démontrent qu'il est possible de concilier performance économique, innovation et impact positif sur la société », souligne Robert Dubé, fondateur du Prix PDG Vert et PDG d'Atout -recherche de cadres.

Des dirigeants qui passent de la parole aux actes

Selon le Sondage La Presse - PDG Vert (2024), 75 % des Québécois estiment qu'il est essentiel que les entreprises mettent en place des mesures concrètes en développement durable, et 72 % s'attendent à des objectifs clairs et mesurables. Les lauréats 2026 incarnent précisément cette évolution : ils et elles intègrent le développement durable au cœur de leurs décisions d'affaires, avec des résultats tangibles.

Lauréate -- Catégorie des leaders de petites entreprises de moins de 50 employés

Sandrine Milante, EcoloPharm



« Le développement durable commence quand on décide de faire plus avec moins pour créer de la valeur pour les gens, et la planète. »

Lauréate -- Catégorie des leaders de moyennes entreprises de 50 à 299 employés

Cristine Laforest, Groupe Bel Canada



« Chez Bel Canada, entreprise à mission, l'engagement repose sur une conviction forte : permettre à tous les canadiens d'accéder à une alimentation plus saine et plus durable. »

Lauréat -- Catégorie des leaders de grandes entreprises de plus de 300 employés

Louis T. Lemay, Lemay



« Concevoir, c'est trouver des solutions créatives pour léguer des milieux de vie sains aux générations futures. »

Lauréate - Catégorie des leaders d'OBNL de moins de 50 employés

Claude Maheux-Picard, Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI)



« Chaque projet que l'on fait nous permet d'aider les entreprises à être plus compétitives par une meilleure gestion de leurs résidus. »

Lauréate -- Catégorie des leaders d'OBNL de 50 à 299 employés

Josée Gauthier, Groupe Coderr



« Pour moi, Transformer les déchets en ressources et les revenus en impact social durable c'est crucial. »

Lauréat -- Catégorie des leaders d'OBNL de plus de 300 employés

Éric St-Arnaud, Renaissance Québec



« Transformer nos façons de consommer pour conjuguer création d'emplois, réduction des inégalités et économie circulaire. »

Lauréat - Catégorie Prix Hommage

Le Prix hommage est un prix décerné par le jury à une personnalité ayant joué un rôle pionnier en matière de développement durable au Québec. Cette année, le Prix hommage est décerné à :

Guy Cormier, président sortant du mouvement Desjardins



« Bâtir un Québec durable, c'est un engagement personnel et collectif. C'est décider de faire les choix courageux aujourd'hui pour léguer aux prochaines générations un avenir viable et prospère. »

Un leadership qui conjugue impact et performance

Les candidatures ont été évaluées par un jury indépendant composé de personnalités reconnues issues des milieux des affaires, du développement durable, de la gouvernance et de l'innovation. Chaque dossier a fait l'objet d'une analyse rigoureuse, fondée notamment sur la cohérence entre les engagements et les actions posées, l'impact réel et mesurable des initiatives ainsi que la capacité du leadership à mobiliser durablement l'organisation.

Les initiatives mises de l'avant cette année couvrent un large éventail d'enjeux, allant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'économie circulaire, en passant par l'innovation responsable et l'impact social. Ensemble, elles témoignent d'une volonté claire de faire évoluer les pratiques d'affaires au Québec.

Un signal fort pour l'écosystème d'affaires québécois

Le Prix PDG Vert joue un rôle structurant en mettant en lumière des pratiques exemplaires et reproductibles. Il contribue à élever les standards en matière de développement durable et à inspirer l'ensemble des organisations du Québec.

Dans un contexte où 93 % des répondants jugent les évaluations externes essentielles pour assurer la crédibilité des engagements, cette reconnaissance indépendante prend tout son sens.

Le jury du Prix PDG Vert 2026 est présidé par Yves Devin, PDG du Groupe GCD Inc. et professeur associé à HEC Montréal. Il réunit Daniel Normandin, directeur et cofondateur du CERIEC à l'ÉTS, Denyse Rémillard, professeure titulaire en finance à l'Université de Sherbrooke, Line Beauchamp, ex-ministre de l'Environnement du Québec, Luc Quenneville, président et cofondateur de QMD, Régis Tellier, directeur principal chez Hydro-Québec, ainsi que Yves Gauthier, administrateur de sociétés.

Des photos de la Soirée de remise des Prix PDG Vert sont disponibles sur le site web

SOURCE Prix PDG Vert

Renseignements : Justin Meloche, 514-995-9704, [email protected]