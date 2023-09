Dévoilement des lauréates des prix Bold Woman par Veuve Clicquot de 2023

Programme international qui célèbre l'entrepreneuriat féminin

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le nom des lauréates des prix Bold Woman par Veuve Clicquot de 2023, qui comprennent deux prix de distinction, soit le prix Bold Woman et le prix Bold Future, a été dévoilé hier soir lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Toronto.

Le lauréat du prix Bold Champion, lancé pour récompenser un homme qui démontre par des actions concrètes son engagement à long terme pour une meilleure représentation et reconnaissance des femmes dans la société a également été annoncé.

Karine Vanasse, maîtresse de cérémonie, avec Shelby Austin, fondatrice et présidente-directrice générale de Arteria AI et lauréate du prix Bold Future; Jennifer Flanagan, cofondatrice, présidente-directrice générale de Actua et lauréate du prix Bold Woman et Véronique Gonneville, directrice marketing et communications, Moët Hennessy Canada à la cérémonie des prix Bold Woman par Veuve Clicquot. (Groupe CNW/Moët Hennessy Canada)

Maîtresse de cérémonie et actrice accomplie, Karine Vanasse a présidé la cérémonie qui rend hommage à l'esprit entrepreneurial et aux idées audacieuses de Madame Clicquot, fondatrice de la marque. Durant son histoire qui s'échelonne sur cinq décennies, la plateforme a applaudi les réalisations de plus de 400 femmes provenant de 27 pays.

« L'édition canadienne du programme a reçu plus de 350 candidatures. Le choix des lauréates des prix Bold Woman et Bold Future s'est donc avéré un défi de taille pour les membres du jury », a mentionné Véronique Gonneville, directrice marketing et communications, Moët Hennessy Canada. « Ces femmes exceptionnelles ont accompli de grandes réalisations et leurs talents individuels, leur courage et leur ténacité sont une inspiration pour les générations futures. »

Les prix s'articulent autour de trois piliers qui définissent le travail des lauréates, soit l'audace entrepreneuriale, la réinvention réussie de la tradition et le maintien d'une approche éthique des affaires, et ces dernières sont sélectionnées à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux par un panel de juges renommés.

Le prix Bold Woman a été remis à Jennifer Flanagan, cofondatrice, présidente-directrice générale, Actua. « Remporter le prix Bold Woman célèbre non seulement mon parcours, mais aussi nos efforts collectifs au sein du réseau Actua visant à faire progresser les femmes et les jeunes sous-représentés dans les STIM. Ensemble, nous défendons l'équité et la diversité, et je suis fière de faire partie de cette communauté de femmes audacieuses. »

Le prix Bold Future a été remis à Shelby Austin, fondatrice et présidente-directrice générale, Arteria Al inc. « C'est un honneur d'être reconnue par Veuve Clicquot, puisque j'apprécie depuis longtemps l'engagement de la marque à appuyer les femmes d'affaires. Grâce à ce prix, j'espère inspirer la prochaine génération de femmes à promouvoir une culture d'entrepreneuriat et à poursuivre leurs propres aspirations professionnelles. »

Le prix Bold Champion a été remis à Cameron Bailey, président-directeur général du Festival international du film de Toronto (TIFF). « Recevoir le prix Bold Champion de Veuve Clicquot est un honneur. Ce prix souligne l'urgence pour nous tous d'en faire plus pour soutenir les femmes d'affaires. Qu'il nous rappelle que nous devons rester unis sur la voie de l'égalité et du progrès. »

Les trois finalistes dans chacune des deux catégories ont été sélectionnées à l'issue d'un processus rigoureux de nomination et d'évaluation par un panel de juges renommés. L'agence de consultation en diversité T1 a prodigué conseils et évaluation pour s'assurer d'intégrer les meilleures pratiques de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance dans le programme.

Établi par Veuve Clicquot, l'emblématique Maison de champagne renommée pour son engagement envers l'émancipation des femmes, le prix Bold Woman par Veuve Clicquot est le premier et le plus ancien prix international de ce type. La plateforme applaudit les contributions pionnières et audacieuses de femmes entrepreneures et rend hommage à Madame Clicquot en incarnant sa pensée novatrice et son sens des affaires.

Chaque lauréate s'est vu remettre un trophée magnifiquement conçu et sera invitée à se joindre aux lauréates provenant des quatre coins du monde dans le cadre d'une immersion de trois jours dans l'histoire et la tradition de la Maison Veuve Clicquot à Reims, en France.

Pour en savoir plus sur le prix Bold Woman par Veuve Clicquot, veuillez consulter :

https://www.veuveclicquot.com/fr-ca/bold-woman-award-canada-2023

À propos de Veuve Clicquot

Fondée à Reims en 1772, Veuve Clicquot reste fidèle à sa devise « Une seule qualité, la meilleure ». En 1805, Madame Clicquot prend les rênes de la Maison et devient l'une des premières femmes d'affaires des temps modernes. Poussée par un optimisme à toute épreuve, elle est rapidement surnommée « la grande dame de Champagne ». Son esprit libre, son audace et son sens de l'innovation n'ont cessé d'inspirer la Maison, dont l'empreinte rayonne encore dans le monde entier. Malgré les difficultés, elle envisage l'avenir avec confiance et réussit à révolutionner l'industrie du champagne, un pari presque impossible pour une femme de son époque. « Si dans la recherche de la perfection, il faut faire deux pas à la fois, je crois qu'il ne faut pas se contenter d'en faire un seul. » -- Madame Clicquot. La couleur jaune, qui figure sur les étiquettes depuis 1877, est aussi celle du soleil levant. Une ode à la joie et à l'optimisme, elle exprime l'une des convictions de la Maison, à savoir que chaque nouveau jour offre la promesse de nouvelles possibilités pour bâtir un avenir meilleur.

