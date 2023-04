À l'issue d'une semaine d'événements en personne, The Porter et Brother figurent parmi les productions les plus primées des prix Écrans canadiens

L'émission spéciale Les prix Écrans canadiens avec Samantha Bee, diffusée dimanche à 20 h (21 h HA, 21 h 30 HTN) sur CBC et CBC Gem, mettra à l'honneur ces œuvres et bien d'autres

TORONTO, le 14 avril 2023 /CNW/ - La dernière remise de prix organisée par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision dans le cadre de la Semaine du Canada à l'écran 2023 s'est tenue ce soir au Meridian Hall de Toronto, après quatre jours d'événements en personne où les talents canadiens en cinéma, en télévision et en médias numériques ont été célébrés.

Le casting et le créateur de The Porter à la cérémonie des Arts dramatiques et humoristiques le vendredi 14 avril 2023, au Meridian Hall de Toronto, dans le cadre de la Semaine du Canada à l'écran. (Crédit photo : George Pimentel Photography) (Groupe CNW/Academy of Canadian Cinema & Television)

Les prix en Arts dramatiques et humoristiques, qui récompensent l'excellence dans les catégories de métiers et d'interprétation en télévision, ont été remis plus tôt dans la soirée. Avec 12 prix Écrans canadiens, la série The Porter (CBC) se place en tête des émissions télévisuelles primées. Elle a notamment remporté les prix suivants : Meilleure série dramatique; Meilleure réalisation, série dramatique présenté par Playback; Meilleur texte, série dramatique; et Meilleure apparition, série dramatique, pour Alfre Woodward. Le prix du Meilleur premier rôle, série dramatique, a été décerné à Hamza Haq pour Transplant (CTV). L'acteur remporte ce prix pour la troisième année consécutive.

Du côté des séries humoristiques, c'est la deuxième saison de Sort Of (CBC) qui mène, avec sept prix Écrans canadiens, dont : Meilleure série humoristique; Meilleur premier rôle, comédie présenté par le Fonds des médias du Canada, pour Bilal Baig; Meilleure apparition, comédie, pour Amanda Brugel; et Meilleur texte, comédie, pour Bilal Baig et Fab Filippo, qui se voient décerner ce prix pour la deuxième année consécutive.

Lors de la cérémonie du jeudi 13 avril consacrée aux Arts cinématographiques, présentée par Téléfilm Canada avec le soutien de Cineplex, c'est le film Brother de Clement Virgo qui s'est distingué avec 12 prix Écrans canadiens, dont : Meilleur film; Meilleure réalisation et Meilleure adaptation pour Clément Virgo; Meilleure interprétation dans un premier rôle, présenté par Téléfilm Canada pour Lamar Johnson; et Meilleure interprétation dans un rôle de soutien pour Aaron Pierre.

« Il était extrêmement inspirant de pouvoir reconnaître et célébrer les artistes incroyables qui travaillent au sein de notre industrie audiovisuelle, tant devant que derrière la caméra, et de saluer les formidables lauréates et lauréats des Prix spéciaux de l'année », a déclaré Tammy Frick, chef de la direction de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. « Je tiens à remercier du fond du cœur l'équipe extraordinaire qui a organisé cette semaine de remises de prix, et à féliciter chaleureusement toutes les personnes de talent qui ont remporté des prix Écrans canadiens en 2023. »

Les cérémonies en personne sont terminées, mais beaucoup d'émotions restent à venir avec l'émission Les prix Écrans canadiens avec Samantha Bee, diffusée le dimanche 16 avril sur CBC et CBC Gem à 20 h (21 h HA, 21 h 30 HTN). Animée par Samantha Bee et scénarisée par une équipe composée notamment des stars canadiennes Jason Jones, ancien correspondant du Daily Show, et Scott Vrooman, ancien scénariste de Hasan Minhaj : Un patriote américain, cette émission spéciale d'une heure fera le bilan de l'année écoulée en rassemblant de nombreuses vedettes. On pourra y retrouver les moments forts qui ont marqué le petit et le grand écran canadiens, voir des entrevues exclusives, avoir un accès privilégié aux célèbres lauréat.e.s des Prix spéciaux de l'année, et découvrir le gagnant du Prix du public du Fonds Cogeco. De nombreuses vedettes seront de la fête, dont Amy Poehler, Mae Martin, Adam DiMarco et Lamar Johnson.

La liste complète des lauréat.e.s des prix Écrans canadiens 2023 peut être consultée ici .

À propos de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est le plus grand organisme artistique professionnel à but non lucratif au Canada. Elle compte plus de 4000 membres, qui sont des professionnel.le.s émergent.e.s et établi.e.s de l'industrie. Fondée en 1979, l'Académie canadienne a pour mission de reconnaître, célébrer et défendre les talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques, ainsi que d'encourager les talents de tous niveaux grâce à des formations professionnelles, des occasions de réseautage et du mentorat. L'Académie canadienne produit les prix Écrans canadiens, qui rassemblent tous les ans les différentes industries des médias de l'écran afin d'honorer les meilleurs talents du pays pendant la Semaine du Canada à l'écran.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de souligner l'appui de son partenaire média principal, CBC, de son premier partenaire, Téléfilm Canada, de son partenaire platine, Bell Média, et de ses grands partenaires, Netflix, le Fonds des médias du Canada, Cineplex, le Fonds Cogeco et WBD Accès Canada.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision :

