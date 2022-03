Dévoilement des finalistes de la 12e édition du concours Les As de la finance

Cliquez pour la version anglaise

MONTRÉAL, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Section du Québec de FEI Canada, une association professionnelle intersectorielle de haut(e)s dirigeant(e)s du domaine de la finance, se réjouit de dévoiler les finalistes de son concours annuel Les As de la finance. Créé en 2011, le concours vise à reconnaître les réalisations professionnelles et l'engagement communautaire des chefs de la direction financière émérites au Québec. Un jury indépendant chapeautera le processus d'évaluation afin de sélectionner les lauréat(e)s 2022 parmi les finalistes qui se sont qualifiés dans l'une des trois catégories. C'est le 4 mai prochain qu'aura lieu le gala honorant les finalistes et les lauréat(e)s.

« La cuvée 2022 des As de la finance a su tirer son épingle du jeu malgré la toile de fond de la pandémie des deux dernières années, réussissant néanmoins à motiver ses équipes respectives afin qu'elles se surpassent », souligne Martin Lebeau, MBA, CPA, CA, chef de la direction financière, Accedian, et président de la Section du Québec de FEI Canada. « Nous avons également remarqué une hausse accrue du nombre de candidatures de femmes évoluant dans le domaine de la finance, une tendance que nous aimerions voir perdurer lors des prochaines éditions du concours. »

Les finalistes 2022 sont :

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une grande entreprise »

Mélissa Gilbert, ASC, FCPA, FCA, vice-présidente exécutive et Leader - Affaires financières, Beneva

Rémy Langelier, CPA, CMA, chef de la direction financière, Le Groupe Master

Isabelle Lemay , CPA, CMA, cheffe de la direction financière et opérationnelle, Groupe Legault

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise »

Brigitte Hervieu , CPA, CA, vice-présidente finances, opérations et RH, Mobilia

Daniel Plante, Adm. A., CPA, CGA, vice-président et chef de la direction financière et administration, Biron Groupe Santé

Ingy Sarraf, MBA, PPCC, CPA, CA, chef de la direction financière et secrétaire corporative, GURU Énergie Bio

Catégorie « Relève en finance »

Ines Gbegan, CPA, CA, vice-présidente finance Québec et Maritimes, Transdev Canada

Marianne Limoges , MBA, trésorière et vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Produits forestiers Résolu

David Mérineau, CFA, vice-président, Fusions et acquisitions, CGI

Un gala en présentiel pour célébrer nos dirigeant(e)s du domaine financier

Après deux années de gala virtuel, la Section du Québec de FEI Canada est heureuse de pouvoir tenir son gala en présentiel ce printemps, sous la présidence d'honneur de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. C'est à cette occasion qu'auront lieu la présentation des finalistes et le dévoilement en primeur des trois lauréat(e)s. L'ambiance sera à la fête ! Le gala se tiendra le 4 mai 2022 de 18 h à 21 h 30 à l'hôtel Four Seasons Montréal. Il sera possible de réserver un billet ou une table de dix convives sur le site web de FEI Canada, Section du Québec à partir du mois d'avril.

Remise du Prix Hommage 2022

Lors de chaque gala, une personne responsable de la direction financière s'étant distinguée pour l'ensemble de sa carrière se voit remettre le Prix Hommage Les As de la finance. Cette année, le lauréat de ce prix est M. Laurence Sellyn. Il a agi à titre de premier vice-président, chef des services financiers et administratifs chez Gildan Activewear Inc. pendant 16 ans avant de prendre sa retraite en 2015. Depuis, il conseille des chefs d'entreprise et est administrateur chez Loop Industries. M. Sellyn a auparavant œuvré au sein des entreprises Domtar Inc. et Wajax Inc. en plus de siéger aux conseils d'administration de Cascades Inc. et d'Héritage Montréal et sur plusieurs comités d'organisations caritatives. Il détient une maîtrise en langues et littérature modernes de l'Université d'Oxford. De plus, le Canadian Business Magazine lui a décerné le prix de chef de la direction financière de l'année en 2005.

Merci à nos commanditaires, dont la générosité rend possible la tenue du concours Les As de la finance et le gala de dévoilement des lauréat(e)s: BFL CANADA, la CDPQ, Mandrake Vézina Lebeau, l'Ordre des CPA du Québec, PwC et La Presse.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de cadres exerçant des fonctions de direction financière qui compte près de 1 500 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec est la seule association de la province qui s'adresse exclusivement aux cadres de la finance qui évoluent dans des industries variées. L'association offre à ses près de 200 membres une opportunité unique d'échanger et de réseauter avec des collègues qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet aussi de se développer professionnellement, par le biais de conférences et d'ateliers, et de transmettre leur expertise à la relève, par l'entremise du nouveau programme de mentorat. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise de prix annuelle Les As de la finance.

Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires solidaires que nous remercions : BFL CANADA, CDPQ, l'Ordre des CPA du Québec, Mandrake Vézina Lebeau, PwC, Deloitte, Banque Nationale Marchés financiers, Robert Half Canada, Dollarama, EY, KPMG, Marsh Canada, Randstad Canada, Sun Life, Talinko, WTW, Corpay, Voyages Encore, Finmetrix, Mazars, Unixia groupe conseils, Bank of America et La Presse.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.feicanada.org/AS2022 ou LinkedIn .

