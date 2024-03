Dévoilement des finalistes de 2024 | Concours Les As de la finance

Cliquez pour la version anglaise

MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - L'association Dirigeants financiers internationaux Canada (FEI Canada) Section Québec, qui regroupe des cadres supérieurs exerçant un rôle de direction financière, est fière d'annoncer les finalistes dans les trois catégories de son concours annuel, Les As de la finance. Lancé en 2011, cet événement met en lumière l'excellence professionnelle des leaders de la finance de la province. Les finalistes et lauréat(e)s, choisi(e)s par un jury indépendant, seront célébré(e)s lors d'un gala prévu le 1er mai prochain.

« Le concours Les As de la finance reconnaît et célèbre les réalisations de nos leaders financiers, tout en reconnaissant la contribution de la relève », remarque Mathieu Hébert CPA, vice-président, Finances et services d'exploitation, TC Transcontinental et président du comité organisateur. « Levons notre chapeau à ceux et celles qui, par leur vision et leur dévouement, contribuent de manière significative au succès de leur entreprise. C'est avec une grande fierté que je participe à ce rendez-vous annuel qui donne un formidable élan à l'ensemble de la fonction finance de nos entreprises. »

Les finalistes 2024 sont :

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une grande entreprise »

Emmanuelle Leclerc-Granger , CPA, cheffe de la direction financière, Groupe Cirque du Soleil

, CPA, cheffe de la direction financière, Groupe Cirque du Soleil Alexandre St-Jacques Burke , FRM, chef de la direction financière, Sollio Groupe Coopératif

, FRM, chef de la direction financière, Sollio Groupe Coopératif Renée St-Onge, CPA, cheffe de la direction financière, Groupe d'alimentation MTY

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise »

Marc Blanchet, chef de la direction financière, H2O Innovation

Marie-Claude Corriveau, CPA, cheffe de la direction financière, Micro Logic

Guillaume Vincent , M.Sc. Fin., CPA, vice-président Finance, Groupe M7

Catégorie « Relève en finance »

Jolyane Caron , CPA, vice-présidente, Finance corporative et trésorière, Dollarama

, CPA, vice-présidente, Finance corporative et trésorière, Dollarama Véronique Drouin Hamel, CPA auditrice, vice-présidente, Finances, Sharethrough

Wiem Soufia, CPA auditrice, vice-présidente adjointe, Finances et administration, Centraide

Célébrons les leaders au cœur de la transition

La Section du Québec de FEI Canada est ravie de tenir son gala ce printemps sous la présidence d'honneur de Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction, Fonds de solidarité FTQ. Cette année, le concours Les As de la finance met en lumière des finalistes qui ont su s'illustrer par leur innovation, leur résilience et leur leadership. La présentation des finalistes et le dévoilement en primeur des trois lauréat(e)s du concours se feront lors du gala qui se tiendra le 1er mai 2024 de 18 h à 21 h 30 à l'Édifice Jacques-Parizeau à Montréal.

Remise du Prix Hommage 2024

Cette année le Prix Hommage Les As de la finance est remis à Christian Dubé pour l'ensemble de sa carrière à titre de dirigeant financier. Ce prix lui sera officiellement remis lors du gala du 1er mai prochain. M. Dubé a entamé sa carrière chez PwC, avant d'occuper des postes clés dans le secteur privé, y compris vice-président principal et chef de la direction financière chez Domtar et celui de vice-président et chef de la direction financière chez Cascades, où il a également dirigé la filiale européenne de l'entreprise de 2009 à 2012. Sur la scène politique, M. Dubé a été élu député de la circonscription de Lévis jusqu'en 2014. Il a ensuite fait une légère interruption à sa carrière politique pour devenir premier vice-président à la Caisse de dépôt et placement du Québec. En juin 2020, il a débuté son premier mandat en tant que ministre de la Santé et des Services sociaux, un poste qu'il occupe encore aujourd'hui.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle qui est le principal porte-parole de cadres exerçant des fonctions de direction financière. L'association compte plus de 1 100 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec compte plus de 200 membres provenant de diverses industries et disciplines, et représentant un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, au leadership éclairé et à la représentation ainsi que du réseautage entre pairs.

La Section du Québec de FEI Canada tient à remercier ses généreux commanditaires qui rendent possible la tenue du concours Les As de la finance et le gala de dévoilement des lauréat(e)s : BFL Canada, CDPQ, Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec et PwC, en plus de notre partenaire média exclusif, La Presse.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://www.feicanada.org/AS2024 ou LinkedIn .

SOURCE Financial Executives International Canada

Renseignements: Monica Rocheleau, FEI Canada, Section du Québec, 514 695-9196 | [email protected]