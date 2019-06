Dévoilement des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans

TORONTO, le 26 juin 2019 /CNW/ - Les noms des lauréats du programme 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD ont été dévoilés aujourd'hui dans le National Post et sur le site BNN Bloomberg par Caldwell (TSX : CWL), partenaire fondateur, et par MNP, principal partenaire. Les autres partenaires du programme sont Gluskin Sheff + Associates Inc., partenaire national, WestJet, partenaire transport, Caliper, partenaire de recherche, et ergoCentric Seating Systems, partenaire du gala. La vérification des faits a été réalisée par Inline Reference Check.

Le comité consultatif indépendant du programme 40 Canadiens performants de moins de 40 ans, formé de 25 professionnels chevronnés et respectés de partout au Canada, s'est réuni le 15 mai 2019 pour choisir les lauréats à partir de la liste de présélection dressée par Caldwell. Un appel à candidatures lancé entre octobre 2018 et janvier 2019 s'est traduit par 950 nominations d'un océan à l'autre.

« Au nom de notre comité consultatif et de nos commanditaires, j'offre mes plus sincères félicitations aux lauréats de l'édition 2019, a affirmé Elan Pratzer, associé chez Caldwell. Leurs réalisations sont essentielles pour perpétuer notre vision d'un Canada dynamique où foisonnent l'ambition, l'innovation et le talent. Chez nous, au Canada, le travail acharné et la ténacité sont valorisés, récompensés et célébrés. Je tiens aussi à remercier nos partenaires du programme pour leur engagement et leur dévouement envers cette initiative importante. »

Les lauréats seront présentés aujourd'hui dans le National Post et feront l'objet d'un article vedette dans le numéro d'octobre de FP Magazine ainsi que d'une série d'entrevues intitulée Canada's Next Leaders, qui seront publiées sur le site BNN Bloomberg tout au long de l'été.

Les 40 lauréats se réuniront à Toronto en novembre pour assister à une série d'activités. Ils recevront leur prix à l'occasion d'une soirée qui se tiendra au Palais des congrès du Toronto métropolitain le 6 novembre 2019. Pour obtenir des renseignements sur l'achat de billets, consultez le site Web https://canadastop40under40.com/

« MNP a toujours su incarner l'esprit entrepreneurial et novateur qui caractérise notre pays. C'est pourquoi nous sommes ravis de participer à ce programme unique et prestigieux qui honore la crème des leaders canadiens d'aujourd'hui et de demain, a déclaré Jason Tuffs, président et chef de la direction de MNP sencrl, srl.

Les 40 lauréats de 2019 reflètent la diversité du talent, de la culture entrepreneuriale et de l'esprit d'innovation que nous retrouvons chez nos clients et nos collectivités partout au pays. MNP salue la réussite de chacun d'entre eux et se réjouit du rôle qu'ils jouent et doivent encore jouer pour façonner l'avenir du Canada, ici comme à l'étranger. »

Voici les 40 Canadiens performants de moins de 40 ans pour 2019 :

Tariq et Saud Adi

Chef de la direction et chef de l'exploitation, respectivement

Adi Development Group

Carey Arnett

Président

Arnett & Burgess Pipeliners

Kathy Baig

Présidente

Ordre des ingénieurs du Québec

Bram Belzberg

Président et chef de la direction

KEV Group

Robert Cherun

Chef de la direction

Stealth Monitoring

Aida Cipolla

Première vice-présidente et chef des finances

Toronto Hydro

Kate Darling

Avocate générale

Inuvialuit Corporate Group

Narinder Dhami

Directrice générale

LEAP | Pecaut Centre for Social Impact

Dre Caitlin Dunne

Codirectrice, associée

Pacific Centre for Reproductive Medicine

Mark Galardo

Vice-président, Planification du réseau

Air Canada

Jeff Gallant et Kyle MacDonald

Cofondateurs

Capitalize for Kids

Gestionnaires de portefeuilles chez Gestion privée de patrimoine CIBC

Girish Ganesan

Chef des services de recrutement

Banque TD

Mustafa Humayun

Associé et gestionnaire de portefeuille

Sagard Credit Partners

Dr George Ibrahim

Neurochirurgien pédiatrique, The Hospital for Sick Children; professeur adjoint, Institute of Biomaterials and Biomedical Engineering, Université de Toronto

Justine Janssen

Première vice-présidente, Initiatives stratégiques

Ceridian

Francois Lafortune

Chef de la direction

Entreprises Diagram

Dr Zachary Laksman

Cardiologue et spécialiste du rythme cardiaque

Université de la Colombie-Britannique

Steve Lau

Associé

Whitecap Venture Partners

Janet LePage

Chef de la direction

Western Wealth Capital

Mo Lidsky

Chef de la direction

Prime Quadrant

Michael Litt

Chef de la direction

Vidyard

Mitchell Marcus

Directeur artistique et directeur général

The Musical Stage Company

Sam Molyneux

Directeur général, Meta

Chan Zuckerberg Initiative

Kendal Netmaker

Chef de la direction

Netmaker Enterprises Corp.

Hratch Panossian

Premier vice-président, contrôleur général et relations avec les investisseurs

CIBC

Stephen Petasky

Président et chef de la direction

The Luxus Group

Dre Carla Prado

Professeure agrégée; titulaire de la Chaire de nutrition du Campus Alberta Innovates Program, Nutrition et santé; directrice, Human Nutrition Research Unit

Université de l'Alberta

Courtney Pringle-Carver

Vice-présidente, relations externes

Atlantic Lottery Corporation

Dre Cynthia Qian

Professeure adjointe, Ophtalmologie, Université de Montréal; vice-présidente, Société canadienne de la rétine

Michele Romanow

Cofondatrice et présidente

Clearbanc

Maya Roy

Chef de la direction

YWCA Canada



Daniel Schlaepfer

Président et chef de la direction

Select Vantage Canada Inc. (et Select Vantage Inc.)

Parag Shah et Frank Spano

Président et chef de l'exploitation, respectivement

NewAge Products

Karlee Silver et Jocelyn Mackie

Présidentes-directrices générales conjointes

Grands Défis Canada

Craig Skauge

Président

Olympia Trust Company

Dr Ian Sutherland

Doyen, School of Music

Memorial University

Sean Sylvestre

Fondateur et chef de la direction

Mobile Vision Care Clinic Inc.

Nicole Verkindt

Fondatrice et chef de la direction

OMX

Bill Walker

Chef de la direction

Landmark Cinemas Canada

Annesley Wallace

Première vice-présidente, Régime de retraite et communications

OMERS Administration Corporation

Pour obtenir une courte biographie de chacun des lauréats, rendez-vous au www.bnnbloomberg.ca.

Le programme 40 Canadiens performants de moins de 40 ans souligne chaque année les réalisations exceptionnelles de 40 Canadiens de moins de 40 ans.

Créé en 1995 par Caldwell, le programme a honoré jusqu'ici plus de 720 Canadiens d'exception. Une place à ce palmarès représente la distinction la plus convoitée au pays pour les jeunes gens d'affaires. Les personnes honorées lors des éditions précédentes poursuivent aujourd'hui encore un brillant parcours. On compte parmi elles de nombreux chefs de la direction, chefs des finances, cadres et entrepreneurs d'origines diverses reconnus sur la scène mondiale.

À propos de MNP

MNP est l'un des plus importants cabinets d'expertise comptable et de consultation au Canada. Il offre des services de comptabilité et de fiscalité ainsi que des services-conseils. MNP est présent à l'échelle nationale sans perdre de vue la réalité locale, et le cabinet répond avec fierté aux besoins des particuliers, des sociétés ouvertes et des entreprises à capital fermé depuis plus de 60 ans. Grâce aux liens solides qu'il établit avec ses clients, MNP peut leur proposer des stratégies sur mesure et une perspective locale pour les accompagner vers la réussite. Pour en savoir plus, consultez le www.mnp.ca.

À propos de Caldwell Partners

Chez Caldwell, nous croyons que le talent a le pouvoir de transformer les choses. En tant que fournisseur de premier plan de recrutement de cadres, nous accompagnons nos clients dans leur marche vers la prospérité et la réussite en les aidant à trouver, à recruter et à retenir les gens les plus talentueux. Notre solide réputation, que nous prenons soin de bâtir depuis près de 50 ans, est attribuable à la qualité de nos recherches, lesquelles contribuent à transformer les choses en dénichant les meilleurs cadres pour une multitude de fonctions et de territoires. Nous mettons également nos compétences et nos réseaux à contribution pour fournir des services de recrutement sur demande et flexibles pour les entreprises qui ont besoin de soutien stratégique et opérationnel. Nous comptons des associés et des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et dans la région de l'Asie Pacifique, et nous nous faisons un devoir de fournir à nos clients un service et un savoir-faire inégalés.

Les actions ordinaires de Caldwell Partners sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : CWL). Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre site Web au www.caldwellpartners.com.

SOURCE Canada's Top 40 Under 40

Renseignements: Michelle Jursa, Caldwell Partners, mjursa@caldwellpartners.com, +1 416 934 2226; Nick Greenfield, MNP sencrl, srl, Nick.Greenfield@mnp.ca, +1 403 536 5552