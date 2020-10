Dévoilement des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans

TORONTO, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Les noms des lauréats du programme 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD ont été dévoilés aujourd'hui dans le National Post et sur le site BNN Bloomberg par Caldwell (TSX : CWL), partenaire fondateur, et par MNP, principal partenaire. Les autres partenaires du programme sont Gluskin Sheff + Associates Inc., partenaire national, Air Canada, partenaire transport, Caliper, partenaire de recherche, et Ergocentric, partenaire événement. La vérification des faits a été réalisée par Inline Reference Check.

Le comité consultatif indépendant du programme 40 Canadiens performants de moins de 40 ans, formé de plus de 25 professionnels chevronnés et respectés de partout au Canada, s'est réuni le 15 septembre 2020 pour choisir les lauréats à partir de la liste de présélection dressée par Caldwell. Un appel à candidatures lancé entre octobre 2019 et janvier 2020 s'est traduit par plus de 1 000 nominations d'un océan à l'autre.

« Au nom du comité consultatif et de nos partenaires du programme, je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats de 2020, a déclaré Jeff Freeborough, associé directeur de Caldwell, à Toronto. Je ne crois pas qu'il pourrait y avoir un moment plus à propos pour souligner les réalisations exceptionnelles de nos leaders. En effet, les lauréats de cette année ont montré un leadership exceptionnel face à la pandémie, tant par leur bienveillance à l'endroit de leurs employés que par la réorientation de leur organisation et leur apport à la société. Il y a de quoi être très fiers d'eux. »

Les lauréats seront annoncés aujourd'hui dans le National Post et mis en vedette dans le numéro printannier de FP Magazine ainsi que dans la série d'entrevues Canada's Next Leaders à paraître sur le site BNN Bloomberg au cours des prochains mois.

« MNP est ravi d'être le principal partenaire de ce programme prestigieux et unique qui honore la crème des leaders canadiens d'aujourd'hui et de demain, a déclaré Jason Tuffs, président et chef de la direction de MNP sencrl, srl. Les lauréats de cette année reflètent la diversité du talent, de la culture entrepreneuriale et de l'esprit d'innovation que nous retrouvons chez nos clients et nos collectivités partout au pays. MNP salue la réussite de chacun d'entre eux et se réjouit du rôle qu'ils jouent et doivent encore jouer pour façonner l'avenir du Canada, ici comme à l'étranger. »

Voici les 40 Canadiens performants de moins de 40 ans pour 2020 :

Michael Block

Vice-président principal, Stratégie et gestion du bilan

OMERS

Cheryl Brandon

Associée, Gestion des placements

Waterton Global Resource Management

Shawn Holden Cheung

Fondateur et chef de la direction

Raising The Village

Jeffrey W. Clarke

Président et chef de la direction

Inflector Environmental Services

Tim Coldwell

Président

Chandos Construction

Andrew D'Souza

Cofondateur et chef de la direction

Clearbanc

Joelle Faulkner

Chef de la direction

Area One Farms Ltd.

Dre Thalia Field

Professeure agrégée, neurologue spécialisée en accidents vasculaires cérébraux

Vancouver Stroke Program, Université de la Colombie-Britannique

Ashley Freeborn

Cofondatrice et chef de la direction

Smash + Tess

Lyla Garzouzi

Vice-présidente, Distribution

Hydro One

Stacey Gellatly

Directrice générale, Stratégie de croissance de l'Ouest

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Gouvernement du Canada

Ghassan Halazon

Fondateur et chef de la direction

EMERGE Commerce Inc.

Ken Harris

Fondateur et chef de la direction

Plusgrade

Katherine Homuth

Fondatrice et chef de la direction

Sheertex

Jas Hothi

Associée et leader nationale, Gestion du risque d'entreprise chez EY Canada

Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l

Dre Véronique Lecault

Cofondatrice et chef de l'exploitation

AbCellera

Jeremy Levitt

Président

CMH Heli-Skiing & Summer Adventures

Dr Nir Lipsman

Neurochirurgien et scientifique

Sunnybrook Health Sciences Centre

Services de chirurgie

Université de Toronto

Colin Lynch

Chef des placements immobiliers mondiaux

Gestion de Placements TD

Rohan Mahimker et Alexander Peters

Cofondateurs et co-chefs de la direction

Prodigy Education

Sam Masri

Chef de l'exploitation

SAP Canada

Dino Mollo

Vice-président, Stratégie et développement des affaires

Ritchie Bros.

Jason Mullins

Président et chef de la direction

goeasy Ltd.

Andrew Oliver

Président et chef de la direction

Oliver & Bonacini Hospitality (O&B)

Liam O'Rourke

Chef de la direction

LakeCity Works

Greg Palaschuk

Premier vice-président et chef des finances

Finning International Inc.

Dr Trevor Pugh

Scientifique principal et directeur, Génomique

Princess Margaret Cancer Centre & Ontario Institute for Cancer Research

Ali Reyhany

Président et chef de la direction

Care Health Inc.

Carole Saab

Chef de la direction

Fédération canadienne des municipalités

Sahar Saidi

Fondatrice et chef de la direction

LUS Brands

Anilisa Sainani

Vice-présidente et directrice des services comptables

RBC Banque Royale

Melissa Sariffodeen

Chef de la direction

Canada en programmation

James Scongack

Premier vice-président, Services de l'exploitation et affaires générales

Bruce Power

Dre Stephanie Simmons

Directrice des technologies quantiques, Photonic Inc.

Professeure adjointe, Simon Fraser University

Jaiveer Singh

Chef de la direction

Mint Pharmaceuticals Inc.

Kosi Stobbs

Chef de la direction

Property Owl Group of Companies

Paul M. Taylor

Directeur général

FoodShare

Mark Thompson

Premier vice-président et directeur du développement des affaires et de la stratégie

Nutrien Ltd.

Shamez Virani

Président et associé

CentreCourt

Dre Juveria Zaheer

Clinicienne-chercheuse

Centre de toxicomanie et de santé mentale

Pour obtenir une courte biographie de chacun des lauréats, rendez-vous au

https://www.bnnbloomberg.ca/canada-s-top-40-under-40-the-next-leaders-for-2020-1.1513685

Le programme de reconnaissance des 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD souligne chaque année les exploits de 40 Canadiens et Canadiennes de moins de 40 ans.

Depuis sa création en 1995 par Caldwell, le programme des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans a fait connaître les réalisations exceptionnelles de plus de 800 Canadiens. Une place à ce palmarès constitue l'une des distinctions les plus convoitées par les jeunes gens d'affaires. Ceux et celles qui ont été récompensés par le programme montrent un parcours éclatant; en effet, parmi les anciens lauréats du programme des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans, on retrouve des centaines de PDG, de cadres, d'entrepreneurs et de dirigeants communautaires.

À propos de MNP

MNP est un cabinet de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils de premier plan au Canada. Nous sommes fiers de répondre aux besoins de nos clients des secteurs public, privé et sans but lucratif. Par l'intermédiaire de missions dirigées par les associés eux-mêmes, nous proposons une démarche axée sur la coopération et l'efficience ainsi que des stratégies adaptées aux besoins des entreprises afin de les aider à connaître du succès au pays et à l'étranger. Pour en savoir plus, consultez le www.mnp.ca.

À propos de Caldwell

Chez Caldwell, nous croyons que le talent a le pouvoir de transformer les choses. En tant que fournisseur de premier plan de services de recrutement de cadres, nous accompagnons nos clients dans leur marche vers la prospérité et la réussite en les aidant à trouver, à recruter et à retenir les gens les plus talentueux. Notre solide réputation, que nous soignons depuis près de 50 ans, est attribuable au succès de nos recherches, qui permettent de changer la donne en dénichant les meilleurs cadres, toutes fonctions et tous territoires confondus. Nous mettons également nos compétences et nos réseaux à contribution pour fournir des services de recrutement à la demande et flexibles aux entreprises qui ont besoin de soutien stratégique et opérationnel. Nous comptons des associés et des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique, et nous nous faisons un devoir de fournir à nos clients un service et un savoir-faire inégalés.

Les actions ordinaires de Caldwell Partners sont négociées à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole CWL. Pour en savoir plus sur Caldwell Partners, consultez son site Web à l'adresse www.caldwellpartners.com.

Michelle Jursa, Caldwell, [email protected], +1 416-934-2226; Nick Greenfield, MNP SENCRL, srl, [email protected], +1 403-536-5552