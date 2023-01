LONDRES, 5 janvier 2023 /CNW/ - Le programme « Best Places to Work » a dévoilé aujourd'hui son palmarès des 20 meilleurs lieux de travail au monde en 2022. Novo Nordisk, l'entreprise mondiale du secteur de la santé, qui compte près d'un siècle d'innovation et de leadership dans le domaine de soin du diabète, est arrivée en tête de liste cette année, suivie de Takeda, la principale entreprise mondiale du secteur de la santé. Dell s'est classée troisième parmi le palmarès des 20 entreprises les plus performantes au monde.

Pour être prises en considération, les entreprises doivent être identifiées comme des employeurs exceptionnels sur au moins un continent. Ces dernières années, le programme « Best Places to Work » a désigné les meilleurs employeurs du monde entier, en s'appuyant sur plusieurs années d'expérience en évaluation de la culture de lieu de travail, d'engagement des employés et d'efficacité organisationnelle.

Chaque année, le programme s'associe à des employeurs du monde entier pour les aider à mesurer, comparer et améliorer leurs pratiques de RH et l'expérience de leurs employés, et pour avoir accès aux outils et à l'expertise dont ils ont besoin pour apporter des changements efficaces et durables dans leur organisation. Les entreprises qui se sont classées en tête de liste cette année ont fait preuve d'excellence dans le lieu de travail en créant des expériences de travail différentes et une culture d'inclusion qui mènent à des résultats d'affaires plus solides et plus durables. Ces entreprises savent comment créer un avantage concurrentiel, peu importe les obstacles potentiels, y compris la taille de l'entreprise, sa dispersion géographique et les caractéristiques de l'industrie.

Voici la liste des 20 meilleurs lieux de travail au monde en 2022 :

1. Novo Nordisk

2. Takeda

3. Dell

4. MSD

5. Amway

6. Alcon

7. AstraZeneca

8. Webhelp

9. Safran

10. Hilti

11. BSH

12. Comdata

13. Groupe AIA

14. Fujitsu

15. Doctolib

16. Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

17. Diageo

18. Jardine Schindler Group

19. Servier

20. Roche

« Best Places to Work » est un programme de certification international considéré comme la « référence absolue » en matière d'identification et de reconnaissance des meilleurs lieux de travail dans le monde. Il permet aux employeurs d'en apprendre sur la qualité de leurs pratiques de RH et l'engagement de leur personnel et de célébrer ceux qui offrent une expérience de travail exceptionnelle avec les normes les plus élevées en matière de conditions de travail.

Pour en savoir plus au sujet du programme, consultez le site www.bestplacestoworkfor.org .

