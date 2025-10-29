MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Adviso, en partenariat avec Ad hoc recherche, est fière de présenter les résultats de la 8e édition de l'étude LoyauT, l'étude canadienne la plus complète sur la performance des programmes de fidélisation en commerce de détail.

Grâce à un échantillonnage de 15 000 répondants canadiens et à une méthodologie unique, LoyauT 2025 dresse un portrait détaillé de la performance de 87 programmes répartis dans 11 secteurs d'activités : supermarché, restauration, mode, pharmacie et beauté, essence et dépanneurs, produits pour animaux, breuvages, divertissement, sports et plein air, quincailleries, magasins à rabais et grandes surfaces.

Cette année, le classement évolue : plus de programmes se qualifient pour le palmarès, et la performance globale est à la hausse.

Des nouveautés marquantes pour 2025

LoyauT 2025 introduit plusieurs innovations :

Une analyse approfondie des 18-34 ans , les membres les plus actifs et les plus exigeants;

, les membres les plus actifs et les plus exigeants; Un nouveau score de générosité , mesurant la perception de la valeur reçue;

, mesurant la perception de la valeur reçue; De nouveaux palmarès : Top 10 québécois , Top 10 canadien , et Top 5 des programmes de coalition ;

, , et ; Et l'évaluation du programme MOI lancé en Ontario.

Les grands constats de LoyauT 2025

L'impact du contexte géopolitique américain sur l'utilisation de programmes ainsi que les programmes les plus affectés Plus de programmes : les Canadiens sont membres de 22 programmes, mais en utilisent seulement 9 sur une base régulière (soit 41 %), une hausse significative depuis 2023. Des programmes de plus en plus performants et efficaces, on note une nette amélioration de la performance des programmes, et plus spécifiquement sur la dimension engagement, soit la capacité des programmes à maintenir l'engagement des membres Séduire les GenZ, un incontournable : ils représentent les plus grands utilisateurs, les plus actifs, friands de programmes premium et d'expériences mobiles rapides et personnalisées. La générosité devient critique : dans un contexte économique tendu, la perception de valeur reçue influence directement la satisfaction et la fidélité. La gamification de plus en plus utilisée par les programmes et par les membres. Cette stratégie d'engagement connaît une forte croissance.

« Les résultats de LoyauT 2025 confirment que les consommateurs sont plus sélectifs, plus informés et plus exigeants envers les programmes auxquels ils adhèrent. Pour se démarquer, les détaillants doivent passer d'une logique transactionnelle à une approche de service à valeur ajoutée irremplaçable. L'analytique devient alors le meilleur levier pour piloter et rentabiliser la fidélisation. »

-- Simon Ethier, consultant en commerce omnicanal, monétisation et stratégie, adviso

La notion de générosité, un levier de performance dans le contexte économique actuel

Le score de générosité, nouveauté de 2025, démontre une forte corrélation entre la perception de générosité, la satisfaction et l'affection envers un programme.

Au palmarès des programmes perçus comme les plus généreux : Au Canada, Burger King, Domino's Pizza et PetSmart mènent le classement, tandis qu'au Québec, Domino's Pizza, McDonald's et Walmart occupent les premières positions.

La restauration, le nouveau joueur de fréquence

Avec l'arrivée de nouveaux programmes et la performance de programmes américains, ce secteur surperforme par rapport à la moyenne de tous les programmes, tous secteurs confondus

Seule catégorie à obtenir des scores supérieurs à la moyenne sur les trois indices LoyauT (engagement, comportement, affection)

Plus fort taux d'utilisation d'applications mobiles

Plus haut taux de satisfaction et taux de conversion (échanges) des points

L'étude révèle également un impact marqué du contexte américain : 82 % des Canadiens sont motivés à changer leurs comportements en faveur des détaillants canadiens. Près du tiers (32 %) affirment avoir réduit leur utilisation de programmes américains, tandis que 42 % disent avoir augmenté leur utilisation de programmes canadiens.

Les genZ, un groupe à séduire

LoyauT 2025 confirme que les genZ sont les plus grands utilisateurs et ces derniers accordent une grande importance à la dimension affective (pertinence des contenus, commodité dans le quotidien), ainsi que l'expérience mobile.,

Ces derniers sont aussi fervents de programmes de restauration/breuvage ainsi que de programme Premium (programme de fidélisation avec un niveau payant ou programme d'abonnement. À ce chapitre, 66% des GenZ au Canada sont abonnés à Amazon Prime et 29% à UberOne.

Les bénéfices les plus recherchés par ce groupe sont :

81 % : la possibilité d'accumuler et d'échanger des points en ligne;

78 % : les rabais et produits gratuits offerts exclusivement aux membres;

76 % : la possibilité d'accumuler des points autrement qu'en faisant un achat (partager des évaluations ou du contenu, référer des amis, répondre à des sondages, visionner du contenu);

75 % : recevoir du contenu personnalisé et pertinent (textes, vidéos, articles, etc.).

Top 10 des programmes les plus performants au Canada

Récompenses King - Burger King My Panera - Panera Bread Pet's Rewards - Global Pet Foods RealRewards - American Eagle Outfitters Papa Fidélité - Papa John's Treats Rewards - PetSmart PC Optimum - Compagnies Loblaw Récompenses Domino's - Domino's Pizza Récompenses Gap Good - Gap, Old Navy, Banana Republic et Athleta Récompenses MonMcDo - McDonald's

Top 10 des programmes au Québec

Récompenses Domino's - Domino's Pizza Récompenses Mon McDo - McDonald's PC Optimum - Compagnies Loblaw Récompenses Walmart - Walmart Beauty Insider - Sephora FidéliTim - Tim Hortons Journie Récompense - Ultramar Récompenses Starbucks - Starbucks MOI - Metro Inc. Inspire - SAQ

« L'édition 2025 de LoyauT le confirme : les marques qui font évoluer leur programme en continu, activent plusieurs leviers d'engagement (expérience mobile, gamification, hyperpersonnalisation, etc.) et érigent la stratégie relationnelle en pierre angulaire de leur modèle d'affaires se détachent nettement de la concurrence. Au cœur de cette performance, la donnée client reste le véritable moteur. »

-- Jonathan Pollender, consultant d'affaires, adviso

