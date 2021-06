Dévoilement de la version finale du PPU des Faubourgs - La Ville de Montréal adopte le PPU des Faubourgs de Ville-Marie

« Avec l'adoption du PPU des Faubourgs, on arrive à un carrefour historique pour l'avenir du secteur qui est à la fois un quartier tissé serré, aux identités fortes et à l'histoire riche, mais aussi une entrée de ville de la métropole. Dès notre arrivée en mandat, nous avons tenu à lancer ce grand chantier pour planifier l'avenir des faubourgs et alimenter l'essor de la métropole. Nous sommes fiers d'annoncer le fruit de ce travail, véritable tremplin pour développer des quartiers inclusifs, plus verts, dynamiques et propices aux déplacements actifs et collectifs, qui attirera un bassin de population diversifié et des milliers de nouveaux emplois », a affirmé la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante. »

Accueillir de nouveaux milieux de vie complets et diversifiés comprenant des logements pour tous, incluant les familles, des espaces verts, des écoles, des centres communautaires, des commerces et des bureaux, tels sont quelques-uns des objectifs visés par l'adoption du PPU. Le Règlement sur la métropole mixte et les ententes prises avec certains promoteurs en amont permettront d'assurer une mixité dans l'offre de logement. Déjà, plus de 800 logements sociaux et abordables ont été sécurisés, avec la construction de certaines unités qui commencera au cours de la prochaine année.

« Redévelopper et dynamiser une zone aussi vaste en toute cohérence avec les aspirations de la communauté était toute une commande, mais néanmoins une priorité de tous les instants pour notre administration, a renchéri Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie dans l'arrondissement de Ville-Marie et responsable de l'urbanisme, de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) et de la stratégie d'électrification au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Après les multiples consultations qui ont mené à cette ambitieuse planification, nous passons à l'action et ouvrons une nouvelle page de l'histoire des faubourgs. Mais la participation des résidentes et résidentes ne s'arrête pas ici : elle se poursuivra tout au long de sa mise en oeuvre, que ce soit dans la structure de gouvernance qui sera instaurée, dans l'idéation des nouveaux espaces publics à venir, ou dans les différents projets collectifs qui viendront mettre en valeur notre cher Centre-Sud. »

Des changements prometteurs

Le PPU des Faubourgs propose des transformations importantes, ancrées dans une vision audacieuse qui place l'humain au cœur des objectifs d'aménagement urbain. Parmi les avancées qui transformeront les faubourgs, citons par exemple :

L'arrivée de milliers de nouveaux logements, incluant des logements sociaux, abordables et familiaux;

Des aménagements favorisant la transition écologique et les mobilités actives, avec 7 nouveaux liens cyclables, 6 nouveaux parcs publics totalisant 9 hectares, et la création ou le réaménagement de rues verdies et apaisées;

Un accès au fleuve redonné à la population de centre-sud, avec l'aménagement d'un parc central de 1,2 hectare bordant une nouvelle promenade riveraine et un lien bonifié d'Ouest en Est vers un parc du Pied-du-Courant agrandi;

La consolidation des artères commerciales locales et du tissu commercial, la création de 3 pôles d'emploi et l'arrivée de 15 000 nouveaux emplois;

La transformation de l'entrée de l'autoroute Ville-Marie en un boulevard urbain, à l'ouest du pont Jacques-Cartier;

en un boulevard urbain, à l'ouest du pont Jacques-Cartier; Des pôles civiques, avec des écoles et des installations sportives et communautaires;

Une entrée du pont Jacques-Cartier mieux intégrée aux milieux de vie et un parc des Faubourgs réunifié; et

La protection et la mise en valeur du patrimoine local.

Un Programme particulier d'urbanisme qui tient compte des attentes des citoyennes et citoyens

Présentées à la suite de deux étapes de consultation publique à l'OCPM en 2019 et 2020, les interventions proposées dans le projet de Programme particulier d'urbanisme pour le secteur des Faubourgs ont été analysées par la commission de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Cette dernière a aussi procédé à l'examen de toutes les opinions entendues et de tous les documents déposés par la population lors de la consultation. L'analyse ainsi que les recommandations contenues dans le rapport de consultation ont ensuite fait l'objet d'une révision par l'arrondissement de Ville-Marie, qui présente aujourd'hui une version adaptée qui tient compte des commentaires exprimés par la communauté.

Par ailleurs, comme tout parc à réaménager ou à créer dans l'arrondissement, leur réalisation inclura un processus participatif. Ainsi, les projets qui feront l'objet d'une consultation publique seront publiés sur le site Web de Réalisons Montréal et seront largement diffusés par l'Arrondissement, notamment sur ses réseaux sociaux de ainsi que sur sa page web au www.montreal.ca/ville-marie .

Les documents de la consultation publique se retrouvent en ligne sur la page web suivante de l'OCPM : https://ocpm.qc.ca/fr/ppu-faubourg .

Le Programme particulier d'urbanisme des Faubourgs ainsi que les documents afférents peuvent être consultés en ligne à l'adresse Web suivante : montreal.ca/articles/programme-particulier-durbanisme-ppu-des-faubourgs .

Suivi de la mise en œuvre

Plusieurs instances de gouvernance assureront le suivi de la mise en œuvre du PPU et de ses différents projets, dont un comité de suivi. Ainsi, chacun des grands projets du PPU sera suivi par les principales parties prenantes ainsi que par des représentants de la communauté concernés par leur réalisation. De plus, le Comité d'accompagnement des grands projets de Centre-Sud (CAGPCS), soutenu financièrement par l'arrondissement, poursuivra son rôle de mobilisation, de concertation et de mise en relation des représentants du milieu avec les principaux porteurs de projets du PPU. Finalement, le partage d'informations avec le public sera assuré par une présentation publique annuelle et par le biais de la publication de contenus sur la page Web du projet.

Lien vers le dossier de presse numérique : https://www.dropbox.com/sh/02a2bwx0k9k17h3/AAA1n54VAdr3b7f6-PTi2Lika?dl=0

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Virginie Leblanc, Chargée de communication, Arrondissement de Ville-Marie ; Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/ville-marie