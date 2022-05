Dévoilement de la Stratégie territoriale pour l'Europe - Cap sur la relance : le Québec et l'Europe, partenaires d'une prospérité durable

QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, a dévoilé aujourd'hui la Stratégie territoriale pour l'Europe ayant pour thème « Cap sur la relance : le Québec et l'Europe, partenaires d'une prospérité durable ». Cette annonce a été faite en marge du XXVIIe Rendez-vous des représentants du Québec au Canada et à l'étranger.

Avec des investissements additionnels de 2 millions $ qui s'ajoutent aux 25 millions $ déjà investis dans l'action du Québec en Europe, cette nouvelle démarche cadre les intérêts actuels et futurs du Québec sur le continent européen. Misant sur une nouvelle approche continentale tout en s'appuyant sur des liens historiques, la Stratégie établit des priorités d'action susceptibles de contribuer à la prospérité de toutes les régions du Québec ainsi qu'à leur développement économique, social et culturel.

Le continent européen est le deuxième marché d'exportations du Québec, derrière les États-Unis. Cette stratégie entend donc miser sur le dynamisme, la performance et la résilience des grandes économies du territoire, notamment la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Benelux, l'Italie, l'Espagne et la Suisse, afin d'accroître davantage les exportations québécoises et d'attirer les investisseurs européens.

Elle a aussi pour objectif d'établir de nouveaux partenariats avec les pays et les régions d'Europe en matière de recherche, d'innovation, d'environnement, de développement durable, de mobilité, d'éducation, de langue et de culture.

Les représentations du Québec sur ce continent multiplieront les démarches afin de faciliter l'accès aux marchés pour les entreprises québécoises, mais aussi favoriser le recrutement des talents, la mobilité étudiante et professionnelle, soutenir les chercheurs ainsi que les artistes québécois qui cherchent à s'insérer dans les grands réseaux d'Europe.

Évidemment, la pandémie et l'invasion de la Russie en Ukraine ont créé de multiples bouleversements économiques, géopolitiques et humanitaires à l'échelle mondiale, particulièrement en Europe. Dans ce contexte, la mise en œuvre de la Stratégie sera adaptée en fonction de l'évolution de ces situations. Il est d'autant plus nécessaire pour le Québec de se doter d'orientations claires et rassembleuses afin de pouvoir agir efficacement en cette période d'incertitude.

Cette dernière stratégie territoriale complète l'ensemble, après celles pour les États-Unis, l'Afrique, l'Indo-Pacifique ainsi que l'Amérique latine et les Antilles.

« Le Québec partage de nombreuses valeurs communes avec les pays européens, dont la démocratie, le respect des droits de la personne, la valorisation de la diversité et la poursuite de l'égalité entre les genres. Nous devons miser sur cette proximité culturelle pour renforcer nos relations économiques avec l'Europe et propulser l'innovation québécoise sur

le territoire. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Les 27 pays de l'Union européenne forment le plus grand bloc commercial au monde avec un PIB combiné d'un peu plus de 15 000 milliards $ US en 2020.

Au cours des cinq dernières années, le Québec a exporté annuellement, en moyenne, pour environ 11 milliards $ de marchandises vers l' Europe . Ses importations se chiffrent pour leur part à environ 25 milliards $ par an.

. Ses importations se chiffrent pour leur part à environ 25 milliards $ par an. Le continent européen compte près de 750 millions d'habitants, soit environ 10 % de la population mondiale. Son PIB moyen par habitant était d'environ 32 000 $ US en 2020, un des plus élevés au monde.

Ce continent comprend des économies à forte productivité qui investissent massivement en recherche et innovation.

L' Europe peut compter sur des populations parmi les plus éduquées et qualifiées au monde, dont un grand nombre de francophones et de francophiles.

peut compter sur des populations parmi les plus éduquées et qualifiées au monde, dont un grand nombre de francophones et de francophiles. L'Union européenne est également reconnue pour l'établissement de normes ambitieuses, tant sur le plan environnemental que sur les plans des droits sociaux et de la règlementation des marchés.

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 649-2319; Information : Sylvie Leclerc, Direction des communications et des affaires publiques, Tél. : 418 559-9108