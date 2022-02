Dévoilement de la Stratégie territoriale pour l'Amérique latine et les Antilles

Cap sur la relance : Amérique latine et Antilles, des marchés d'avenir, à proximité

QUÉBEC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, a dévoilé aujourd'hui la Stratégie territoriale pour l'Amérique latine et les Antilles.

Nos relations commerciales fructueuses avec plusieurs pays latino-américains constituent une base solide pour déployer cette nouvelle stratégie. Cette dernière s'inscrit dans la foulée des actions déjà mises de l'avant par notre gouvernement, dont le Plan d'action pour la relance des exportations, la Stratégie de marque pour le Québec à l'international et au Canada ainsi que les stratégies territoriales pour les États-Unis, l'Indo-Pacifique et l'Afrique.

La Stratégie territoriale pour l'Amérique latine et les Antilles a pour objectifs d'augmenter les exportations québécoises, d'attirer les investissements étrangers, de diffuser l'innovation et le génie québécois, de renforcer les relations du Québec et d'élargir nos actions sur l'ensemble du territoire. Dans cette optique, nous comptons établir de nouveaux partenariats, notamment en solidarité, en culture et en éducation.

En parallèle, notre gouvernement poursuivra ses efforts d'attraction de la main-d'œuvre et des étudiants. Il continuera également d'œuvrer à la construction de sociétés durables en déployant des actions pour lutter contre les changements climatiques et en faisant la promotion des valeurs d'égalité, de justice et de solidarité.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, notre gouvernement investira 4,1 millions de dollars supplémentaires sur trois ans. Ces sommes serviront à renforcer le réseau de représentations du Québec dans la région, à promouvoir l'innovation, à stimuler le rayonnement des productions culturelles québécoises, à développer des partenariats facilitant le recrutement de la main-d'œuvre et à soutenir divers partenariats en biodiversité, en santé et en droits de la personne.

« Notre stratégie pour l'Amérique latine et les Antilles vise à offrir un meilleur accompagnement aux organisations québécoises. Nous voulons les aider à percer de nouveaux marchés au Mexique, au Brésil et en Colombie. Nos équipes contribueront à renforcer l'intelligence d'affaires de nos entreprises, à développer leurs réseaux de contacts et à saisir les meilleures occasions. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Québec possède trois représentations dans la région, soit à Mexico , à São Paulo et à La Havane.

L'Amérique latine et les Antilles représentent un marché de quelque

650 millions de consommateurs potentiels, dont le PIB cumulé s'élève à près de 6 000 milliards de dollars américains.

Aujourd'hui, les échanges commerciaux du Québec avec le Mexique se chiffrent à près de 5,5 milliards de dollars, et à plus de 3,1 milliards de dollars avec le Brésil.

Quelque 1 200 entreprises québécoises exportatrices font aujourd'hui des affaires dans cette vaste région, dont 500 avec le Mexique. La valeur totale des exportations québécoises vers le Mexique et les autres pays latino-américains s'élève à près de 4 milliards de dollars annuellement.

Les échanges économiques entre le Québec et l'Amérique latine et les Antilles sont soutenus par deux grands accords de libre-échange multilatéraux : l'Accord Canada‒États-Unis‒Mexique (ACEUM) et le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) qui regroupe 11 partenaires de l'Asie et des Amériques, dont le Canada , le Chili, le Mexique et le Pérou.

, le Chili, le Mexique et le Pérou. Le Québec est aussi partie prenante de six accords de libre-échange bilatéraux du Canada avec le Chili, le Costa Rica , le Pérou, la Colombie, le Panama et le Honduras .

