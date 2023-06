Dévoilement de la Stratégie d'intervention collective pour le Village - Issue d'une démarche participative : Le Forum du Village

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - C'est dans le Village, au parc de l'Espoir, que Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et de Ville-Marie, accompagnée de Monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques et responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie, ainsi que des partenaires de la démarche, a lancé la Stratégie d'intervention collective pour le Village. Une importante étape qui conclut les activités du Forum du Village et marque un tournant dans les efforts actuels et à venir pour revitaliser le Village et le secteur de la place Émilie-Gamelin.

Les enjeux, les besoins et le potentiel de développement du Village, recueillis auprès de la population et des partenaires à l'été 2022, lors du Forum du Village, ont été identifiés, puis soigneusement analysés au cours des derniers mois afin de livrer, aujourd'hui, la Stratégie d'intervention collective pour le Village. Véritable feuille de route pour l'ensemble des acteurs impliqués, ce document est un outil développé collectivement, dont l'information bénéficiera à toutes les parties prenantes qui veilleront à son déploiement.

Une stratégie de déploiement, quatre grandes priorités

1. Prioriser la cohabitation sociale et la sécurité

La stratégie s'intéresse, dans un premier temps, aux enjeux immédiats de sécurité et de cohabitation sociale. À cet effet, une cellule de crise multipartite a été mise en place en février dernier. Au total, une vingtaine d'actions ont été déployées et sont toujours en cours pour répondre aux enjeux les plus critiques. La création de cette cellule est la première grande initiative ayant été prévue à la stratégie d'intervention collective.

« On a mobilisé tout l'écosystème pour aider le Village à se relever de la fracture qui a été laissée depuis la pandémie. On est fier de présenter une stratégie qui n'a pas été faite dans notre bureau de l'hôtel de ville, mais qui a été faite ici, sur le terrain, en prenant en considération non seulement les préoccupations, mais aussi les aspirations des gens qui habitent et qui fréquentent le Village. Évidemment, on n'a pas attendu le dévoilement de cette stratégie pour répondre fortement aux enjeux de sécurité et de cohabitation dans le secteur, avec une cellule de crise qui livre déjà de bons résultats. Ce travail continu reste prioritaire. En plus de la sécurité, l'avenir d'un quartier doit se planifier en prenant en compte l'aménagement urbain, l'offre culturelle et la vitalité commerciale, qui se reflètent aussi dans les actions prévues. Néanmoins, les besoins en santé et en services sociaux restent importants et c'est pourquoi on continue de mobiliser tous nos partenaires. On ne lâchera pas », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante.

2. Instaurer une structure de gouvernance : création d'un comité de travail

Pour assurer la mise en œuvre efficace de la stratégie, la création d'un comité de travail pour le Village est prévue prochainement. Composé d'acteurs du secteur et d'une ou d'un porte-parole de la future association citoyenne du secteur, ce comité travaillera en étroite collaboration avec les différents partenaires et forces vives du secteur pour concrétiser les projets, assurer leur déploiement et leur cohérence avec les besoins du milieu et l'identité propre du Village.

« La mobilisation du milieu et la mise en commun des efforts des partenaires sont, selon moi, un incontournable pour réaliser de grandes choses. La création d'une structure de gouvernance dédiée au Village permettra de rallier tous les acteurs du milieu autour d'une vision claire et porteuse. Pour outiller ce comité, chargé de soutenir la réalisation des actions de la stratégie collective pour le Village, nous financerons le poste d'une ressource qui veillera au bon déroulement des activités », a ajouté Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques.

3. L'identité du Village au coeur de la planification de projets

Les membres du comité de travail pour le Village pourront penser collectivement non seulement à une définition concertée de l'aspect identitaire du secteur, mais aussi à la manière dont ils souhaitent vivre leur quartier et le faire rayonner. Il est essentiel d'offrir des espaces publics audacieux et visuellement distinctifs, réfléchis en adéquation avec les aspects identitaires du Village, de telle sorte que le Village retrouve son plein potentiel et sa force d'attraction. Des actions concrètes sont prévues à la stratégie, de l'art public aux projets culturels, sociaux et économiques.

4. Un espace public revampé

Évalués de façon préliminaire à plus de 100M$, les travaux de réfection de la rue Sainte-Catherine Est permettront de repenser, avec la population, comment le réaménagement des espaces et de la rue pourrait mieux répondre aux besoins de toutes celles et tous ceux qui le fréquentent.

Aperçu des projets phares

La Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie ont déjà pris de nombreux engagements dans le cadre de cette stratégie, parmi ceux-ci, mentionnons :

le financement d'une permanence pour le comité de travail et la constitution d'une association citoyenne;

la création d'un fonds dédié aux initiatives socioéconomiques dans le Village;

la réalisation d'œuvres signatures qui contribueront à revitaliser le secteur;

le financement d'aménagements et d'activités estivales et hivernales;

la création d'une œuvre de commémoration, de sensibilisation, d'expression culturelle et de soutien communautaire qui sera définie avec les partenaires du milieu;

le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est et le soutien aux commerces pendant la période des travaux, avec la mise en place d'une stratégie de mitigation pour réduire les nuisances dues aux travaux de chantier;

la poursuite de financement du projet d'habillage des locaux vacants;

le soutien à la création d'un centre communautaire LGBTQ+.

« La Société de développement commercial (SDC) du Village salue la mobilisation de l'arrondissement de Ville-Marie et de la Ville de Montréal, des différents paliers de gouvernement ainsi que des acteur·rice·s du milieu pour réaffirmer l'importance du Village comme refuge et lieu d'émancipation crucial pour les communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, mais également comme moteur de développement social, économique, culturel, touristique et immobilier. En se positionnant comme acteur de premier plan dans la stratégie collective d'intervention, la SDC souhaite soutenir sa communauté d'affaires afin de contribuer à faire de ce quartier iconique, un territoire sécuritaire, d'avant-garde et de grande inclusivité où il fait bon faire des affaires », affirme Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village.

« La CDC Centre-Sud est très heureuse de constater une accélération de la concertation entre les acteurs du Village afin de répondre de manière pérenne aux problématiques du secteur. À travers la mise en place de la Stratégie d'intervention collective pour le Village, la CDC Centre-Sud compte poursuivre le travail afin de favoriser la contribution du milieu communautaire dans l'émergence de solutions pour l'amélioration des dynamiques sociales dans le respect de toutes les communautés du secteur », a déclaré François Bergeron, directeur général de la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud.

