Dévoilement de la programmation du Sommet québécois de l'aménagement du territoire

Des leaders mobilisés pour une politique visionnaire et ambitieuse

MONTRÉAL, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres de l'alliance ARIANE et du G15+ dévoilent la programmation du Sommet québécois de l'aménagement du territoire: le courage d'agir, qui se tiendra virtuellement le 27 janvier prochain. Le Sommet réunira des leaders et professionnel.le.s politique, économique, social, culturel, environnemental et agricole de plusieurs régions du Québec pour rappeler l'importance d'adopter une Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire qui réponde aux besoins de l'ensemble des Québécois.e.s.

Charles Milliard, coprésident de l'événement et président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec donnera le coup d'envoi à cet événement, suivi de Stéphane Boyer, maire de Laval. Les participant.e.s pourront également compter sur des prises de parole de Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie, Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, et d'Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. L'urbaniste émérite et directrice de l'aménagement de la MRC Les Moulins Chantal Laliberté agira à titre de maître de cérémonie.

« La diversité des invité.e.s du Sommet démontre la grande mobilisation de la société civile sur l'importance de se doter d'une politique nationale qui répond aux besoins de toutes les régions du Québec. Nous sommes également honorés de compter sur la présence de plusieurs élu.e.s municipaux et ministres québécois. Cette forte participation démontre que tous les ingrédients sont réunis pour que la nouvelle Politique soit à la hauteur de nos attentes », souligne Charles Milliard, coprésident du Sommet et président-directeur général de la Fédération des chambres du commerce du Québec.

Une programmation ancrée dans la réalité des Québécois.e.s

Les panélistes discuteront de solutions concrètes pour une politique qui répond aux réalités économiques, démographiques et climatiques du 21e siècle de toutes les régions du Québec. Le Sommet traitera des questions du développement durable des cœurs de nos collectivités, de la protection et de la mise en valeur de nos territoires et nos patrimoines et des besoins en immobilier, tout en portant un regard éclairé sur le contexte actuel.

« Les panélistes démontreront qu'ils partagent de nombreux objectifs communs et que les solutions sont à notre portée pour mieux aménager le territoire québécois. Nous avons maintenant besoin de vision et de courage politique pour les exécuter. La nouvelle politique est nécessaire pour, par exemple, limiter les conséquences de futurs épisodes d'inondations comme ceux qui ont eu lieu en Mauricie, en Beauce et en Outaouais, protéger et mettre en valeur les terres agricoles, ou encore parvenir à l'abordabilité du logement dans l'ensemble des régions du Québec », renchérit Jeanne Robin, coprésidente du Sommet et porte-parole de l'alliance ARIANE.

Sommaires des panels

Panel: Consolider nos centralités économiques : savoirs, innovation, qualité de vie , animé par Diane Bérard , journaliste de solutions

, animé par , journaliste de solutions Évelyne Beaudin , mairesse de Sherbrooke et économiste

, mairesse de et économiste

Karl Blackburn , président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec

, président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec

Gena Déziel , directrice générale de Trois-Rivières Centre et présidente du Regroupement des sociétés de développement commercial du Québec

, directrice générale de Trois-Rivières Centre et présidente du Regroupement des sociétés de développement commercial du Québec Panel : L'urgence de protéger et mettre en valeur nos patrimoines: naturels, paysagers, bâtis et agricoles , animé par Taïka Baillargeon , directrice adjointe des politiques, Héritage Montréal

, animé par , directrice adjointe des politiques, Héritage Montréal Martin Caron , président général, Union des producteurs agricoles

, président général, Union des producteurs agricoles

Alexandra Labbé , mairesse de Chambly

, mairesse de

Philippe Lupien , architecte et architecte de paysage et professeur à l'École de design, UQAM

, architecte et architecte de paysage et professeur à l'École de design, UQAM

Pierre Corriveau , président de l'Ordre des architectes du Québec

, président de l'Ordre des architectes du Québec Panel: Repenser l'immobilier : qualité, habitation, écoquartiers , animé par Marc-André Carignan , chroniqueur spécialisé en développement urbain

, animé par , chroniqueur spécialisé en développement urbain Catherine Fournier , mairesse de Longueuil

, mairesse de

Laurent Levesque , directeur général et cofondateur de l'UTILE et président du Chantier de l'économie sociale

, directeur général et cofondateur de l'UTILE et président du Chantier de l'économie sociale

Jean-Marc Fournier , président-directeur général de l'Institut du développement urbain

, président-directeur général de l'Institut du développement urbain Panel: Quelles conditions de succès pour la Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire?

François Bourque, journaliste et chroniqueur, Le Soleil

journaliste et chroniqueur,

Josée Boileau , chroniqueuse et auteure

Pour consulter la programmation et s'inscrire (ouvert au public): www.sommetterritoire.quebec .

Informations pratiques:

Quand: 27 janvier 2022, 12h30 à 17h30

Où: Diffusé en ligne (un lien sera partagé avec les personnes inscrites à l'événement)

Organisateurs: Alliance ARIANE et G15+

Confirmations de présences médias: Écrire à [email protected]

SOURCE Alliance ARIANE

Renseignements: Marie-Eve St-Onge, COPTICOM, 514-601-5504, [email protected]