Dévoilement de la programmation du ComediHa! Fest-Québec 2021

« On s'apprête à donner le coup d'envoi de la 21e édition du ComediHa! Fest-Québec! 21e édition, et possiblement la plus significative après l'année qu'on vient de traverser. On est non seulement heureux d'être de retour et de contribuer à nouveau au rayonnement des artistes et artisans de l'industrie de l'humour, mais surtout heureux de pouvoir offrir une édition spéciale 100% gratuite. C'est notre façon à nous de redonner à la communauté en leur offrant une bonne dose d'humour et de rire. » - Sylvain Parent-Bédard, Président et chef de la direction, ComediHa!

« Travailler sur la programmation du Festival en pleine période de confinement, jongler avec les différentes mesures sanitaires et s'adapter jour après jour aux différentes règles d'assouplissement, ç'a représenté un défi colossal. Mais ce n'est rien comparativement au bonheur qu'on ressent - presque euphorisant! - de retrouver un semblant de vie normale, de retrouver nos collègues (en personne!), les artistes et tous les artisans qui nous ont tant manqué. Nous espérons que les Festivaliers seront au rendez-vous parce que, nous, on a franchement hâte de les retrouver. » - Josée Charland, Vice-présidente diffusion et directrice générale ComediHa! FestQuébec.

UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE : PRÈS DE 100 SPECTACLES, 100% GRATUITS !

Tel qu'annoncé il y a quelques semaines, les Galas ComediHa! et les ComediHa! Club « best of », deux séries phares du Festival, seront de nouveau de la partie cette année!

Rendez-vous d'humour incontournables au Québec, les Galas ComediHa! réunissent les plus grands noms de l'industrie dans une série de six galas où les animateurs partagent leur univers humoristique dans des numéros exclusifs et originaux. P-A Méthot, les Denis Drolet, le duo composé de Michel Charette et Gildor Roy, René Simard, Fabien Cloutier et Pierre-Yves Roy-Desmarais animeront des galas hauts en couleur en compagnie de leurs invités : Cathy Gauthier, Eve Côté, Lise Dion, Dominic et Martin, Mathieu Cyr, Richardson Zéphir, Guillaume Pineault, Catherine Ethier, Guillaume Wagner, Luc Langevin, Mario Jean, Ariel Charest, Matt Duff, Dominic Paquet et bien d'autres ! Les festivaliers pourront voir les Galas en primeur avant que ceux-ci soient présentés sur les ondes d'ICI TÉLÉ dès l'automne prochain!

Les soirées ComediHa! Club « best of » seront quant à elles animées par Silvi Tourigny, Mathieu Cyr, Maude Landry, Daniel Grenier, Franky, P-A Méthot, Simon Delisle, Ève Côté, Dominic et Martin, Léa Stréliski, Richardson Zéphir et Anaïs Favron. Ils inviteront leurs humoristes coups de cœur à partager la scène du Théâtre Petit Champlain. Ces soirées ponctuées d'audace et de découvertes mettront aussi bien de l'avant des vétérans de l'humour que des artistes émergents parmi les plus prometteurs de l'industrie. Entre autres invités, on retrouvera Pascal Cameron, Alex Forest, Michelle Desrochers, Brick et Brack, Reda Saoui, Sam Cyr, Coco Belliveau et plusieurs autres humoristes de grand talent. Enregistrées pendant le Festival, les Soirées ComediHa! Club « best of » seront par la suite portées à l'écran sur Unis.tv sous le titre Trait d'Humour.

Une nouvelle série s'ajoute cette année à la programmation : les Grands bien-cuits ComediHa!; des soirées de roasts qui s'inscrivent dans la plus pure tradition américaine! Le concept est simple : une icône de l'humour sera invitée à venir se faire « roaster » dans les règles de l'art par des amis et des collègues. Nul doute qu'il s'agira d'une nouvelle série incontournable! Les roastés seront : Mike Ward, P-A Méthot, Lise Dion... et un invité surprise qui sera dévoilé dans les prochaines semaines… À l'animation du bien-cuit de Mike Ward on retrouvera Patrick Groulx, à l'animation du bien-cuit de P-A Méthot, Dominic Paquet, à celui de Lise Dion, José Gaudet alors que Stéphane Rousseau assurera l'animation du Grand bien-cuit de notre roasté mystère! Les Grands bien-cuits ComediHa! seront par la suite présentés sur la nouvelle plateforme Vrai qui sera disponible à la fin de l'été.

25 ans après la dernière diffusion de L'Heure JMP, Jean-Marc Parent retrouvera les téléspectateurs au cours de quatre émissions d'une heure, entièrement conçues pour la télé et télédiffusées dès cet automne sur les ondes de TVA. Enregistrée devant public au Manège militaire à Québec dans le cadre du ComediHa! Fest-Québec, JMP proposera du contenu et des numéros inédits où Jean-Marc nous dévoilera, entre autres, l'origine et l'inspiration de certains de ses plus grands numéros.

Au ComediHa! Club, notre toute nouvelle salle entièrement dédiée à l'humour, une grande diversité de spectacles se succéderont :

Des podcasts humoristiques déjà bien appréciés du public tels que Couple Ouvert , Rince-Crème le podcast des Denis Drolet , L'Actu à Louis T, Tout le monde s'haït , et bien plus!

humoristiques déjà bien appréciés du public tels que , , et bien plus! Le retour des soirées Mercredis ComediHa! Club et des Vendredis Tandem, soirées humour et musique

et des La Tournée des finissants humoristiques de l'École nationale de l'humour 2021

La série One Mini Show

Les soirées « Open Mic » animées par : Franky, Pascal Cameron , Jean-Michel Martel et Marylène Gendron.

animées par : Franky, , et Marylène Gendron. Les spectacles Baveux et Presque amis présenteront chacun deux artistes qui, à tour de rôle, offriront au public du matériel inédit et hilarant.

et présenteront chacun deux artistes qui, à tour de rôle, offriront au public du matériel inédit et hilarant. Le spectacle Danse comme si personne ne te regardait… ou presque , avec Silvi Tourigny

, avec Les Kébékwas, un spectacle de Bruno Ly , Sinem Kara , Dolino et Rolly Assal

un spectacle de Les Soirées 100% locales

Et sans oublier les surprenants Shows Mystère à ne pas manquer!

UN VOLET EXTÉRIEUR POUR RIRE AU GRAND AIR

Le public est invité à se préparer un goûter ou à passer encourager les restaurateurs locaux, et à réserver sa table à pique-nique au parc George-V via notre site web comediHaFest.com. Une belle façon de profiter de l'été et de venir rire au grand air.

Alors que le Québec se déconfine, un volet extérieur a été adapté à la situation actuelle : le Ciné Pique-nique. Situé au cœur du Vieux-Québec, au parc George-V, ce volet extérieur permettra aux festivaliers de se détendre et de casser la croûte, tout en assistant à une projection de films québécois ou de l'un des spectacles du festival diffusés en direct. La soirée débutera par une projection de film qui plaira aux petits et grands alors que la programmation en deuxième partie de soirée se poursuivra avec la présentation de comédies cultes québécoises au grand bonheur des festivaliers qui souhaitent profiter des chaudes soirées d'été. En prime, la première projection de la majorité des soirées débutera par un extrait des meilleurs moments de l'émission LOL:) ComediHa! .

COMEDIHA! FEST-QUÉBEC - DU 28 JUILLET AU 28 AOÛT 2021

Pour découvrir la programmation complète du ComediHa! Fest-Québec 2021 et pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des billets et des accès, les festivaliers sont invités à se rendre sur comedihafest.com. À noter que le nombre de places est limité.

D'autres nouveautés seront également annoncées dans les prochaines semaines. Pour rester à l'affût des derniers ajouts à la programmation, consultez nos pages Facebook (facebook.com/comediha) et Instagram (@comediha) ou encore notre site Web (comedihafest.com).

« Nous sommes fiers d'être partenaires et de soutenir pour une nouvelle année le ComediHa! Fest-Québec. Encore une fois, nous sommes persuadés que cet événement sera un des incontournables de l'été. » - Vidéotron

« Nous sommes très heureux d'être au rendez-vous, cette année encore, à titre de partenaire de longue date du ComediHa! Fest-Québec. Dans un contexte particulier, où l'humour fera le plus grand bien à tous, l'ensemble de la programmation, qu'elle soit virtuelle ou en salle, mettra assurément le sourire aux lèvres de nombreux festivaliers, d'autant plus qu'elle est complètement gratuite. » - Eric Meunier, directeur du jeu responsable et de l'engagement sociétal, Loto-Québec.

RÉSERVER SA PLACE OU SON ACCÈS À LA WEBDIFFUSION

En personne :

Comme elles sont disponibles en quantités limitées, les festivaliers qui souhaitent vivre l'expérience en personne pour voir leurs humoristes préférés sont invités à réserver leurs places gratuitement dès maintenant sur comedihafest.com.

Pour les accès en salles et pour notre volet extérieur (le ciné pique-nique), les personnes issues de la même bulle familiale seront priorisées pour assurer un respect des mesures sanitaires en vigueur.

En Webdiffusion sur ComediHa.tv :

Pour obtenir un accès à toute la programmation présentée en webdiffusion, le public est invité à se procurer un abonnement gratuit à ComediHa.tv, lequel sera valide durant toute la durée du festival soit du 28 juillet au 28 août et donnera aussi l'accès à l'ensemble du catalogue déjà disponible sur la plateforme. Aussi disponible sur comedihafest.com.

MERCI À NOS PARTENAIRES

Le ComediHa! Fest-Québec est reconnaissant de l'appui de son partenaire présentateur Vidéotron, son partenaire collaborateur Loto-Québec ainsi que de ses autres précieux partenaires : Banque Nationale, la Microbrasserie Archibald, le Capitole de Québec, le Théâtre Petit Champlain, le Manège militaire, le ComediHa! Club, le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec, la Ville de Québec, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, ICI Radio-Canada, Québecor Contenu, TVA, Vrai, Unis.tv, et le Fonds des médias du Canada.

