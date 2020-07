La diversité chez soi, avec Backxwash, Melissa Etheridge, Dominique Jackson, Adam Lambert, Ngabo et plusieurs autres!

MONTRÉAL, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le festival Fierté Montréal, présenté par TD, a dévoilé ce matin l'ensemble de la programmation du l'Édition 360 de son festival, qui se tiendra du 10 au 16 août 2020. Si les festivités sont présentées en version éloignées cette année, c'est la Fierté qui se déplacera chez les festivalier.ère.s, mettant de l'avant les enjeux de nos différentes communautés. Notamment, Backxwash, Melissa Etheridge, Dominique Jackson, Adam Lambert, Ngabo, toustes les Queens de Canada's Drag Race ainsi que la juge Brooke Lynn Hytes et plusieurs autres artistes de la diversité sexuelle et de genre prendront part aux célébrations!

Le parcours d'une journée type - Activités quotidiennes

La journée débutera quotidiennement dès 9 h avec une capsule vidéo portant sur différents aspects que peuvent influencer la santé mentale des personnes de la diversité sexuelle et de genre, présentée par Deepak Kashyap, psychothérapeute en thérapie cognitivo-comportementale et cognitive basée sur la pleine conscience. Ces capsules aborderont notamment les thématiques de l'inquiétude, des relations toxiques et de la dépression via la page Facebook du festival.

À 10 h, l'heure Afro Fierté, présentée sous la curatelle de Uwayo Dushime sur la chaîne YouTube de Fierté Montréal, présentera tous les jours une heure de contenu adapté en fonction des différentes réalités vécues par les personnes noires de la diversité sexuelle et de genre et en solidarité envers le mouvement Black Trans Lives Matter. Entre autres, l'apport historique des femmes trans noires, la dance et la performance de scène comme outils de résilience et l'intersectionnalité seront des sujets abordés lors de cette heure dédiée aux communautés noires.

Dès midi, un vox pop portant sur la thématique quotidienne sera diffusé sur MAtv - région de Montréal, sur MATv - ensemble du Québec dès 15 h, et disponible dès le lendemain sur Illico sur demande, Helix, et matv.ca. Les festivalier.ères seront invité.e.s à en apprendre davantage sur les différentes réalités vécues par nos pair.e.s. Les capsules seront rediffusées via les réseaux sociaux de Fierté. La thématique quotidienne sera ensuite approfondie tous les jours à 17 h via une séance Questions-Réponses avec les personnes ambassadrices, diffusée en direct via le compte Instagram de Fierté. Annie Pullen Sansfaçon (10 août, présenté par FIDO), Elle Barbara (11 août, présenté par TD), Dominique Lavergne (12 août, présenté par TROJAN), Ngabo (13 août), Miss Butterfly (14 août, présenté par TD), ainsi que Rosie Bourgeoisie et Pierre-Olivier Beaulac-Bouchard (15 août, présenté par TD) se livreront aux questions des festivalier.ère.s en direct!

Les fins de journée seront ponctuées d'une musique entrainante, car tous les soirs dès 18 h, l'ambiance survoltée du festival Fierté Montréal prendra les ondes de son compte Twitch. Se succèderont ainsi du lundi au samedi : DJ Giant (10 août), Misstress Barbara (11 août), Jack Chang (12 août), DJ Nalee (13 août), Sissy Superstar (14 août) et Odile Myrtil (15 août).

Enfin, les festivalier.ère.s pourront également profiter de la Collection Crave « Célébrons la Fierté ». La collection spéciale sera mise en avant-plan sur Crave dès le 6 août. Cette collection spéciale comptera une quarantaine de films et séries dont les célèbres titres Canada's Drag Race, Euphoria, Bohemian Rhapsody, Les Crevettes Paillettées, The L Word : Génération Q, Le Livre de Green, Portrait de la jeune fille en feu, Douleur et gloire ainsi que RuPaul's Drag Race.

Fierté littéraire - La diversité de A à Z, présenté par FIDO

La musique de ces DJ saura certainement placer une ambiance de fond pour les lecteur.rice.s en vous, car Fierté littéraire revient cette année avec une offre de programmation diversifiée, les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, dès 18 h. Fierté littéraire tiendra effectivement sa 9e édition, une édition virtuelle diffusée en ligne sur les plateformes du Festival Fierté Montréal. S'inspirant de la chanson d'Édith Piaf, « C'est l'amour », Fierté littéraire célèbre l'amour dans toutes ses incarnations d'orientation sexuelle et d'identité de genre, se déclinant en 5 événements :

10 août : Le cabaret littéraire C'est l'amour, genres! , au cours duquel on découvrira les finalistes du concours de création littéraire, ainsi que le texte gagnant qui recevra une bourse de 1000 $. Cet événement est animé par Barbada de Barbades .

, au cours duquel on découvrira les finalistes du concours de création littéraire, ainsi que le texte gagnant qui recevra une bourse de événement est animé par . 11 août : Le Combat aux mots revient avec le comédien Steve Bastien , la comédienne Pascale Drevillon , l'humoriste et autrice Anne-Marie Dupras et l'auteur et relationniste Alain Labonté . Ces quatre personnalités défendront chacun, chacune un titre dans le cadre d'un débat haut en couleur. Le tout sous l'habile animation d'Amélie Boivin-Handfield .

revient avec le comédien , la comédienne , l'humoriste et autrice et l'auteur et relationniste . Ces quatre personnalités défendront chacun, chacune un titre dans le cadre d'un débat haut en couleur. Le tout sous l'habile animation . 14 août : Transpoésies dévoile les textes soumis et gagnants du concours de poésie dans le cadre d'un événement émouvant animé par Pascal Cormier . JeanPaul Daoust sera l'invité d'honneur.

dévoile les textes soumis et gagnants du concours de poésie dans le cadre d'un événement émouvant animé par . sera l'invité d'honneur. 15 août : On rit p'us, mais on lit avec Barbada . Ok, on rit un peu. Beaucoup, même! Fierté fait découvrir la relève littéraire des communautés 2LGBTQ+. Animé par Barbada de Barbades .

. Ok, on rit un peu. Beaucoup, même! Fierté fait découvrir la relève littéraire des communautés 2LGBTQ+. Animé par . 16 août : Transports littéraires, animé par Alexandre Drouin , est un événement dédié à la littérature trans et non-binaire.

7 jours - 7 thématiques - 7 univers

Chaque jour de la semaine de la Fierté étant associé à une thématique de la diversité sexuelle et de genre, des activités et spectacles faisant un 360 de ces enjeux seront présentés, avec la collaboration d'ambassadeur.rice.s à l'image de de la thématique.

Lundi 10 août - Les constellations familiales, journée présentée par FIDO - Annie Pullen Sansfaçon

Après la diffusion de la capsule de sensibilisation sur la santé mentale, présentée par FIDO, et de l'heure Afro Fierté quotidiennes, la première journée de l'Édition 360 du festival Fierté Montréal sera ouverte par le Lancement officiel du festival, dès 11 h, sur MAtv et les réseaux sociaux de Fierté, avec une Cérémonie autochtone qui sera suivie d'allocutions et de mise à l'avant de revendications politiques et sociales.

À 13 h et 16 h, se tiendront respectivement un Brother's Circle et un 2S Circle, facilités par Kama La Mackerel et Moe Clark. Un Closed Circle est un événement qui rassemble un groupe de différentes personnes ayant un point focal en commun, dans un environnement sûr et plus sécuritaire, favorisant ainsi la guérison de par le partage de vécu et d'expériences similaires mais uniques.

Cette première journée de l'Édition 360 du festival Fierté Montréal se terminera avec une activité unique dont la présentation est exclusive à Fierté Montréal! La Canadian Opera Company est fière de présenter, en ligne, Hadrian aux publics du monde entier dans le cadre d'une présentation spéciale d'une soirée seulement, avec une séance de questions-réponses en direct avec Rufus Wainwright et Daniel MacIvor. Cet événement présenté en ligne sera la première occasion pour quiconque de découvrir l'opéra depuis sa première mondiale à Toronto en 2018!

Mardi 11 août - FemmXs, les femmes inspirantes de la DSG, journée présentée par TD - Elle Barbara

À la suite de la capsule sur la santé mentale présentée par TD, l'heure Afro Fierté et la présentation de la capsule d'information sur la thématique quotidienne, se tiendra le Sister's Circle, exclusif aux personnes de la diversité féminine, facilité par Kama La Mackerel.

Cette journée visant à placer de l'avant les différentes réalités de la diversité des femmes se terminera en grand, avec un concert numérique spécifiquement préparé pour les festivalier.ère.s de Fierté Montréal! Après des années de volonté commune à travailler ensemble, et suivant un Dj Set dont seule Misstress Barbara en est capable, c'est lors de l'Édition 360 que Melissa Etheridge touchera les cœurs de toustes, dès 20 h, sur la page Facebook du festival! Une soirée à ne pas manquer!

Mercredi 12 août - Les communautés Ours - Cuir - Fétiche, journée présentée par Trojan - Dominique Lavergne

Dans l'optique d'en apprendre davantage sur les pratiques et surtout, sur la philosophie les entourant afin de déconstruire les préjugés qui y sont encore associés, la capsule d'information quotidienne de cette journée suivra Gabrie-le Beauregard, sexologue, lors d'un entretien avec cinq membres des communautés ours, cuir et fétiche. À 14 h, l'équipe de REZO, accompagnée de Sœur Marie-Félicité des Sœurs de la perpétuelle indulgence, Danny Godbout, Mr Cuir Montréal 2011 et de Gabriel-le Beauregard, sexologue, offriront sur la page Facebook de Fierté une présentation dynamique et fondée sur le respect à propos notamment des jouets sexuels, de la consommation en contexte de sexualité, du consentement dans les pratiques fétichistes et bien sûr, de la prévention VIH/ITSS.

Jeudi 13 août - Queer, Trans, Black, Indigenous, People of Colour (QTBIPOC) - Ngabo

Les personnes QTBIPOC sont celles qui ont initié le mouvement de la Fierté il y a plus de 50 ans. Toutefois, la visibilité qu'elles méritent n'est toujours pas atteinte, tout comme la pleine reconnaissance de leurs droits. L'Édition 360 du festival Fierté Montréal ne comporte pas seulement une heure de contenu Afro Fierté, mais aussi une journée dédiée spécifiquement aux personnes de ces communautés. De plus, durant la semaine, à des moments et des lieux qui ne seront partagés qu'aux personnes concernées, se tiendront deux Closed Circle.

À 13 h, l'activité The New Face of Queer Lit, de la Montreal's Metonymy Press, présentée par FIDO via YouTube, proposera une table ronde en anglais avec quatre écrivain.e.s queer, trans et/ou non binaires au Canada qui ouvrent la voie en termes de littérature LGBTQ+ moderne. L'événement mettra en vedette Hazel Jane Plante, Kama La Mackerel ainsi que Helen Chau Bradley et sera animé par Eli Tareq El Bechelany-Lynch et sera présenté via la page Facebook de Fierté.

Suivra dès 16 h l'activité The Violet Hour, présentée par FIDO, toujours sur Youtube, habituellement présentée dans le cadre du festival! Il s'agit d'une collection de courtes lectures par des écrivain.e.s LGBTQ+ en anglais et français, avec la présence de Nicholas Dawson, Peter Dubé, April Ford, Kama La Mackerel ainsi que Rachel Matlow, avec l'animation de Christopher DiRaddo.

Excellence, LE spectacle bienveillant par et pour les personnes queer et/ou trans racisé.e.s permettant de célébrer tous les aspects de nos identités mettant en vedette des artistes queer et personnes trans racisé.e.s, est de retour! Dès 20 h, sur les ondes de MAtv et sur les réseaux sociaux de Fierté Montréal, l'édition 2020 de Excellence sera animée par Elle Barbara et présentera des performances d'Anachnid, Apollin, Backxwash, Enshantay, Masala Massi x Vells of Bollywood, Miami Minx, Sarahmée, Ngabo, Nick Saanto et la participation de l'incomparable icône Dominique Jackson de la série POSE.

Vendredi 14 août - Les communautés drags, journée présentée par TD - Miss Butterfly

Le weekend commencera tôt lors de cette semaine de la Fierté car le monde des drags ayant multiplié ses facettes et sa portée, il saura ce vendredi 14 août vous surprendre par sa richesse en diversité! Dès 14 h, Waltpaper: New York Club Kids, une entrevue avec Walt Cassidy, alias Waltpaper, à propos de son récent livre, New York Club Kids, sera présenté via les réseaux sociaux de Fierté. Les festivalier.ère.s auront droit à un journal visuel à fort impact sur la vie de Cassidy au sein de la tristement célèbre scène des Club Kid de New York dans les années 1990. Il s'agit d'un événement animé par Christopher DiRaddo en collaboration avec Never Apart, qui sera présenté sur la chaîne YouTube de Fierté Montréal.

C'est un vendredi soir de cabaret à la maison que vous offre l'Édition 360 du festival Fierté Montréal! Effectivement, dès 20 h, le grand spectacle Illusion, présenté par TD, mettant en vedette la crème de la crème d'artistes drag Québécoises, sera de retour et présenté via MAtv! Animé par le légendaire Michel Dorion, mettant en vedette plus de 20 drags incluant : Aizysse Baga, Amy Haze, Big Sissy, Bijuriya, Emma Déjavu, Gisèle Lullaby, Heaven Genderfuck, Kiara, LaDrag On-Fly, Luss Martin, Marla Deer, Matante Alex, Océane, Peach, Prudence, R.V Métal, Rock Bière, Sasha Baga, Suki Doll, Tracy Trash, Uma Gahd, Velma Jones et Zenith. Soyez prêt.e.s à vivre un divertissement royal!

Cette année, il y aura de l'espace pour toustes les festivalier.ère.s souhaitant assister à un des plus importants spectacles extérieur de drags au monde, car l'Édition 360 vous l'offrira en direct sur la chaîne YouTube de Fierté Montréal! Bienvenue au Nord! Dès 22 h, Drag Superstars édition Canada's Drag Race présenté par Crave est une émission spéciale de 60 minutes mettant en vedette 12 drags et animée par la « Reine du Nord » elle-même, Brooke Lynn Hytes. À leur manière, les drags joueront la reine de leur royaume dans un spectacle qu'elles auront créé spécialement pour l'occasion! Anastarzia Anaquway, Boa, Ilona Verley, Jimbo, Juice Boxx, Kiara, Kyne, Lemon, Priyanka, Rita Baga, Scarlett Bobo, et Tynomi Banks sauront bien vous divertir!

Samedi 15 août - Pleins feux sur différentes réalités - Rosie Bourgeoisie et Pierre-Olivier Beaulac Bouchard

En cette journée où différentes réalités de la diversité sexuelle et de genre seront présentées notamment par la capsule quotidienne sur la santé mentale présentée par FIDO, la capsule d'information sur les différentes réalités et la séance Questions-Réponses avec Rosie Bourgeoisie et Pierre-Olivier Beaulac Bouchard via le compte Instagram de Fierté, le samedi habituellement réservé à la mise de l'avant des organismes communautaires desservant nos communautés ne fera pas exception cette année! La journée communautaire, présentée par TD, est de retour cette année avec une édition virtuelle plus accessible que jamais! Les festivalier.ère.s auront la chance d'en apprendre davantage sur les organismes communautaires montréalais à travers un parcours virtuel parsemé de vidéos et de témoignages, le tout diffusé sur fiertemtl.com!

De plus, les festivalier.ère.s pourront également en apprendre davantage sur les réalités LatinX! L'événement Orgullo Latinx 2020 (Latinx Pride 2020), organisé par la seule troupe latinx en Amérique du Nord, sera présenté dès 16 h et mettra en vedette Anaconda La Sabrosa, Black Mamba, Castro, Cherry Top, El Toro, Lolita Blanca, Miami Minx et Salty Margarita!

En soirée, dès 20 h, le grand spectacle Émergence, présenté par TROJAN, sera offert via MAtv! Cet événement festif et coloré fera découvrir aux festivalier.ère.s nos stars de demain avec, en vedette : Antony Carle, Bo Johnson, Erika Daniels, Félicia, Floraa, G-Dazzle, Hugo Lacchia, Kama La Mackerel, Mathieu Samson, Scary et Tranna Wintour! Un spectacle sous le signe de diversité et de la découverte!

Dimanche 16 août - Les festivités de la Fierté, journée présentée par le Casino de Montréal - Sandy Duperval

Le dimanche de la Fierté! Cette journée où défilé, T-Dance et spectacles majeurs prennent habituellement place, mobilisant d'énormes foules et montrant la force et l'esprit bienveillant de nos communautés. Cette année, les célébrations seront à distance, mais notre grande famille se retrouvera quand même, différemment, et se verra servir une journée de festivités à la hauteur de leurs attentes!

De 14 h à 17 h, sur Twitch, le grand T-Dance, présenté par le Casino de Montréal, fera danser le Québec en entier avec un Dj Set de A$h Banks! Elle vous fera danser en direct avec une programmation endiablée!

Dès 19 h, une soirée de grands spectacles et de surprises commencera en force, avec une performance spéciale et exclusive de Adam Lambert et de Backxwash, présentée par TD qui sera diffusée sur la page Facebook de Fierté Montréal! Celui qui succède maintenant à Freddie Mercury en premier plan du groupe Queen, suivra la rappeuse canadienne Backxwash dans ce qui sera le début d'une soirée haute en couleur et en surprises! Effectivement, le festival Fierté Montréal dévoilera sous peu davantage de détails de ce qui sera pour plusieurs la journée la plus mémorable de l'Édition 2020!

Les apéros SAQ - Du jeudi au samedi, dès 17 h 45!

La SAQ et Fierté Montréal sont fiers de vous présenter les capsules L'Apéro SAQ, un moment doux pour se préparer à une agréable soirée! Préparez-vous pour nos DJ sets en apprenant comment concocter de délicieux cocktails à base de produits québécois, en vente à la SAQ. Les préposé.e.s de plusieurs établissements du village de Montréal vous feront connaître leur recette chouchou afin que vous puissiez la réaliser dans le confort de votre foyer. Mixez avec nous dès 17 h 45, sur la page Facebook de Fierté Montréal.

Tous les détails de la programmation sont disponibles en ligne au www.fiertemtl.com

Clôturez la semaine de la Fierté en surprise! Restez à l'affût, car une grande annoncera sera bientôt dévoilée concernant un événement d'envergure qui se tiendra dimanche le 18 août, de 20 à 21 h 30. À suivre!

À propos du festival Fierté Montréal

Depuis 2007, à l'initiative des communautés LGBTQ+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l'avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d'espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés. En 2019, le festival a généré un achalandage total de 3,4 d'entrées. En 2020, les festivités se tiendront du 10 au 16 août. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web, la page Facebook, ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram.

