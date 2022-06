Dévoilement de la première Stratégie québécoise de commémoration

QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, tient sa promesse et annonce la première Stratégie québécoise de commémoration. Au total, 6,2 M$ sont prévus pour élaborer et mettre en œuvre des mesures qui visent à harmoniser les pratiques gouvernementales et faire rayonner davantage les activités de commémoration qui se déroulent partout au Québec.

Les gestes de commémoration jouent un rôle primordial dans le rayonnement de l'histoire du Québec et le sentiment d'appartenance de la population. Les mesures prévues dans le cadre de la Stratégie permettront d'assurer la pleine contribution de l'acte commémoratif dans la construction et le maintien de la mémoire collective.

Le gouvernement du Québec se dote, pour la première fois, de balises visant à assurer la qualité et la cohérence des gestes de commémoration posés par les ministères et organismes, favorisant l'exemplarité des pratiques de l'État dans ce domaine. La Stratégie comporte des mesures pour soutenir l'engagement des milieux et met en place des mécanismes de concertation, dont une instance permanente de consultation des Premières Nations et des Inuits.

Déjà en action pour mettre en œuvre la Stratégie, la ministre de la Culture et des Communications publie aujourd'hui le Cadre de référence pour la commémoration gouvernementale et dévoile les résultats de l'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration : 31 projets profiteront d'une aide financière totalisant 1,25 M$. Les moyens commémoratifs choisis (publications, expositions, monuments, installations numériques, etc.) sont tout aussi variés que les sujets commémorés. Ces projets permettront aux communautés de se rassembler, de Gatineau à Inukjuak, autour de commémorations soulignant par exemple le 400e anniversaire de naissance de Frontenac, le 75e anniversaire du Théâtre du Rideau Vert ou le centenaire du film Nanouk l'Esquimau (Nanook of the North).

« Le dévoilement de la Stratégie québécoise de commémoration : Je me souviens démontre la volonté de notre gouvernement de se doter d'une vision commune et cohérente afin que nous nous souvenions de notre passé. Nous avons un devoir de mémoire envers les personnes, les lieux et les événements qui ont marqué notre histoire. Enfin, nous pourrons poser des actions fortes et concertées pour que nous nous souvenions de qui nous sommes et rêver à ce que nous pourrons être! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Porteur du projet Municipalité Titre du projet Aide financière Archives historiques Hemmingford Hemmingford Hemmingford et sa région se souviennent de la tempête de verglas de 1998 5 450 $ Festifolies en Armandie Saint-Armand Hannah a 225 ans : commémoration de la communauté noire de Philisburg-Saint-Armand 10 400 $ Monastère des Augustines: lieu de mémoire habité Québec Les 150 ans des Augustines du monastère de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus de Québec 17 437 $ Association du patrimoine d'Aylmer Gatineau John Egan, 175e anniversaire de son élection comme premier maire d'Aylmer 18 000 $ Rendez-vous d'histoire de Québec Québec Frontenac : 400 ans d'histoire et de mémoire 25 000 $ Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours Saint-Ours BD Historique : 350e 25 000 $ Club Lions de Compton Compton Josaphat Lachance : tracer son sillon dans l'histoire de l'agriculture à Compton 28 104 $ Corporation du Moulin Légaré Saint-Eustache Commémoration du 175e anniversaire du décès du curé Jacques Paquin 30 000 $ Ville de Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup au temps des seigneurs 32 494 $ Société du musée du Grand Châteauguay Châteauguay Regards et vision; 350 ans d'histoire à Châteauguay 38 000 $ Comité des affaires culturelles Papineauville Ste-Angélique Papineauville Célébrations du 200e anniversaire du moulin seigneurial de la Petite- Nation 38 000 $ Salon du livre de l'Estrie Sherbrooke Hosanna : 50 ans d'audace 39 750 $ Musée des Ursulines de Trois-Rivières Trois-Rivières Commémoration du 325e anniversaire de l'arrivée des Ursulines à Trois- Rivières 44 338 $ Centre d'Arts de Sabrevois Sainte-Anne-de- Sabrevois 175e de l'église du Messie 48 000 $ Temps Publics Montréal Chants du verglas 48 800 $ La Cargaison | collectif créatif Saint-Jean-sur- Richelieu L'œuvre des livres gratuits : 125 ans 48 800 $ Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse d'Amos Amos Commémoration du 100e de la cathédrale Sainte- Thérèse-d'Avila 50 000 $ Les Amis des Jardins de Métis Grand-Métis Elsie 150 50 000 $ Village Nordique d'Inukjuak Inukjuak Nanook of the North Centennial Celebration 50 000 $ Conseil de bande des Micmacs de Gesgapegiag Maria Statue commémorative de guerre Gesgapegiag 50 000 $ Pekuakamiulnuatsh Takuhikan Mashteuiatsh Journée vérité et réconciliation :

25 ans, de pensionnat à école kassinu mamu 50 000 $ Écomusée de la maison du fier monde Montréal Cinquante ans d'engagement : femmes et militantes du Centre-Sud 50 000 $ Partenariat du Quartier des spectacles Montréal Exposition 100 ans de René Lévesque 50 000 $ Société du Château Dufresne Montréal Guido Nincheri : du profane au sacré 50 000 $ Théâtre du Rideau Vert Montréal Le Rideau Vert : 75 ans d'histoire dans un ouvrage richement illustré 50 000 $ Camps Odyssée Québec Commémoration du 75e anniversaire et hommage à l'Abbé Raoul Cloutier 50 000 $ L'Institut canadien de Québec Québec Les 175 ans de l'Institut canadien de Québec 50 000 $ Société d'histoire de la Haute-Gaspésie Sainte-Anne-des-Monts Commémorer le 150e anniversaire de la Maison Théodore-Jean Lamontagne 50 000 $ Secrétariat des programmes et services de la nation algonquine Timiskaming Mamidoneniman (to remember) 50 000 $ Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières Trois-Rivières Célébrations du 75e anniversaire des Petits Chanteurs de Trois-Rivières 50 000 $ Musée québécois de culture populaire Trois-Rivières 200e anniversaire de la Vieille prison de Trois- Rivières 50 000 $



Montant total 1 247 573 $

