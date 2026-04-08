Dévoilement de la première équipe dirigeante du Conseil de la taxonomie et de la transition

La création du nouveau Conseil de la taxonomie et de la transition représente une étape majeure pour assurer la compétitivité du Canada dans la course mondiale aux capitaux durables

OTTAWA, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, un comité de nomination indépendant, dirigé par Kathy Bardswick, a annoncé la nomination de la première présidente et des premiers membres du nouveau Conseil de la taxonomie et de la transition. Le Conseil supervisera l'élaboration et l'approbation d'une nouvelle taxonomie canadienne de la finance durable, établissant des critères fondés sur des données probantes pour les investissements « verts » et « de transition ». Le nouveau Conseil supervisera également la création de directives de planification de la transition climatique pour les entreprises canadiennes. Il s'engage à mener de vastes démarches de mobilisation et de consultation afin de soutenir l'efficacité et l'adoption de ces nouveaux outils de finance durable.

« Ce nouveau Conseil réunit un éventail exceptionnel de compétences, d'expérience et d'expertise », a déclaré Mme Bardswick, ancienne présidente du Conseil d'action en matière de finance durable du Canada. « Le calibre des dirigeants qui se sont mobilisés pour faire progresser l'élaboration de lignes directrices canadiennes en matière d'investissement durable et de planification de la transition témoigne de l'importance de ces initiatives pour la croissance et la compétitivité futures du Canada. »

« Pour demeurer concurrentiel et attirer des investissements, le Canada doit envoyer des signaux clairs aux marchés financiers quant à sa préparation aux changements climatiques », a déclaré Marlene Puffer, présidente du nouveau Conseil de la taxonomie et de la transition. « Le Canada a besoin d'outils crédibles et harmonisés à l'échelle internationale - notamment une taxonomie de l'investissement durable et des lignes directrices pour les plans de transition - pour mobiliser des capitaux privés pour nos entreprises, nos collectivités et nos priorités nationales. »

Membres de la première équipe du Conseil de la taxonomie et de la transition

Contexte

Mobiliser l'investissement dans les priorités canadiennes en matière de croissance propre et de transition

Le Canada doit attirer 115 milliards de dollars de plus par an pour assurer une économie florissante grâce à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. Alors que le bassin de capitaux axés sur le développement durable continue de croître (il devrait dépasser 35 000 milliards de dollars américains d'ici 2034), le Canada fait face à une forte concurrence pour obtenir ces fonds.

Les investisseurs tiennent de plus en plus compte des critères climatiques dans leurs décisions d'allocation de capital. Une enquête menée en 2025 auprès de propriétaires d'actifs à l'échelle mondiale a révélé que 85 % d'entre eux considèrent le risque climatique comme une préoccupation majeure (une augmentation importante par rapport à l'année précédente). Nombre des principaux partenaires commerciaux et concurrents internationaux du Canada développent leurs outils de finance durable, notamment par l'élaboration de taxonomies et de plans de transition pour répondre aux besoins des investisseurs en matière de clarté et de certitude sur les risques climatiques. Le Canada a pris du retard - un défi que ce nouveau Conseil contribuera à relever.

Établir une taxonomie canadienne de la finance durable

Une taxonomie de la finance durable crée et définit des catégories pour les activités économiques qui remplissent les conditions requises pour une appellation d'investissement « vert » ou « de transition ». L'appellation « vert » s'applique généralement aux activités à faibles émissions de carbone ou sans carbone qui accélèrent la transition des économies vers la carboneutralité (p. ex., projets d'énergie renouvelable, transports électrifiés). Les investissements recevant l'appellation « de transition » soutiennent des projets et des activités qui réduisent considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs à fortes émissions.

Le rôle fondamental des taxonomies de la finance durable est d'offrir aux investisseurs la clarté, la certitude et la confiance nécessaires pour orienter leurs capitaux vers des projets et des activités économiques présentant des avantages en matière de réduction des émissions de carbone. Grâce à un financement de démarrage fourni par le gouvernement fédéral, le nouveau Conseil supervisera et approuvera l'élaboration de critères d'investissement vert et de transition pour six secteurs canadiens prioritaires d'ici la fin de 2027.

Élaboration d'un guide sectoriel pour les plans de transition des entreprises canadiennes

Les plans de transition climatique des entreprises constituent un outil stratégique qui peut les aider à se préparer aux bouleversements climatiques et à effectuer les ajustements nécessaires pour rester rentables et concurrentiels tout au long de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Ces plans définissent les principaux risques et les occasions auxquels une entreprise est confrontée et lui donnent une orientation claire pour intégrer ces renseignements directement dans sa stratégie d'entreprise et sa planification financière.

Le Conseil supervisera et approuvera la création de lignes directrices claires, pragmatiques et sectorielles, afin d'aider les entreprises à mettre en œuvre et à communiquer leurs plans de transition climatique, ce qui renforcera la confiance des investisseurs et favorisera les investissements à long terme.

Structure et gouvernance

Le Conseil indépendant est à la tête de Parcours des entreprises de demain, initiative appuyée par une expertise technique en financement visant à établir et à promouvoir les fondements de l'investissement durable au Canada. Le Conseil assure la supervision et prend des décisions concernant la taxonomie et les orientations du plan de transition, en s'appuyant sur des données probantes et des recommandations élaborées par des chercheurs indépendants de l'Institut climatique du Canada, avec la contribution de groupes de travail techniques sectoriels. Le Conseil travaille en étroite collaboration avec un comité consultatif financier, un comité consultatif technique et un comité consultatif international pour s'assurer que les directives sont scientifiquement crédibles, pratiques et conformes aux priorités canadiennes et aux cadres internationaux.

Processus de nomination des membres du Conseil

Les membres du Conseil ont été nommés par un comité de nomination temporaire indépendant, composé notamment de:

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SOURCE Business Future Pathways

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