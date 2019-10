Dévoilement de l'Agroindicateur 2019 : Un revenu agricole net prévu de 1,16 milliard de dollars

L'Agroindicateur laisse présager une remontée du revenu agricole net annuel québécois aux environs de 1,16 milliard de dollars en 2019 ce qui ne peut mieux tomber à la suite du résultat de 2018 qui atteignait 0,51 milliard de dollars et correspondait alors à la plus basse valeur enregistrée depuis 2007. La chute importante du revenu agricole net en 2018 s'explique principalement par la hausse de 8 % des dépenses d'exploitation comparativement à une hausse de seulement 1 % des recettes monétaires agricoles incluant les paiements de programmes gouvernementaux. Plus spécifiquement, la hausse des coûts des aliments pour les animaux, de l'intérêt, du carburant et de la main-d'œuvre explique 65 % de l'accroissement des dépenses en 2018. Sur ce chapitre, la stabilité du taux directeur de la Banque du Canada et la diminution du prix du pétrole devraient limiter la croissance des dépenses en 2019 et ainsi contribuer à l'augmentation du revenu agricole net.