Dévoilement d'une nouvelle étude sur l'impact des spectacles pyrotechniques sur la qualité de l'air

MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - Le Regroupement des événements pyrotechniques du Québec, en collaboration avec le Conseil pyrotechnique canadien, a déposé une étude environnementale indépendante réalisée par la firme AtkinsRéalis faisant état de l'impact des spectacles pyrotechniques sur la qualité de l'air. Les résultats confirment que leurs impacts sont très localisés dans l'espace et dans le temps. Les hausses d'émissions de particules fines ne durent que quelques minutes et respectent en tout temps les normes environnementales québécoises. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les centaines de milliers d'amateurs d'un des derniers divertissements à la fois inclusifs, festifs, rassembleurs et en très grande partie accessibles gratuitement à travers le Québec.

« Le Regroupement des événements pyrotechniques du Québec est très sensible aux préoccupations des citoyens quant aux impacts des spectacles pyrotechniques. L'étude confirme que l'impact sur la qualité de l'air est bien plus limité que ce que l'on pourrait laisser entendre, a mentionné Sophie Emond, présidente de La Ronde et porte-parole du Regroupement. Cela ne nous empêche pas de poursuivre continuellement notre travail afin d'explorer toutes les solutions envisageables et ainsi réduire notre impact. »

Résultats de l'étude

En vertu des normes officielles du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, les données historiques ainsi que les résultats de cette étude révèlent que les spectacles pyrotechniques respectent en tout temps la norme environnementale québécoise relativement à la quantité de particules fines (PM 2.5 ) détectées sur une période de 24 heures. Les mesures de qualité de l'air pendant les événements à Montréal, Québec et Gatineau démontrent que les pointes de hausse de concentration de particules fines sont de courte durée et sont très localisées.

La Ville de Montréal et son Réseau de surveillance de la qualité de l'air considèrent plutôt les données moyennes recueillies sur une période de trois (3) heures. À cet effet, le critère spécifique à la Ville de Montréal (35 µg/m³) n'a été dépassé que lors de deux (2) mesures, et ce, pendant seulement quelques minutes, à l'été 2023 et pour la plupart des résultats historiques.

« L'étude démontre que les spectacles pyrotechniques contribuent peu aux émissions de gaz à effet de serre, confirme Maude Furtado, représentante du Conseil pyrotechnique canadien. Par exemple, pour un spectacle moyen du Regroupement, les émissions de CO 2 sont équivalentes à celles d'un autocar effectuant un aller-retour Montréal-Trois-Rivières. »

Le Regroupement réitère son engagement à respecter systématiquement et proactivement les recommandations des autorités publiques, incluant la SOPFEU, partout où l'on prépare des spectacles pyrotechniques.

Évolution de l'industrie pyrotechnique

Depuis plusieurs années déjà, l'industrie pyrotechnique canadienne poursuit ses efforts en recherche et développement afin d'arriver à des initiatives visant à réduire son empreinte environnementale.

Le Regroupement continuera de prendre en considération les préoccupations de la population en intégrant de nouvelles technologies de façon complémentaire. Afin de continuer à diminuer l'émission de particules fines, plusieurs spectacles limiteront la quantité de pièces pyrotechniques, réduiront la durée des feux d'artifice et, surtout, limiteront l'usage de certains produits pyrotechniques ayant plus d'impact sur ces émissions.

Ces avancées sont liées, notamment, aux efforts déployés pour implanter les meilleures pratiques de l'industrie à travers le monde. Par ailleurs, les producteurs de spectacles pyrotechniques membres du Regroupement ont remplacé la quasi-totalité des pièces de plastique par des pièces en carton recyclé et décomposable.

Déjà, les spectacles pyrotechniques au Canada sont rigoureusement encadrés et l'autorité gouvernementale qui régit l'importation et l'utilisation des pièces pyrotechniques est reconnue dans l'industrie comme étant l'une des plus strictes au monde.

Des célébrations d'exception

Il n'en demeure pas moins que les spectacles pyrotechniques sont toujours aussi appréciés par la population et contribuent au paysage festif du Québec. Les membres du Regroupement égaient les célébrations des Québécoises et des Québécois depuis plus de 40 ans, aux quatre coins de la province.

Les spectacles pyrotechniques sont parmi les dernières célébrations inclusives, rassembleuses et en grande partie accessibles gratuitement, tout en générant des retombées économiques substantielles pour la communauté. Ils contribuent à la joie communautaire et à la fierté collective lors de célébrations telles que la fête nationale, la fête du Canada, le Nouvel An, les festivals et autres moments d'émerveillement.

Le Regroupement s'engage à poursuivre ses efforts dans la réduction des impacts des spectacles pyrotechniques afin de continuer à unir les communautés à travers des instants magiques qui traversent le temps et les générations, dans un esprit durable et écoresponsable.

À propos du Regroupement des événements pyrotechniques du Québec

Le Regroupement des événements pyrotechniques du Québec veut promouvoir l'innovation et les pratiques écoresponsables au sein des spectacles pyrotechniques à grand déploiement au Québec. Nous visons également à sensibiliser les instances gouvernementales, les partenaires corporatifs et la population à l'importance de ces événements qui contribuent positivement à notre société, grâce à leurs retombées économiques et surtout leur capacité à créer de l'émerveillement collectif, tout en minimisant notre impact environnemental.

Le Regroupement des événements pyrotechniques du Québec est composé de L'International des Feux Loto-Québec (Montréal), des Grands feux Loto-Québec (Québec), des Grands feux du Casino Lac-Leamy (Gatineau) et de La Fête du Lac des Nations inc. (Sherbrooke), de même que de représentants du Conseil pyrotechnique canadien.

À propos du Conseil pyrotechnique canadien

Le Conseil pyrotechnique canadien a été créé par les professionnels de l'industrie afin d'offrir une voix forte et unie représentant les intérêts pyrotechniques au Canada. Alors que la demande pour des spectacles pyrotechniques de plus en plus élaborés augmente, le CPC s'efforce d'aider à la fois les professionnels et le public à développer l'art pyrotechnique de manière responsable pour l'avenir. www.cpcinfo.ca

