Dévoilement d'une campagne pour sensibiliser la clientèle à l'importance de la courtoisie et du respect en magasin

MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Détail Québec lance une campagne de sensibilisation en collaboration avec le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) et le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA).

Photo avec les partenaires du projet. De gauche à droite : Laurence Zert, directrice générale du CSMOCA, Marianne Lapointe, Responsable de dossiers au CIAFT, Damien Silès, directeur général du CQCD et coprésident de Détail Québec, Anouk Collet, conseillère principale au président national de TUAC Canada et coprésidente de Détail Québec, Pauline Gueguen, gestionnaire de projets chez Détail Québec et Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec (Groupe CNW/DETAIL QUEBEC) Affiches de sensibilisation – Deux modèles disponibles à commander ou télécharger (Groupe CNW/DETAIL QUEBEC)

En réponse à une « crise de la courtoisie » trop présente dans les commerces et en vue de soutenir le personnel : des affiches et macarons ont vu le jour. Ces outils de sensibilisation visent à promouvoir davantage de respect envers le personnel de vente, de caisse et de service à la clientèle. Les gestionnaires de commerces de partout au Québec sont invités à se les procurer et à les afficher dans leurs établissements.

Le tiers des caissières (33 %) ayant participé à une étude menée par le CIAFT en 2022 ont révélé avoir été confrontées à des actes de violence de la part de la clientèle, que ce soit par des gestes ou des paroles. Peu d'entre elles se sont senties soutenues.

Ces situations deviennent pourtant de plus en plus courantes pour bon nombre d'employé·es de commerce. « Impatience, agressivité, violences verbales, sexisme, menaces de violence physique, manque de respect et harcèlement sont les propos que nous avons recueillis lors d'un groupe de discussion composé de personnel de caisse de partout au Québec » précise Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec.

Dans un contexte où la pénurie de main-d'œuvre fragilise le secteur du commerce, il est crucial de prendre position et de protéger la main-d'œuvre actuelle, majoritairement féminine à 59 %. Un seul acte d'agression peut entraîner des conséquences dévastatrices sur une carrière. Rappelons que sans employé∙es, il n'y a pas de magasin. Il est donc essentiel de mettre fin à ces fâcheuses situations, malheureusement en croissance.

« Plusieurs facteurs semblent expliquer la hausse de la violence et du manque de courtoisie par les consommateurs (ex. : manque de main-d'œuvre, inflation, etc.), mais quand on y pense, il n'y a aucune bonne raison pour de tels comportements. C'est pourquoi nous tentons d'agir ensemble pour le bien-être des personnes qui œuvrent dans le secteur du commerce de détail » déclare Damien Silès, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail et coprésident de Détail Québec.

« La courtoisie dans les commerces de détail est la monnaie de l'empathie. Chaque sourire, chaque mot aimable, contribue à forger une connexion humaine essentielle. Traiter les travailleuses et les travailleurs qui nous offrent un service avec respect, c'est investir dans une culture où la bienveillance est la norme et où chaque interaction devient une occasion de construire des relations positives », affirme Anouk Collet, Conseillère principale au président national des TUAC Canada et coprésidente de Détail Québec.

« À l'ère où les entreprises redoublent d'efforts pour améliorer l'expérience client. Notre objectif avec cette campagne : rappeler l'importance du respect et adoucir les relations entre clients et employé·es dans nos secteurs respectifs. » - Laurence Zert, directrice générale du CSMOCA

Ces affiches et macarons, illustrés par l'artiste montréalaise Anabel Roy, titrent les slogans suivants « Ensemble, disons non au manque de respect », « Derrière l'uniforme, il y a une personne » et « Le respect, c'est gratuit et ça rapporte ».

Pour consulter et télécharger les outils de sensibilisation, rendez-vous sur le site Détail Québec (https://detailquebec.com/campagne/). Détail Québec s'engage à envoyer gratuitement des affiches et macarons aux détaillant∙es du Québec qui en feront la demande (dans la limite des stocks disponibles).

À propos de Détail Québec

Détail Québec est le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail. Organisme à but non lucratif, il travaille avec toutes les entreprises du commerce de détail, et ce, partout au Québec. Ce qui lui tient à cœur, c'est l'optimisation des pratiques de gestion des ressources humaines en vue d'améliorer la rétention de la main-d'œuvre et de stimuler l'attractivité, la productivité et la compétitivité des entreprises. Il se démarque par ses webinaires et ateliers de formation, ses parcours virtuels de formation, ses programmes travail-études, ses événements, ses publications et études ainsi que ses outils de gestion des ressources humaines, tous uniques et exclusifs au commerce de détail. Il s'implique dans la mise en œuvre de solutions novatrices aux enjeux de gestion de main-d'œuvre, contribuant activement à faire rayonner les emplois et les perspectives de carrière dans le commerce de détail.

À propos du CIAFT

Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) est un organisme féministe voué à la défense des droits des femmes en matière de travail et pour l'amélioration de leurs conditions socioéconomiques. Sa philosophie d'intervention relève de la certitude que l'autonomie financière des femmes est largement tributaire de leur accès au travail, à condition que ce travail soit rémunéré à sa juste valeur et que les conditions de travail soient adéquates. L'organisme porte un projet de valorisation des métiers majoritairement féminins, les enjeux liés à leur dévalorisation et leur précarisation s'étant exacerbés depuis la pandémie.

A propos du CSMOCA

Le CSMOCA, comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation, est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'informer, de former et de valoriser les épiceries, les magasins spécialisés, les commerces de proximité et les grossistes-distributeurs de l'ensemble du Québec. Avec presque 25 années de support aux employeurs et employé·es, il a su s'adapter à l'évolution constante de l'industrie et du marché du travail. Le comité se distingue en développant des formations en ligne de haute qualité, des guides de produits en format numérique ainsi que des outils pour la saine gestion des ressources humaines. Il réalise des études ciblées, des analyses de besoins et produit des conférences en soutien aux employeurs. Le CSMOCA vise d'anticiper et de répondre de manière proactive à l'évolution des besoins du secteur en matière de main-d'œuvre.

