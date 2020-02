Dévoilement d'un projet structurant, innovant et audacieux : le Carré Laval

À terme, le Carré Laval deviendra un milieu de vie à échelle humaine, carboneutre, animé et attrayant. Ce projet d'envergure répond à la volonté de Laval de se doter d'un lieu novateur, distinctif et inclusif dans l'optique d'accroître la prospérité de la ville et d'y attirer les gens de talent de tous horizons.

Le dévoilement ainsi que l'annonce d'un soutien financier majeur par Québec ont été faits en présence du maire de Laval, Marc Demers, du ministre de l'Économie et de l'Innovation et député de Terrebonne, Pierre Fitzgibbon, du ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval et député de Groulx, Eric Girard, et du député de Sainte-Rose, Christopher Skeete.

« Laval est fière d'être parmi les premières villes à promouvoir un projet innovant et carboneutre de cette envergure qui mise sur une planification urbanistique de l'espace public dans un cadre évolutif. Le Carré Laval constitue un aménagement urbain distinct. La Ville veut créer un climat accueillant, chaleureux, confortable, sécuritaire et animé pour les entreprises, les travailleurs, les étudiants, les citoyens de Laval et les visiteurs, et ce, de façon à leur transmettre l'envie de s'y attarder, et d'y revenir.»

Marc Demers, maire de Laval

Un appui gouvernemental majeur pour la concrétisation du projet

Afin de mettre en place le premier jalon de la réalisation de ce projet, dont l'exécution débutera en 2020, le gouvernement du Québec a annoncé qu'une aide financière pour la période 2020-2024 de 10 millions de dollars a été consentie à la Ville de Laval pour la décontamination, le réaménagement, la revalorisation ou la mise à niveau des terrains du secteur ainsi que pour l'élaboration d'une planification pluriannuelle. Cette contribution a pour objectif de favoriser les investissements et la commercialisation par le rapprochement des activités de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat au sein d'un environnement attrayant et de qualité.

« Ce projet représente une occasion unique de croissance économique pour la région de Laval. Il créera des conditions favorables aux investissements privés et à l'arrivée d'entreprises et de centres de recherche de pointe, qui cohabiteront dans un milieu de vie attrayant et générant des répercussions positives sur l'ensemble du Québec et à l'international. C'est la vision gouvernementale des zones d'innovation, stratégiquement situées, qui prend maintenant forme et qui donnera un nouvel essor au Québec dans cette économie du 21e siècle. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La valorisation du Carré Laval est une étape importante du développement économique et social de Laval, une ville qui est appelée à croître considérablement au cours des prochaines années. Pour assurer sa prospérité, la région doit, entre autres, miser sur la collaboration entre les Lavallois, le milieu de l'entrepreneuriat et celui de la recherche. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval

Un lieu d'innovation vivant

Des établissements d'enseignement, des entreprises établies et en démarrage cohabiteront au sein du Carré Laval pour en faire un lieu d'expérimentation et de collaboration qui permettra de propulser une croissance économique propre et durable au sein d'un milieu de vie mixte. À ce jour, près de 20 acteurs des milieux scolaire et institutionnel ont signifié leur intérêt à participer activement au projet. Ceux-ci sont notamment actifs dans les domaines du développement durable, de l'économie, de la mobilité ainsi que l'instauration de pratiques novatrices sur les plans social, scientifique et culturel.

Un projet de zone d'innovation de calibre international

Tout en étant un projet évolutif dans le cadre des zones d'Innovation du gouvernement du Québec, la Ville de Laval exprime sa volonté de lui soumettre le projet du Carré Laval. Évolutif et ambitieux, ce projet sera planifié et réalisé en parfaite adéquation avec les grandes orientations de la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature et du programme particulier d'urbanisme du centre-ville, dont l'élaboration aura lieu au cours de la prochaine année. L'aménagement du Carré Laval comprend plusieurs composantes naturelles, dont un magnifique plan d'eau et une falaise comme éléments vedettes. Un accent particulier sera mis sur la carboneutralité alors que le secteur sera un environnement sans voiture, où la mobilité active sera mise de l'avant.

