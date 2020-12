Dévoilement d'un court-métrage à l'occasion de la remise du Prix du Mont-Royal 2020 au Dr Guy Breton

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Mme Valérie Patreau, conseillère d'arrondissement - Outremont et présidente de la commission permanente Eau, Environnement, Développement Durable et Grands Parcs de la Ville de Montréal, et M. Peter A. Howlett, C.M., président des Amis de la montagne, ont eu le plaisir de décerner aujourd'hui le Prix du Mont-Royal 2020 au Dr Guy Breton, recteur émérite de l'Université de Montréal.

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, la traditionnelle cérémonie du Prix du Mont-Royal s'est déroulée en format virtuel en présence d'une centaine d'invités. L'événement fut l'occasion de dévoiler un court-métrage documentaire présentant les contributions du Dr Breton au mont Royal, ainsi que celles des lauréats des mentions d'honneur.

À titre de recteur de l'Université de Montréal de 2010 à 2020, Dr Breton s'est distingué par son leadership et sa contribution à la protection et à la mise en valeur du flanc nord du mont Royal, notamment par la cession par bail d'une partie du terrain de l'Université de Montréal à la Ville pour la création du parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne. Il lègue également aux Montréalais un engagement sans précédent de l'Université à ne plus construire de nouveau bâtiment et à « ne pas amputer davantage le patrimoine naturel du mont Royal ».

On lui attribue également plusieurs actions en faveur de la biodiversité réalisées par l'Université de Montréal durant son mandat. De celles-ci, mentionnons le Plan d'action en biodiversité 2012-2020, l'inventaire de la biodiversité et la mise à jour de la liste des espèces menacées sur le territoire, ainsi que la création d'un poste de conseiller en biodiversité, expert du mont Royal et rattaché au rectorat, le seul de ce type en milieu universitaire au Québec.

« À titre de recteur de l'Université de Montréal, Guy Breton a contribué de façon remarquable et continue à la protection et à la mise en valeur du flanc nord du Site patrimonial du Mont-Royal. Grâce à ses actions, la population a aujourd'hui accès à un nouvel espace vert, à de nouveaux points de vue sur la ville et à une montagne mieux protégée que jamais. Son leadership exemplaire continuera de nous inspirer à mettre en valeur le mont Royal, à toujours mieux le protéger et à lutter pour la sauvegarde de sa biodiversité, si précieuse », a déclaré la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

Mme Isabelle Ménard, vice-présidente, Gestion des risques du crédit commercial, et présidente du comité consultatif du Québec de la Fondation TD des amis de l'environnement, a rappelé l'importance de s'investir collectivement dans la protection et la mise en valeur du mont Royal. « C'est avec fierté que nous soutenons, encore cette année, le Prix du Mont-Royal qui récompense des personnes inspirantes qui, tout comme nous, ont à cœur la montagne. À la TD, nous croyons que les espaces verts, tel le mont Royal, sont essentiels à la construction de collectivités fortes et résilientes et que les gestes remarquables en leur faveur se doivent d'être soulignés », a mentionné Mme Ménard.

«Le Dr Breton a joué un rôle de leader en faveur de la protection de la montagne depuis 10 ans. Sa vision, qui s'incarne par plusieurs legs majeurs pour le mont Royal, est source de motivation pour notre communauté, mais également pour les dirigeants des organisations de notre métropole, qui ont un rôle majeur à jouer pour préserver et mettre en valeur le mont Royal», a déclaré le président des Amis de la montagne, M. Peter A. Howlett, C.M.

Mentions d'honneur décernées à deux grands amis du mont Royal

La cérémonie a également été l'occasion de décerner deux mentions d'honneur à des individus s'étant distingués par leur contribution à la protection des milieux naturels de la montagne.

Une première mention a été remise à Mme Line Bonneau, citoyenne bénévole exemplaire des Amis de la montagne. Elle compte parmi celles et ceux qui ont donné le plus grand nombre d'heures dans le cadre du Programme d'Intendance environnementale de l'organisme. Investie dans plusieurs causes sur le territoire environnant, elle est également fondatrice du groupe des AmiEs du Boisé Dora-Wasserman.

Une seconde mention a été décernée à M. Denis Fournier, qui s'est distingué par sa riche contribution aux connaissances en biologie urbaine, ayant œuvré comme technicien en aménagement de la faune et en gestion du milieu naturel pendant plus de 30 ans à la Ville de Montréal. Parmi ses nombreuses réalisations, on compte l'élaboration d'un programme de gestion des arbres à faune ainsi qu'une campagne de vaccination des ratons laveurs qui se poursuit encore aujourd'hui dans plusieurs grands parcs montréalais.

En guise de reconnaissance, chacun des lauréats a reçu une sculpture de l'artiste québécois Michel Boire confectionnée à partir du bois de frêne issu des efforts de la lutte à l'Agrile sur le mont Royal.

À propos du Prix du Mont-Royal

Le Prix du Mont-Royal rend hommage à des personnes dont l'engagement et les gestes remarquables contribuent à la protection et à la mise en valeur du mont Royal. Mis en place en 2005, le Prix du Mont-Royal est une initiative des Amis de la montagne, à laquelle la Ville de Montréal est heureuse de s'associer et qui bénéficie du soutien du Groupe Banque TD.

À propos des Amis de la montagne

Organisme à but non lucratif, Les amis de la montagne ont pour mission de protéger et mettre en valeur le mont Royal en privilégiant l'engagement de la communauté et l'éducation à l'environnement.

SOURCE Les Amis de la montagne

Renseignements: Karine Théberge, Cheffe des communications, Les amis de la montagne, 514 268-6962, [email protected]

Liens connexes

www.lemontroyal.qc.ca