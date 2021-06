Dévoilement d'Avantage Saint-Laurent - Place à une industrie maritime moderne forte et prospère !

QUÉBEC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) accueille avec beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction la nouvelle vision maritime gouvernementale dotée d'une enveloppe de 926,9 M$ financée par le gouvernement du Québec et ses partenaires.

La Sodes apprécie particulièrement les mesures destinées à la relance de l'industrie, celles pour doter le Saint-Laurent d'infrastructures modernes et compétitives, sans oublier celles permettant la mise en place d'un corridor intelligent et favorisant le développement économique régional avec le renforcement des zones industrialo-portuaires.

« Comme elle s'y était engagée lors des premières Assises québécoises du secteur maritime, la ministre Rouleau dévoile une stratégie mobilisatrice qui donne les moyens à l'industrie afin qu'elle devienne un véritable jalon de la relance. Cette vision n'est pas une finalité, c'est le point de départ et l'appui du gouvernement dont on avait besoin pour se propulser encore plus loin », a commenté le président-directeur général de la Sodes, Mathieu St-Pierre.

Si la stratégie gouvernementale répond aux ambitions de l'industrie en lui permettant de consolider son rôle de moteur économique, la Sodes constate que la plupart des axes d'intervention et des mesures qu'elle comprend sont déjà consacrés à des projets en particulier.

« L'industrie maritime du futur est celle qui misera sur l'innovation, la recherche scientifique, l'intelligence artificielle, l'électrification et qui permettra de réduire, encore davantage, son empreinte carbone. En cette matière, nous souhaitons que de nouvelles initiatives, notamment en matière de recherche et d'environnement, puissent voir le jour ou obtenir un financement adéquat, à l'intérieur ou à l'extérieur de cette stratégie », de conclure M. St-Pierre.

À propos de la SODES

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. Elle représente la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur l'économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sodes se veut l'interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de développement régional ou d'environnement.

SOURCE Société de développement économique du Saint-Laurent

Renseignements: Mathieu St-Pierre, Président-directeur général, Société de développement économique du Saint-Laurent, T 418 648-4572, poste 200, [email protected]

Liens connexes

http://www.st-laurent.org