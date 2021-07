Devimco Immobilier et son équipe du projet MAA méritent un prestigieux prix international

BROSSARD, QC, le 26 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Devimco Immobilier est heureuse d'annoncer que son projet MAA Condominiums et PenthousesMC a mérité le prix du choix du public à la 9ième édition du A+Awards d'Architizer, dans la catégorie « Residential Multi-unit Housing », dix étages et plus.

Architizer est la principale plateforme en ligne pour l'architecture. Fondé sur le principe de la démocratisation de l'architecture, le A+Awards est le programme de récompenses le plus important et le plus international du secteur et honore la meilleure architecture et les meilleurs espaces du monde entier.

Pour leur 9e édition, les A+Awards ont reçu plus de 5 000 candidatures provenant de plus de 100 pays.

« Nous sommes fiers d'avoir reçu ce prestigieux prix. Je tiens à féliciter tous nos partenaires, dont la firme d'architectes LEMAYMICHAUD, BlazysGérard et Edyfic Construction, notre division Construction. Ce prix reconnaît la qualité de notre projet à grande teneur historique et à usage mixte unique au Québec », s'est réjoui Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

Le projet MAA a vu le jour avec la signature d'un partenariat entre Devimco Immobilier et le club sportif Montreal Athletics Association (MAA). Fondé en 1881 et ancré dans son pavillon depuis 1905, il est un symbole des activités sportives et a servi de lieu de rassemblement pour les résidents du prestigieux quartier du Mille carré doré (« Golden Square Mile »). Il est situé sur la rue Peel au sud-ouest de la rue Sherbrooke.

Le projet consistait à rénover le club de sport ainsi qu'à ajouter une tour de 32 étages au-dessus des façades patrimoniales existantes (300 condominiums et des penthouses luxueux).

Comme l'explique LEMAYMICHAUD, l'un des enjeux du mandat était de maintenir la perception de la tour à l'échelle du passant. Le concept, combiné à l'intervention contemporaine permet de répondre à cet enjeu par la préservation des façades historiques entre autres.

Fondée en 1979, la firme LEMAYMICHAUD Architecture Design est un acteur important de la scène architecturale, du design d'intérieur et du design graphique au Québec. Son équipe de professionnels qualifiés a travaillé à la réalisation de nombreux projets partout au Canada, permettant ainsi à multiples partenaires et clients de « bâtir leurs rêves », dont la Maison Simons, Le Groupe Germain, Strøm spa nordique et Deloitte.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Devimco Immobilier participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Devimco Immobilier procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le coup de lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2021 par le lancement du chantier d'Auguste & Louis condominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase du Quartier des lumières situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada. Le tout nouveau projet d'unités de condos et de penthouses de Devimco est le Wellington sur le BassinMC, à l'angle des rues Wellington et de la Montagne.

Enfin, Devimco Immobilier réalise la première phase (Sir Charles Condominiums) d'un projet majeur de développement de type TOD dans le secteur du centre-ville et de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, à Longueuil.

