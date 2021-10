Faisant partie du grand projet de plus de 2 000 unités de condos représentant un investissement de 800 M$, sur le site de l'ancienne Maison de Radio-Canada

MONTRÉAL, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Devimco Immobilier et ses partenaires, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier, ont procédé aujourd'hui au lancement de la première phase du grand projet Auguste & Louis sur le site de l'ancienne Maison de Radio-Canada.

L'an dernier, Devimco Immobilier avait conclu une entente avec le Groupe Mach pour construire plus de 2 000 unités de condos, réparties dans dix tours, dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Quartier des Lumières. Il s'agit d'un investissement de 800 M$. D'une valeur de 80 M$, la phase 1 comprend 265 unités de condominiums réparties sur neuf et 14 étages, sous forme de studios et d'unités d'une à trois chambres. La livraison des premières unités est prévue à l'été 2023.

La firme d'architectes Provencher_Roy a été retenue pour concevoir cette première phase. Le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier sont les partenaires financiers de Devimco Immobilier.

La première phase de ce grand projet porte le nom Auguste & Louis, un clin d'œil aux « frères Lumière », deux ingénieurs ayant joué un rôle primordial dans l'histoire du cinéma et de la photographie.

« Devimco Immobilier jouit d'une grande expertise dans la construction d'unités résidentielles de toutes catégories. Nous avons mis en chantier un total de 6 300 unités résidentielles, représentant un investissement de 2,6 milliards $ au cours des huit dernières années. Nous sommes heureux de procéder au lancement d'Auguste & Louis, notre premier projet dans le secteur des Faubourgs, un quartier rempli d'histoire et qui est hautement symbolique pour Montréal », a déclaré Serge Goulet, président du Groupe Devimco.

« Le Fonds immobilier de solidarité FTQ est fier de poursuivre sa relation d'affaires avec Devimco Immobilier et Fiera Immobilier dans des projets aussi structurants et créateurs d'emplois, estimés à 600 M$ dès cette première phase. Le projet inclura des unités et un aménagement extérieur pour les familles, ce qui favorisera la création d'une communauté dynamique au centre-ville », a soutenu Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

« Nous sommes heureux de réaliser ce grand projet situé dans les Faubourgs, un secteur historique de Montréal et qui est appelé à devenir un quartier résidentiel renouvelé. Nous contribuons ainsi à dynamiser une des entrées du centre-ville de Montréal », a pour sa part déclaré Pierre Pelletier, gestionnaire de fonds et premier vice-président, Opportunité et Développement, de Fiera Immobilier.

Auguste & Louis

Le concept architectural du projet, qui se démarquera par ses contrastes et ses jeux de lumière, trouve ses racines dans le thème du Quartier des lumières en rendant hommage aux frères Lumière. Le revêtement métallique aux étages supérieurs et à l'intérieur de la cour captera la lumière et la projettera aux étages inférieurs qui contrasteront par leur revêtement en maçonnerie. Le hall d'entrée en double hauteur fera également un clin d'œil au 7e art en plongeant les résidents dans une atmosphère rappelant les boîtes noires de projection cinématographique.

Sur le toit, adjacent au chalet urbain, on retrouvera un espace végétalisé aménagé pour favoriser un esprit communautaire, convivial et dynamique. Le projet sera couronné par une piscine extérieure au toit qui permettra aux résidents d'admirer un panorama époustouflant du pont Jacques-Cartier jusqu'au centre-ville.

Points saillants d'Auguste & Louis

265 unités résidentielles pour la première phase

Des unités de 335 à 1155 pieds carrés (studios et 1 à 3 chambres)

Réparties sur 9 et 14 étages

Un chalet urbain avec vue imprenable sur le centre-ville

Un lounge extérieur avec zone BBQ

Accès à une cour intérieure

Un aménagement extérieur pour les moments en famille

Une piscine extérieure

Une salle d'entraînement

Des stationnements intérieurs

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant des projets à usage multiples que des secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel et industriel. Au 31 mai 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 3,6 milliards de dollars qui créeront quelque 30 000 emplois, 98 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 156 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec.

À propos de Fiera Immobilier

Fiera Immobilier est une société de gestion de placements présente au Canada et au Royaume-Uni. Elle gère 6,7 milliards de dollars canadiens d'actifs immobiliers commerciaux à l'échelle mondiale au 30 juin 2021 par la voie d'un éventail de fonds et de comptes de placement. La grande diversification de son portefeuille et sa gamme de stratégies hors pair fournissent aux investisseurs des occasions exceptionnelles de diversifier leurs placements et de personnaliser leur expérience des placements dans cette catégorie d'actif. Fiera Immobilier est la propriété exclusive de Corporation Fiera Capital, une société chef de file dans la gestion de placement. Elle offre à Fiera Immobilier un accès à l'information sur le marché mondial des placements, ce qui stimule notre capacité d'innover dans un cadre axé sur l'évaluation et l'atténuation des risques.

À propos du Quartier des lumières

Groupe MACH, maitre d'œuvre du Quartier des lumières, est l'un des plus importants propriétaires et promoteurs immobiliers privés du Canada. Aux portes du centre-ville, le Quartier des lumières est un ensemble immobilier mixte d'environ 4 M de pi2 construisible. Son volet résidentiel sera composé de près de 3 000 unités résidentielles incluant des appartements locatifs, des copropriétés, des logements sociaux et abordables. La création de 1,5 M de pi2 d'espaces de bureaux permettra d'accueillir sur le site quelques milliers de travailleurs et près 250 000 pi2 d'espaces commerciaux de grande surface et de commerces de proximité viendront compléter l'offre actuelle du secteur. Cette mixité des usages alliée à son accessibilité en transport en commun et actif, en fait le parfait exemple du concept « ville du quart d'heure ». Son grand parc et ses nombreuses esplanades augmenteront de 200 % la superficie d'espaces verts, ce qui permettra une réduction des ilots de chaleur de 80 %. Le site accueillera également un espace communautaire et une école.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Devimco Immobilier participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Devimco procède à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné fin 2019. Il fut suivi par le projet d'unités de condos et de penthouses Wellington sur le BassinMC, à l'angle des rues Wellington et de la Montagne.

Enfin, Devimco Immobilier réalise la première phase (Sir Charles Condominiums) d'un projet majeur de développement de type TOD dans le secteur du centre-ville et de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, à Longueuil.

