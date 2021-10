MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Au moment où la Ville de Montréal tente de relancer son centre-ville, qu'elle doit équilibrer ses budgets et qu'elle demande une aide financière accrue des gouvernements pour notamment s'attaquer à la crise du logement, il faut se demander quel rôle elle entend donner au secteur privé. Dans cette optique, Devimco Immobilier et le Groupe Mach souhaitent que le prochain maire ou la prochaine mairesse de la Ville de Montréal travaille en étroite collaboration avec les entreprises pour relancer la métropole québécoise et réduire la pression financière sur les contribuables.

Cette demande concerne également toutes les municipalités qui ont toutes à relever le défi post pandémique et qui ont des ressources limitées pour mener à bien leurs projets de développement.

C'est ce constat qu'ont fait aujourd'hui, MM. Serge Goulet et Vincent Chiara, respectivement président de Devimco Immobilier et du Groupe Mach, au lendemain du débat des chefs des partis municipaux montréalais organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous demandons à être considérés comme de véritables partenaires en mesure de contribuer à la relance de la Ville de Montréal. Il faut voir le secteur privé comme une solution. Nous avons les ressources nécessaires pour notamment participer à la décontamination des sols, restaurer le patrimoine, aménager des parcs ou améliorer les réseaux de transport collectif », ont affirmé MM. Goulet et Chiara.

Pour ces deux entrepreneurs, la participation plus active du secteur privé serait l'une des solutions aux enjeux financiers de la Ville de Montréal et représenterait une excellente nouvelle pour les Montréalais et les Montréalaises. « Notre contribution permettrait aux contribuables de respirer un peu mieux, aux familles d'accéder plus facilement à la propriété et aux commerces de mieux prospérer », ont-t-ils expliqué. Selon eux, en effet, les vraies victimes de la situation actuelle sont les citoyens qui paient trop de taxes, les familles qui ne peuvent se trouver un logement ou qu'ils ne peuvent devenir propriétaires, ainsi que les commerces qui ont vu leurs clientèles désertées au cours de la pandémie.

Au cours des dernières années, le milieu municipal s'est souvent privé des compétences et des capitaux des entreprises en ne les impliquant pas vraiment dans leur processus de consultation. « Bien souvent la représentation du secteur privé y a été faible, voire inexistante. Pis encore le processus de consultation n'a pas apporté les résultats souhaités, car les villes ne retenaient que les recommandations en ligne avec leur vision », ont-ils poursuivi.

« Nous travaillons dans l'intérêt des communautés et tenons à jouer un rôle actif. Nous voulons tous qu'elles soient vivantes, dynamiques et prospères. Notre intérêt va au-delà de nos préoccupations personnelles : il va dans le sens de l'intérêt commun et du rayonnement des municipalités. Nous devons penser en fonction de solutions gagnants-gagnants, car il est possible de concilier les intérêts de tous et chacun », ont mentionné MM. Goulet et Chiara.

« Les villes doivent adopter une démarche inclusive, équitable et transparente », ont-ils suggéré. À titre d'exemple, ils rappellent que l'Institut de développement urbain, dans un mémoire déposé cet été sur le secteur Bridge-Bonaventure, a demandé à la Ville de Montréal une représentation plus juste des parties prenantes et une mobilisation de celles-ci.

« Une conciliation des intérêts des secteurs public et privé pourrait permettre de créer une série de projets structurants, à valeur ajoutée, alimentant la solidarité qui fait la force de Montréal et des autres municipalités québécoises. La relance économique est une responsabilité collective. En somme, nous devons nous poser la question suivante : les municipalités peuvent-elles y parvenir sans l'apport du secteur privé ? Poser la question c'est y répondre », ont-ils conclu.

SOURCE Devimco Immobilier

Renseignements: Justin Meloche, [email protected], 514 595-9704

Liens connexes

https://devimco.com/