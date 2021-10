Devimco Immobilier, Edyfic Construction et Devimco Gestion Immobilière feront désormais partie du nouveau Groupe Devimco

BROSSARD, QC, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La haute direction de Devimco Immobilier , annonce la création du Groupe Devimco, qui chapeautera désormais les activités de ses trois sociétés autonomes : Devimco Immobilier, Edyfic Construction et Devimco Gestion immobilière.

« Nous voulons miser sur le sentiment d'appartenance et la force de la collaboration inter-groupe pour continuer à nous démarquer de la concurrence. Nous pourrons ainsi demeurer le chef de file de notre industrie », ont expliqué les associés de Devimco, Serge Goulet, Mathieu Jobin, Laurent Messier et James Goulet.

Ils ont ajouté que le lancement du Groupe Devimco permettra un partage accru des expertises pour en faire un développeur intégré à haute valeur ajoutée, présent à toutes les étapes du développement et de la gestion de projets immobiliers.

Devimco Immobilier se spécialise dans la conception et la réalisation de projets immobiliers d'envergure à vocation multiple : résidentielle, commerciale, d'affaire et récréative. Tous les projets passent d'abord et avant tout par l'acquisition et par la phase de développement, pris en charge par Devimco Immobilier. C'est cette société qui réalise la conception et la réalisation des projets immobiliers à vocation résidentielle, commerciale, d'affaire et récréative. C'est également elle qui assure la mise en marché, les ventes, le service à la clientèle des condos ainsi que les locations résidentielles, commerciales et de bureaux.

Edyfic Construction est expert dans la gestion et l'exécution des projets de construction, assurant des standards de qualité et d'excellence élevés qui font la réputation du groupe. Cette société regroupe les équipes responsables de l'estimation, de la préconstruction, de la santé et la sécurité sur les chantiers, de la gestion et de l'administration de projets, ainsi que de la gestion des chantiers.

Devimco Gestion immobilière regroupe les équipes assurant la gestion de nos immeubles locatifs, tant du côté commercial et des bureaux que du résidentiel locatif. Ainsi, chez Devimco, les projets sont entièrement pris en charge sur le long terme. Au fil des années, Devimco Gestion Immobilière s'assure que chaque bâtiment soit entretenu et animé, afin d'assurer le bien-être des locataires en favorisant des milieux de vie harmonieux.

À propos de Groupe Devimco

Groupe Devimco est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Devimco participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Devimco réalise le projet District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Devimco procède à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné fin 2019. Il fut suivi par le projet d'unités de condos et de penthouses Wellington sur le BassinMC, à l'angle des rues Wellington et de la Montagne.

Enfin, Devimco réalise la première phase (Sir Charles Condominiums) d'un projet majeur de développement de type TOD dans le secteur du centre-ville et de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, à Longueuil.

