Serge Goulet proposera un projet de partenariat à la mairesse pour relancer le centre-ville

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé la semaine dernière la seconde phase du plan de relance visant notamment à développer le secteur du Bassin Peel, Devimco Immobilier réitère son offre de contribuer à l'aménagement d'une station du Réseau express métropolitain (REM) dans le secteur. Formulée il y a déjà deux ans, cette proposition avait pour but d'accélérer le développement de ce secteur stratégique encore peu développé, situé à l'entrée du centre-ville.

Confrontée maintenant à la pandémie et à l'urgence d'agir, Devimco Immobilier proposera à la mairesse de Montréal un projet de partenariat (sous la forme d'un « New Deal ») pour contribuer à la relance du centre-ville, durement touché par l'impact de la pandémie.

C'est ce qu'a annoncé, aujourd'hui en conférence de presse, Serge Goulet, le président de Devimco Immobilier, qui projette de réaliser, au bassin Peel, un vaste projet immobilier multifonctionnel, incluant la création d'un pôle d'emplois innovants, comprenant notamment des projets culturels, récréotouristiques et patrimoniaux répondant en tout point au plan de relance rendu public la semaine dernière par la mairesse de la Ville de Montréal.

Mercredi, M. Goulet participera à un panel du forum stratégique sur le centre-ville de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il en profitera pour présenter de nouveaux exemples de contribution du secteur privé dans la création ou l'amélioration d'infrastructures publiques. Avec cette proposition (« New Deal »), il veut contribuer à relancer l'économie du centre-ville, lourdement affectée par les effets de la pandémie, aux côtés de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral.

Concernant l'ajout d'une nouvelle station du REM, M. Goulet s'interroge sur le silence inquiétant de la Ville de Montréal. « La ville analyse cette demande depuis plus de deux ans, alors que le problème de mobilité du secteur est déjà réel et reconnu par tous. Selon nos informations, la ville envisagerait de payer elle-même la construction de cette nouvelle station, augmentant ainsi le fardeau des contribuables. Chaque mois qui passe augmentera les coûts de construction de cette station. La ville doit prendre sa décision avant la mise en opération du REM. Le dossier traîne en longueur. C'est le temps d'agir », a-t-il affirmé.

Le président de Devimco Immobilier évalue que cette nouvelle station contribuera à améliorer la mobilité dans le secteur, réduire les nuisances liées au trafic automobile, notamment le bruit et la qualité de l'air, et ce, au bénéfice des résidents actuels et futurs. Par ailleurs, les retombées économiques de cette station dans le quartier représentent plusieurs milliards de dollars. En effet, cette station accélérerait le développement du bassin Peel et de tout le secteur Bridge-Bonaventure, lequel est le plus grand territoire à rezoner de Montréal.

« Cette gare serait la plus payante de tout le réseau du REM. Elle serait un véhicule de développement extraordinaire du secteur Bridge-Bonaventure, d'une superficie de 2,3 km2. Et les redevances de transport (estimées à 200 millions $) perçues des développeurs par la Caisse de dépôt et placement du Québec seraient les plus importantes de ce réseau de train », a-t-il précisé.

M. Goulet a rappelé que la Ville de Montréal avait aménagé une première station dans Griffintown (la station Bernard-Landry) dans un milieu déjà développé et qui ne rapportera aucune redevance.

Pour M. Goulet, l'occasion est belle de créer un véritable quartier TOD (Transit oriented development) s'inscrivant directement dans les orientations du plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Projet mixte et zone d'innovation

En 2016, la Ville de Montréal avait déposé sa Stratégie centre-ville qui visait à « orienter la croissance urbaine vers le cœur de la région métropolitaine en densifiant, en priorité, le territoire du centre-ville » qui englobe la partie nord du secteur Bridge-Bonaventure, soit le bassin Peel.

« La mairesse a dit souhaiter voir se réaliser au bassin Peel un projet mixte et un pôle d'emplois. C'est exactement notre intention et nous espérons pouvoir collaborer avec son administration pour réaliser notre projet », de dire M. Goulet en ajoutant que la mise en valeur de cette entrée unique à Montréal contribuerait à relancer le centre-ville.

Devimco veut réaliser un projet à forte mixité (résidentiel, culturel, récréotouristique, patrimonial, institutionnel et commercial) qui permettrait de transformer complètement cet ancien quartier industriel en quartier multifonctionnel, en tout respect avec la Stratégie centre-ville de la Ville de Montréal et les recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal sur le secteur Bridge-Bonaventure.

D'une superficie d'environ cinq millions de pieds carrés et d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, le projet de Devimco se démarquerait notamment par l'implantation d'un pôle d'emploi - une zone d'innovation visant le développement et la commercialisation d'entreprises de technologies propres. Pour la création de cette zone d'innovation, Devimco Immobilier est l'un des partenaires de iCycle, un OBNL fondé par Cycle Capital Management, la plus importante société d'investissement privé en capital de risque en technologies propres au Canada.

À ce sujet, M. Goulet s'est dit enthousiaste de la décision de la mairesse de Montréal de situer une zone d'innovation au bassin Peel.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Devimco Immobilier participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Devimco est devenu le premier membre de l'Institut sur les villes de nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Devimco Immobilier procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le promoteur a entamé cette année la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup de lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2020, par le lancement d'Auguste & Louis condominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase du Quartier des lumières situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada.

