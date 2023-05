Devenir boulanger du Québec - Première Moisson s'associe à l'ITHQ pour créer une formation unique, spécialisée en boulangerie

Faits saillants

Une initiative pour faire face à la pénurie de main d'œuvre et assurer la pérennité de la profession d'artisan boulanger au Québec, un métier qui demande des compétences techniques avancées

La formation en boulangerie la plus exhaustive et complète au Québec

Une formation certifiée ITHQ, totalisant 994 heures pratiques et théoriques

Une façon de gravir les échelons dans sa carrière et même d'obtenir sa propre franchise Première Moisson

Les cours débuteront en mars 2024

MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - En cette Journée mondiale de la boulangerie, Première Moisson, chef de file de la boulangerie artisanale et de la pâtisserie fine au Québec et le centre d'expertise de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie, sont fiers d'annoncer leur collaboration à la création d'une toute nouvelle formation spécialisée permettant d'assurer une relève en boulangerie au Québec.

« Depuis plusieurs années, partout dans la province, le secteur de la boulangerie fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Dans le but de contribuer à combler les besoins, de maintenir la profession en vie et de développer le métier de boulanger artisanal au Québec, nous avons mis en place la formation théorique et pratique spécialisée en boulangerie la plus exhaustive au Québec, de concert avec un partenaire prestigieux, l'ITHQ, reconnu pour l'excellence de ses programmes d'études et la qualité des services-conseils offerts par son centre d'expertise. », a déclaré Éric Côté, Vice-président et Directeur général, Première Moisson.

« Nous sommes heureux de nous associer à Première Moisson, cette entreprise québécoise qui se démarque autant par son sens de l'innovation que par la qualité de ses produits. Le centre d'expertise de l'ITHQ a développé avec Première Moisson une formation spécialisée rigoureuse, certifiée ITHQ, permettant aux personnes participantes d'acquérir tout le savoir-faire pour devenir d'excellents boulangers. », a déclaré Paul Caccia, directeur principal des communications et du développement commercial à l'ITHQ.

Cette nouvelle formation se nomme « Devenir boulanger du Québec ». La période d'inscription débute le 1er août et s'échelonnera jusqu'au 15 octobre 2023. Les cours de la toute première cohorte, regroupant au total 17 personnes, débuteront au mois de mars 2024.

Tablée des Chefs et Cuisine ton avenir

De plus, en continuité avec son engagement auprès de La Tablée des Chefs qui permet à des jeunes sous la protection de la jeunesse de vivre le programme de formation culinaire « Cuisine ton avenir », Première Moisson offrira l'accès gracieusement à quelques jeunes sélectionnés par l'organisme pour vivre cette expérience unique.

La formation de 994 h, dont une centaine dans les locaux de l'ITHQ pour le volet viennoiserie et 850 h pratiques dans les installations de Première Moisson, aborde les notions de base essentielles pour exercer la profession de boulanger comme la fermentation, le pétrissage, le façonnage et la cuisson. La formation s'étale sur une période de 8 mois. Celle-ci sera entièrement rémunérée et pourra même être remboursée une fois complétée selon certaines modalités.

À qui s'adresse cette formation ?

Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite exercer le métier de boulanger, démarrer ou réorienter sa carrière. Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience en restauration ou en boulangerie pour s'inscrire.

Conditions d'admissibilité

Maitrise du français parlé et écrit

Être âgé d'au moins 16 ans

Réussir une entrevue de préadmission

Pour obtenir plus d'information, communiquez avec [email protected]

