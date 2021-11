Devenez un électricien Wiser Energy™ et donnez à vos clients la tranquillité d'esprit, et un contrôle sur leur consommation énergétique en temps réel

Le système de surveillance résidentielle Wiser Energy™ de Schneider Electric est un module abordable et facile à installer qui convertit toute maison en une maison intelligente. Le système basé sur les applications offre aux propriétaires de maison une surveillance continuelle des appareils ménagers, du système CVAC, et de tout autre appareil électronique connecté à leur panneau électrique, leur offrant des données sur la consommation énergétique et des alertes de sécurité en temps réel.

Mesure incitative

Vanter les avantages du système Wiser Energy™ à vos clients est simple, puisqu'il offre à la fois une tranquillité d'esprit et des économies financières. Il s'agit d'un véritable investissement gagnant. Le système offre une surveillance en temps réel des appareils ménagers à la fois pour la consommation énergétique et pour l'utilisation des appareils.

La fonctionnalité de surveillance permet aux propriétaires de maison de configurer des alertes afin d'être informés lorsque, par exemple, l'équipement médical vital est déconnecté, la porte de garage s'ouvre soudainement, le four s'allume alors que les enfants sont seuls à la maison, ou de petits appareils, comme un fer à repasser, restent en marche.

La plateforme conviviale se connectera à différents appareils pour maison intelligente que les clients utilisent peut-être déjà, dont Google Home et les ampoules intelligentes Philips Hue.

Installation simple

Pour les électriciens, il s'agit de la façon la plus simple d'offrir à leurs clients une technologie de maison intelligente. Tout le nécessaire se trouve dans la boîte, et l'installation peut être réalisée en 30 minutes ou moins dans les panneaux, nouveaux ou existants. L'application intuitive utilisée par les clients pour contrôler le système se configure en quelques minutes.

Wiser Energy™ est conçu pour une installation à l'intérieur du panneau électrique ou sur un support de montage externe (inclus dans l'emballage), s'il n'y a pas d'espace dans le panneau. Il existe également un capteur complémentaire pour la surveillance de la production solaire.

L'avantage Wiser Energy™

L'an dernier, Schneider Electric a lancé le programme des installateurs approuvés de Wiser. Une fois le programme terminé, les électriciens reçoivent un badge qui montre rapidement et clairement aux clients leur expertise à l'égard du système et le soutien offert par Schneider Electric. En plus d'aider les électriciens à comprendre comment installer et vendre le système Wiser Energy™ par l'entremise de programmes de formation, le programme offre aussi des rabais, des récompenses et des renseignements sur les produits intéressants.

Les entrepreneurs-électriciens sont également encouragés à installer un système Wiser Energy™ dans leur demeure pour découvrir la simplicité d'installation et surveiller leur consommation énergétique. (Après l'installation, Schneider Electric envoie une carte-cadeau de 100 $.)

À la fin du programme, les installateurs approuvés obtiennent des mises à jour régulières sur les produits, des séances de formation, des rabais et promotions, des webinaires, et sont admissibles à des récompenses en fonction du nombre de modules installés.

