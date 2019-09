Développer le Québec, un plancher à la fois, depuis 60 ans

Près de 400 personnes célèbrent l'entrepreneuriat québécois

LAVAL, QC, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Emard Couvre-planchers, un fleuron lavallois, célèbre son soixantième anniversaire de fondation et l'arrivée d'une nouvelle relève entrepreneuriale de 4e génération. C'est l'arrière-grand-mère, Marguerite Emard, qui fonda l'entreprise en 1959 dans le garage résidentiel à la suite du décès de son mari. Avec six enfants à charge, la mère de famille s'est transformée en véritable battante d'affaires.

PHOTOS ET VIDÉO DISPONIBLES ICI

Soixante ans plus tard, l'entreprise est heureuse d'annoncer la nomination de M. Hugo Emard au titre d'associé et de vice-président. Ce dernier viendra épauler son père, M. Paul Emard, à la direction de l'entreprise.

Aujourd'hui, Emard Couvre-planchers contribue à la finition de certains des plus ambitieux projets commerciaux au Québec, tout en demeurant une référence pour les clients résidentiels. L'entreprise a eu, au fil des années, la capacité de s'adapter aux différentes tendances et technologies de son industrie, dont la numérisation.

Le secteur du recouvrement de sols est appelé à continuer à croître au Québec alors que la construction résidentielle et commerciale, la rénovation et les reventes immobilières sont autant d'occasions d'affaires sur lesquelles mise l'entreprise.

Avec près de 50 000 mises en chantiers résidentielles et 100 000 transactions immobilières au Québec en 2019, Emard Couvre-planchers continuera à se distinguer de ses concurrents par la qualité et le côté recherché de ses produits. En développant des partenariats fructueux avec des fournisseurs de premier ordre, la PME est en mesure d'offrir les meilleurs produits sur le marché, que ce soit en plancher de bois franc, en vinyle, en céramique ou en tapis.

L'entreprise familiale est donc particulièrement fière de célébrer ce soixantième anniversaire en compagnie de près de 400 convives, dont plusieurs représentants du milieu politique, des partenaires financiers, des représentants d'associations sectorielles, de nombreux clients, ainsi que des fournisseurs et des amis.

Citations

« C'est avec grande fierté que je souligne le travail exceptionnel de cette entreprise lavalloise qui a su se démarquer par la qualité de ses produits, par son service hors-pair et qui contribue à la croissance économique de la région de Ste-Rose depuis 60 ans. » - Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin.

« À titre de représentant de l'aile gouvernementale du gouvernement du Québec, je tiens à souligner le 60e anniversaire d'Emard Couvre-planchers. C'est une fierté pour tous les Lavallois et tous les Québécois de constater le succès de cette entreprise familiale de chez nous. Je tiens donc à féliciter tous les employés et les dirigeants pour cet accomplissement. » - Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise.

« Je suis heureuse de me joindre au Maire de Laval, M. Marc Demers, pour féliciter l'entreprise pour son soixantième anniversaire. Cette famille d'entrepreneurs bien de chez nous est reconnue pour son dynamisme et sa vision qui lui a permis d'évoluer avec succès depuis toutes ces années. Emard Couvre-planchers représente bien les entreprises lavalloises qui, par leur vitalité et leur capacité d'adaptation, font rayonner la force économique de Laval au Québec. » - Mme Virginie Dufour, membre du comité exécutif et conseillère municipale du district de Sainte-Rose.

« Desjardins Entreprises est fière du succès de Emard Couvre-planchers. Nous avons eu le grand bonheur de pouvoir appuyer leur croissance au fil des années et l'avenir s'annonce prometteur avec une nouvelle génération de la famille Emard. » - Tommy Pelletier, directeur par intérim, Desjardins Entreprises ̶ Laval.

« Le recouvrement des sols est un secteur important de l'industrie de la construction et de la rénovation. L'APCHQ est heureuse de constater tout le succès d'une entreprise familiale comme Emard Couvre-planchers. » - Linda Marchand, directrice générale, Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, région du Montréal métropolitain.

« Emard Couvre-planchers fait partie de notre réseau d'entreprises recommandées depuis près de 20 ans. Vingt années de collaboration fructueuse au bénéfice des membres de CAA-Québec. Par ses produits et la qualité de ses services, Emard Couvre-planchers a contribué à l'enrichissement de notre réseau et nous en sommes très fiers. Joyeux 60e et longue vie à l'entreprise ! » - Nadine Bernard, directrice habitation, CAA-Québec.

« La FQRS souhaite féliciter Emard Couvre-planchers pour la passion et le dévouement qu'a démontré la direction et pour l'expertise dont l'ensemble de son équipe a su faire preuve au fil des ans dans le domaine des revêtements de sol. » - Pierre Hébert, président, Fédération québécoise des revêtements de sol.

« Une entreprise telle qu'Emard Couvre-planchers permet aux designers d'intérieur d'assurer un service de qualité avec leurs clients. L'expérience, l'expertise et la fiabilité sont des qualités qui font d'eux des partenaires essentiels au travail des professionnels. » - Marie-Claude Parenteau- Lebeuf, directrice générale, Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec.

À propos d'Emard Couvre-planchers

Emard Couvre-planchers est un acteur clé de l'industrie de la construction et propose des services offrant la plus grande variété de revêtements de sol au Québec. Fondé en 1959, ce fleuron familial québécois de 4e génération emploie plus de 40 employés qui se surpassent, jour après jour, pour offrir les meilleurs services clés en main.

SOURCE Emard Couvre-planchers

Renseignements: Viviane Ross, 514 827-4250, vross@national.ca

Related Links

https://emardcp.com/