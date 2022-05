Développement régional - Un milliard par année pour les régions, décidé en région

GASPÉ, QC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de leur tournée gaspésienne, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, la députée de Gaspé et porte-parole en matière de développement régional, Méganne Perry Mélançon, ainsi que le député des Îles‑de‑la-Madeleine et chef parlementaire du Parti Québécois, Joël Arseneau, ont fait, lundi matin, une proposition importante pour le développement des régions du Québec. « Ce qu'on va faire, c'est procéder à un rattrapage d'envergure et réparer une injustice quant aux investissements dans les infrastructures », a résumé la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon.

EN BREF

En matière de développement régional, le Parti Québécois s'engage à :

Créer un PQI régional, avec une enveloppe bonifiée de 11 G$, soit un gain de 1 G$ par année, afin de rattraper le retard dans les investissements en région;

Mettre sur pied un ministère du Développement régional pour administrer cette enveloppe - muni d'antennes dans toutes les régions, il devra collaborer efficacement avec les acteurs locaux.

Lors d'un point de presse tenu à la Marina de Gaspé, lundi matin, le chef du Parti Québécois a insisté sur le fait qu'il était temps qu'on répare une injustice historique. « Le volet dédié aux régions du ministère des Affaires municipales a été aboli par les libéraux de Philippe Couillard, et visiblement la CAQ se plaît dans la même voie. Conséquence : en région, partout au Québec, et souvent depuis plusieurs décennies, les infrastructures souffrent d'un sous-financement chronique; nous l'évaluons, sur les dix dernières années, à environ 5 G$. Nous, au Parti Québécois, nous nous engageons à offrir aux citoyens de toutes les régions les moyens de développer leurs milieux tel qu'ils l'entendent, afin d'assurer leur prospérité », a déclaré Paul St-Pierre Plamondon.

« Pour ce faire, nous créerons un plan québécois des infrastructures - un PQI - régional dont le budget sera bonifié de 1 G$ par année, soit d'environ 11 G$ au total, et qui sera entièrement consacré à combler le déficit en infrastructures dans les régions du Québec. Sera responsable de l'administration de ces sommes un ministère du Développement régional, qui travaillera de concert avec des instances décisionnelles en région et qui aura des antennes partout au Québec; à nos yeux, c'est la meilleure façon non seulement de répondre aux besoins des régions, mais aussi de leur permettre de décider elles-mêmes des projets à mettre en avant, selon la réalité qui est la leur », a ajouté Méganne Perry Mélançon, réitérant ainsi son plaidoyer pour davantage de décentralisation des pouvoirs et des décisions.

La région de la Gaspésie illustre à merveille la situation. « Il y a assez, voire beaucoup trop longtemps que plusieurs projets sont en attente; je pense au gymnase de l'école de Sainte-Anne-des-Monts carrément en décrépitude, à la route 132 qu'on doit refaire à répétition, au Château Dubuc, qui menace d'être emporté par la mer et, bien évidemment, au train jusqu'à Gaspé, qu'on attend depuis des années. Tous ces délais ont bien sûr des conséquences sur le quotidien des citoyens, en plus d'alimenter le cynisme; quand on a l'impression de toujours passer en dernier, que l'administration centrale est indifférente à nos besoins et que nos demandes sont ignorées, c'est ce qui arrive », a fait valoir la députée de Gaspé.

En effet, dans les régions, le manque d'investissements devient inévitablement synonyme de services publics insuffisants. « Un peu partout, on manque de logements sociaux, on manque de places en garderie… pour les ménages à faibles revenus, pour les familles, c'est intenable. Nous devons agir, il y a trop longtemps que nos régions sont négligées! Mais agissons intelligemment : Québec doit répondre aux besoins des régions, et non l'inverse. Nous avons compris cette évidence, au Parti Québécois. Et nous comptons ramener l'équité dans la répartition des investissements », a conclu le chef parlementaire, Joël Arseneau.

