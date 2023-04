Développement harmonieux de l'activité minière - Québec invite la population à s'exprimer dès maintenant

QUÉBEC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre de sa démarche participative sur le développement harmonieux de l'activité minière au Québec, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts convie toute la population à se prononcer, d'ici le 19 mai prochain, sur différents thèmes liés au secteur minier et à transmettre ses idées en répondant à un questionnaire ou en déposant un mémoire sur la plateforme Web.

Dans le questionnaire Web, les participantes et participants pourront s'exprimer sur des sujets tels que l'harmonisation des activités sur le territoire, l'acceptabilité sociale et la prévisibilité, la gouvernance, le régime minier et la façon d'octroyer les claims, l'encadrement de l'activité minière pour la protection de l'environnement et de la santé ainsi que sur les retombées économiques des activités minières pour les régions.

Quant au dépôt de mémoires, il est ouvert à toute personne, entreprise, organisation ou tout groupe qui souhaite présenter ses préoccupations ou sa vision liées à l'activité minière au Québec. Les modalités de participation et les consignes à suivre pour le dépôt d'un mémoire sont présentées dans l'onglet réservé à cette fin sur la plateforme Web.

Rappelons que cette plateforme de participation citoyenne constitue l'un des quatre volets de la démarche participative dévoilés le 6 avril dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina. Les trois autres volets sont un atelier virtuel de consultation avec les communautés autochtones, une journée de concertation avec des acteurs nationaux ainsi que des ateliers virtuels d'échanges régionaux avec la population et avec les intervenantes et intervenants locaux.

D'ailleurs, les citoyennes et les citoyens intéressés peuvent, jusqu'au 1er mai 2023, s'inscrire sur la plateforme Web pour participer à l'un de ces ateliers virtuels dans leur région. Ils seront sélectionnés sur la base du premier arrivé, premier servi.

Les éléments recueillis au cours de cette démarche permettront de guider les actions gouvernementales au cours des prochaines années afin de favoriser le développement harmonieux de l'activité minière québécoise.

