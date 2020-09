MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Développement Effenco Inc. (« Effenco »), une entreprise œuvrant dans le domaine de l'électrification et de la connectivité des véhicules lourds, annonce la clôture d'une ronde de financement de 10 millions de dollars, avec la participation d'Investissement Québec, de la Banque de développement du Canada (BDC), du Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E), du président d'Effenco, M. David Arsenault et d'un investisseur privé.

Cet investissement permettra la création de 25 emplois dans le secteur de l'ingénierie, principalement à son siège social de Montréal, et permettra à l'entreprise de poursuivre son plan de croissance à l'international avec la mise en place d'un bureau à Kongsberg en Norvège afin d'augmenter sa force de vente sur le marché européen.

Au Québec, 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) en transport sont générées par les véhicules lourds. La technologie brevetée d'Effenco électrifie et connecte ce type de véhicule afin de réduire leurs GES. Avec une architecture unique basée sur condensateurs, les systèmes Effenco assistent la propulsion et électrifient les équipements montés à bords des véhicules lourds à caractère vocationnel. En plus de réduire les GES, des économies substantielles des coûts d'opération en plus d'une réduction du niveau sonore en résultent.

Effenco met à profit son imposante base de données dont l'information est recueillie sur des millions d'heures d'opération de véhicules et alimente les algorithmes propriétaires d'intelligence artificielle. Cette technologie permet aux systèmes électriques d'Effenco d'offrir des performances optimales à travers une large gamme d'applications et de véhicules. Effenco se distingue par ses connaissances en technologie d'électrification des véhicules combinées à sa capacité d'analyse de cette immense base de données.

Cette annonce s'inscrit dans une volonté d'Effenco d'étendre ces solutions innovantes à de nouvelles entreprises au Canada, aux États-Unis et en Europe.

« La relance économique se fera sous le signe du développement durable. Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire de faire des choix qui allient économie et environnement. Cet appui financier témoigne de la confiance de nos investisseurs envers notre technologie et notre plan de croissance. Le développement économique et la lutte contre les changements climatiques vont de pair et notre annonce aujourd'hui le confirme. » souligne David Arsenault, président de Développement Effenco Inc.

« L'électrification des transports est une priorité pour notre gouvernement. Nous disposons de toutes les ressources requises, comme une hydroélectricité abondante, des entreprises et des organismes spécialisés ainsi que des chercheurs renommés, pour propulser ce secteur de pointe et faire du Québec un chef de file mondial en la matière. Je salue la belle croissance de Développement Effenco et sa participation à l'atteinte des objectifs environnementaux et économiques du Québec », soutient Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

« La technologie développée par Effenco a fait ses preuves ici et ailleurs dans le monde, comme en témoigne son plus récent déploiement réalisé en France, avec succès. La contribution de David et de son équipe à l'adoption de meilleures pratiques environnementales dans l'industrie des transports atteint aujourd'hui de nouveaux sommets. Nous sommes fiers de soutenir les avancées d'Effenco et de l'accompagner dans son parcours. » ajoute Benoit Forcier, directeur, Technologies propres à BDC.

À propos d'Effenco

Fondée à Montréal en 2006, Effenco développe des solutions en électrification des transports permettant de réduire les émissions de GES des véhicules lourds. Son importante base de données d'opération provenant de véhicules connectés (Internet des objets) est au cœur de son processus de développement. Grâce à sa technologie électrique brevetée, Effenco s'impose maintenant comme chef de file dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des camions lourds. Effenco se déploie aux États-Unis (New York, Port de Los Angeles), en France (Paris, Saint-Lô), en Suisse (Genève), en Italie (Turin), en Norvège (Oslo), et au Canada (Port de Vancouver et Port de Montréal via Termont).

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de la BDC

La BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez le site bdc.ca.

SOURCE Développement Effenco Inc.

Renseignements: Justin Meloche, +1 514-995-9704, [email protected]