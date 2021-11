Développement économique Saint-Laurent devient Excellence industrielle Saint-Laurent

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - En marge de la 1re édition du forum Excellence industrielle Lean 4.0 et continuité numérique, tenue aujourd'hui même par Développement économique Saint-Laurent (DESTL), l'organisme a annoncé son repositionnement stratégique et le changement de son nom qui devient Excellence industrielle Saint-Laurent.

Ce repositionnement est issu de la volonté de mieux répondre aux besoins de l'économie régionale, en se concentrant notamment sur l'urgence de la transformation numérique, du virage environnemental et de l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. L'année 2022 sera marquée par le déploiement de sa nouvelle planification stratégique.

« Excellence industrielle Saint-Laurent se rapproche des besoins des manufacturiers. Nous affirmons notre rôle de catalyseur de l'innovation de la grande région métropolitaine, en misant sur le dialogue, la collaboration et l'expertise industrielle », a mentionné, Leesa Hodgson, directrice générale d'Excellence industrielle Saint-Laurent.

Pour Alan De Sousa, maire de l'arrondissement Saint-Laurent, « Le territoire de Saint-Laurent, dont plus de 70 % sont consacrés aux activités industrielles et commerciales, constitue le plus grand parc industriel au Québec. Il est essentiel pour notre territoire municipal durable de pouvoir compter sur un allié comme Excellence industrielle Saint-Laurent, qui, depuis 25 ans accompagne les entreprises manufacturières dans leur développement vers un virage environnemental et numérique. Ce forum est une première pierre à ce nouveau chapitre de l'histoire de notre allié et pose les bases des nouveaux succès économiques laurentiens à venir! »

Excellence industrielle Saint-Laurent élargie ainsi son offre avec des services plus intégrés, en faveur d'un tissu industriel innovant de la grande région métropolitaine. Pour marquer ce changement, le forum a été pensé comme un nouvel espace de collaboration. Il s'agit de mobiliser les connaissances du manufacturier 4.0, d'encourager l'intégration régionale des chaînes de valeur et d'orienter les PME dans leurs décisions d'investissement.

Présidé par Yves Dandurand, président de l'entreprise Adfast Canada et ponctué par les interventions d'experts en manufacturier intelligent, le forum a livré des témoignages d'entreprises ayant trouvé dans le Lean 4.0 des gains tangibles de productivité en misant sur les outils d'analyse de données pour bâtir leur continuité numérique et décloisonner les silos de travail.

« Je suis ravi de présider la 1re édition du forum Excellence industrielle. Alors que la croissance d'Adfast et sa capacité d'investir et de s'automatiser a profité d'un écosystème québécois dynamique et proactif, je me devais de participer à l'effort de cohésion souhaité par Excellence industrielle Saint-Laurent. Le manufacturier québécois est à la croisée des chemins. Nous devons nous mobiliser. » a mentionné pour conclure M. Dandurand.

À propos d'Excellence industrielle Saint-Laurent

Excellence industrielle Saint-Laurent est un organisme de développement économique dédié à la valorisation du potentiel industriel de Saint-Laurent. S'affirmant comme catalyseur des forces économiques de la région, Excellence industrielle Saint-Laurent offre des services-conseils aux entreprises, encourage l'innovation, appuie les exportations et favorise le virage vert des entreprises manufacturières.

SOURCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SAINT-LAURENT (DESTL)

Renseignements: Source : Lucile Schweitzer, Responsable des communications, Excellence industrielle Saint-Laurent, [email protected]

Liens connexes

www.destl.ca