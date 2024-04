Développement économique régional - Près de 1,9 M$ à Inno-centre pour l'accompagnement spécialisé d'entreprises innovantes

L'ANGE GARDIEN, QC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une contribution financière de 1 884 000 $ à Inno-centre pour la mise en place d'un programme d'accompagnement spécialisé, en appui aux services de développement économique local. Du soutien sera ainsi apporté à des entreprises innovantes et considérées comme des chefs de file prenant part au dynamisme économique de leur territoire.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice, Mme Kariane Bourassa, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet, évalué à plus de 2,3 millions de dollars, vise des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dollars et qui sont situées dans des municipalités de moins de 55 000 habitants. Au total, ce sont 125 mandats d'accompagnement de 80 heures chacun qui seront réalisés par des experts d'Inno-centre.

Cette initiative, encouragée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM), s'effectuera en collaboration avec l'Association des directions du développement économique local du Québec (ADDELQ), qui épaulera et mobilisera les ressources dans les municipalités régionales de comté (MRC) afin que celles-ci contribuent à l'identification des chefs de file.

Citations :

« Nos entreprises sont de véritables leaders économiques dans leur collectivité. Avec cette initiative d'Inno-centre, elles auront accès à de l'encadrement professionnel et personnalisé pour croître et prospérer. Cela rejoint de près notre vision d'offrir des services-conseils de qualité dans toutes nos régions. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Ce programme d'accompagnement reflète l'engagement fort des acteurs socioéconomiques pour soutenir leur communauté. En aidant les entreprises innovantes dans nos régions, nous stimulons l'économie locale. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

« Grâce à l'expertise pointue de notre équipe de conseillères et de conseillers chevronnés, cette démarche unique et fédératrice permettra aux services de développement économique local des MRC d'accroître leur assistance aux entreprises sur le terrain. C'est un honneur pour nous de se voir confier ce mandat par l'ensemble de nos partenaires. »

Claude Martel, président et chef de la direction d'Inno-centre

« Nous sommes très reconnaissants du travail concerté de la FQM, du gouvernement et d'Inno-centre. Plus que jamais, les MRC et leurs organismes délégataires s'affirment comme partenaires de premier plan pour soutenir les entrepreneurs qui bâtissent le Québec d'aujourd'hui et de demain. »

Bernard Paré, président de l'ADDELQ

« La FQM, à titre de porte-parole des régions, est heureuse d'encourager cette initiative, qui offrira un appui de premier plan au développement économique des municipalités du Québec. Ce programme d'accompagnement permettra de stimuler l'entrepreneuriat et de soutenir nos entreprises. Ensemble, nous bâtissons des économies locales fortes et diversifiées, essentielles à la vitalité de nos communautés! »

Pierre Lefrançois, membre du conseil d'administration de la FQM, maire de L'Ange-Gardien et préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Inno-centre est un accélérateur d'affaires qui appuie, depuis plus de trente-cinq ans, l'évolution et la croissance de jeunes entreprises technologiques et de petites et moyennes entreprises innovantes. Il conçoit des offres de service sur mesure et intervient annuellement auprès de plus de 600 entreprises novatrices à divers stades de leur développement.

L'ADDELQ a pour mission de représenter, d'accompagner et de conseiller ses membres (MRC, organismes mandataires, villes et agglomérations) pour activer le développement économique local.

Avec la participation d'une centaine de MRC et offert dans toutes les régions, le service d'accompagnement Accès entreprise Québec permet aux entrepreneurs d'accomplir leurs projets, notamment en les dirigeant vers les programmes et les services appropriés et en facilitant leurs recherches de financement.

