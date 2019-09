Développement économique régional - Le gouvernement du Québec accorde un prêt de 5 M$ à Fortress

THURSO, QC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec vient en aide à Fortress Global Entreprises (Fortress) en lui accordant un prêt de 5 millions de dollars pour assurer le maintien à court terme des activités à son usine de Thurso.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui. L'aide gouvernementale, issue du programme ESSOR, permettra à l'entreprise de renflouer son fonds de roulement et de mettre en place un plan de restructuration financière qui inclura une recapitalisation.

Fortress joue un rôle déterminant dans la structure industrielle forestière en Outaouais et dans les Laurentides. L'usine est notamment approvisionnée à partir de bois feuillus durs qui sont surabondants dans ces régions. Cela représente un important débouché pour les entreprises de récolte et pour les usines de transformation de la région, dont les scieries.

Citations :

« Un arrêt des activités de l'usine de Fortress à Thurso aurait des répercussions majeures sur l'économie locale et régionale. Le gouvernement a choisi d'intervenir pour maintenir les 323 emplois de l'usine, sans compter ceux de ses fournisseurs. Nous avons confiance que cette aide permettra à Fortress de mettre en place les solutions qui assureront sa pérennité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Comme député de Papineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais, je suis heureux de voir notre gouvernement agir pour aider cette entreprise importante pour l'économie de Papineau. Il est essentiel de soutenir les travailleurs et leurs familles. Ce sont des gens que l'on côtoie tous les jours. C'est pourquoi nous avons décidé de lui accorder cette aide financière d'urgence. Il importe maintenant que ses dirigeants continuent de prendre les moyens requis pour redresser la situation, et nous sommes là pour leur donner un coup de main en ce sens. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Un ensemble de circonstances ont placé Fortress dans une mauvaise position financière. Pour les entreprises bénéficiant d'un contrat d'approvisionnement, la fermeture de l'usine engendrerait des pertes annuelles de revenus totalisant 56 millions de dollars. Nous sommes convaincus qu'il est possible de rentabiliser l'usine en l'aidant à améliorer rapidement sa productivité. Nous travaillons à pied d'œuvre afin de mettre en place les stratégies nécessaires pour soutenir l'entreprise à cet égard. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

En 2010, la société Fortress Cellulose Spécialisée a acquis, au coût de 3 millions de dollars , l'usine de pâte kraft située à Thurso , en Outaouais. L'usine était alors fermée et Fortress projetait de la convertir à la production de pâte dissolvante. L'établissement d'une usine de cogénération de 24 mégawatts était aussi prévu.

Le gouvernement du Québec a participé au financement de ce projet en consentant un prêt de 102 millions de dollars sur un coût total projeté de 175 millions de dollars . Le coût final du projet a toutefois atteint 300 millions de dollars , soit un dépassement de 125 millions de dollars , ce qui a nui à la performance de Fortress. Le gouvernement du Québec a accepté, en mai 2019, de modifier le décret existant afin de prolonger le moratoire sur le remboursement du prêt de 102 millions de dollars jusqu'au 31 décembre 2021.

