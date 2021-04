Développement économique et technologique dans la Capitale-Nationale - Projet d'expansion de Coractive de plus de 34 M$

QUÉBEC, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec octroient 16,34 millions de dollars à l'entreprise Coractive, spécialisée dans la fibre optique, afin de l'aider à se doter d'installations et d'équipements à la fine pointe de la technologie. Ce projet de 34,16 millions de dollars générera 30 emplois dans la région d'ici 2023.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Vanier-Les Rivières, M. Mario Asselin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet de Coractive consiste notamment en la construction d'une nouvelle usine de 75 000 pi2 dans le parc technologique l'Espace d'innovation Michelet, à Québec. Les nouvelles installations de l'entreprise lui permettront d'accroître sa capacité de production en plus d'améliorer et de diversifier ses produits.

L'aide financière est composée d'un prêt de 8,17 millions de dollars du ministère de l'Économie et de l'Innovation provenant du Fonds du développement économique et d'un prêt de 8,17 millions de dollars d'Investissement Québec accordé à même ses fonds propres.

« Nous insistons et continuerons d'insister sur l'importance pour les entreprises de se renouveler. Coractive a bien saisi cet enjeu. Nous sommes heureux de l'accompagner dans la modernisation de ses opérations, ce qui s'inscrit parfaitement dans notre objectif de rendre l'économie du Québec plus performante que jamais. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Ce projet d'expansion permettra à Coractive d'être encore mieux préparée pour saisir de nouvelles occasions d'affaires, ce qui engendrera d'importantes retombées économiques dans notre Capitale-Nationale. Cette entreprise de chez nous contribuera également à l'essor du Pôle d'excellence en optique-photonique du Québec, et nous pouvons en être fiers. Notre nation a tellement de potentiel en la matière, et c'est pourquoi nous devons faire rayonner notre savoir-faire aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Coractive démontre une croissance constante dans la région depuis ses débuts il y a près de vingt-cinq ans, grâce notamment à la vision de ses gestionnaires et à la qualité de ses produits. Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir l'expansion de l'entreprise et de stimuler ainsi la création d'emplois durables dans la Capitale-Nationale. Chapeau à toute l'équipe pour ce projet porteur! »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

« Nous sommes fiers de faire équipe avec des fabricants qui, comme Coractive, participent au développement de l'économie régionale et contribuent activement à l'essor de nouvelles expertises. Grâce à l'initiative Productivité innovation, qui allie financement et accompagnement technologique, Investissement Québec a tout en main pour soutenir les entrepreneurs qui misent sur l'innovation en vue de favoriser leur compétitivité. Nos équipes régionales et internationales seront aux côtés de Coractive afin de l'aider à propulser ses activités au Québec et à l'extérieur de ses frontières. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Fondée à Québec en 1998, l'entreprise Coractive se spécialise dans la conception et la fabrication de fibres optiques spéciales et dans la vente de lasers à fibre.

Elle dispose d'un vaste réseau de distributeurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, lequel répond aux besoins spécifiques des clients industriels des secteurs des télécommunications, de la télédétection par laser (lidar) et des domaines médical et scientifique. En 2016, la multinationale Han's Laser est devenue actionnaire majoritaire de l'entreprise.

Le Pôle d'excellence en optique-photonique du Québec, Optonique, résulte de la fusion du Réseau photonique du Québec et du Cercle de l'industrie optique-photonique, aussi connu comme le créneau d'excellence Optique-photonique de la Capitale-Nationale.

