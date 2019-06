Développement économique et durable : PME MTL Est-de-l'Île dévoile fièrement son bilan 2018 et la Ville de Montréal appuie le déploiement montréalais de Synergie Montréal

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Signe de son dynamisme et de son rayonnement sur l'ensemble de l'Est de Montréal, PME MTL Est-de-l'Île tenait, le 5 juin dernier, son cocktail printanier où plus de 130 entrepreneurs, élus et partenaires économiques étaient présents. À cette occasion, PME MTL Est-de-l'Île dévoilait les résultats forts positifs de son bilan 2018, illustrant la vitalité entrepreneuriale de l'Est. Au cours de cette soirée, la Ville de Montréal a aussi annoncé son appui considérable à l'initiative Synergie Montréal, ce qui permettra à l'équipe de déployer son offre de service sur l'ensemble du territoire montréalais.

Des résultats concrets sur l'ensemble de l'Est

Le dévoilement des résultats 2018 de PME MTL Est-de-l'Île a suscité beaucoup de fierté. Concrètement, son équipe de professionnels a offert un soutien à 830 entreprises privées et collectives, qu'elles soient en démarrage, en croissance ou transfert. Ce fut aussi l'occasion de souligner ses investissements de 2,7 M$ auprès de 46 projets d'entreprises, atteignant un niveau historique et présentant un taux de croissance de 37 % par rapport à 2017. Ces projets soutenus financièrement auront permis de soutenir la création et le maintien de 520 emplois sur le territoire et généreront ainsi des investissements totaux de 20,2 M$. Souvenons-nous que le réseau PME MTL est le service d'accompagnement des entreprises de la Ville de Montréal.

Par la même occasion, les personnes présentes ont pu constater que PME MTL Est-de-l'Île était aussi très actif au niveau du soutien des entreprises en matière de recrutement. Ce service, soutenu par Services Québec, aura permis à l'équipe l'accompagnement en emploi de 377 chercheurs d'emplois et 170 entreprises dans leurs efforts de recrutement. C'est 63 % de cette clientèle qui a pu trouver du travail dans les entreprises du territoire.

Assurant un positionnement et une expertise en matière de développement durable et d'économie circulaire, Synergie Montréal aura accompagné 251 entreprises et concrétisé 55 synergies opérationnelles ou en cours de validation. Une fois réalisés, ces maillages ont permis de détourner annuellement plus de 1 023 tonnes de matières de l'enfouissement ou du recyclage soit un équivalent de 136 camions d'ordures tout en réduisant 1540 tonnes de CO 2 représentées par 385 voitures de moins sur les routes.

« Les résultats historiques de PME MTL Est-de-l'Île et ce succès ont été atteints grâce à une recette composée de plusieurs ingrédients : des partenaires de confiance, des entrepreneurs dynamiques et innovants, des bénévoles, administrateurs et membres du comité d'investissement engagés et visionnaires et une équipe professionnelle efficace et dédiée », souligne fièrement M. Michel Taylor, président du conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île.

Montréal confirme son appui significatif à Synergie Montréal

Lors de cette soirée, la conseillère associée au développement économique et responsable de l'Est de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal, Caroline Bourgeois, annonçait une nouvelle contribution au développement de l'économie circulaire à Montréal, en lien avec la Stratégie de développement économique 2018-2022, Accélérer Montréal.

La Ville injecte 450 000$ au cours des trois prochaines années dans l'initiative Synergie Montréal, propulsée par PME MTL Est-de-l'Île. Cette somme permettra d'appuyer l'organisation dans le déploiement de son offre de service en développement durable et de l'économie circulaire sur l'ensemble du territoire montréalais alors qu'il avait été d'abord réservé et initié dans l'Est. Le Ville se joint donc à Desjardins qui avait aussi confirmé son investissement dans cette même initiative.

« La Ville de Montréal reconnaît que l'économie circulaire est un élément incontournable du développement économique. L'économie circulaire permet de créer des emplois locaux, elle stimule l'innovation tout en aidant à atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre et de matières résiduelles. Un milieu comme Montréal, qui est densément peuplée, est un terreau fertile pour l'économie circulaire. C'est pour cela que la Ville de Montréal s'associe au projet de Synergie, afin de réduire l'empreinte environnementale de nos entreprises et ainsi que leur dépendance aux matières premières », a déclaré Caroline Bourgeois, conseillère associée au développement économique et responsable de l'Est de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Synergie Montréal forme un écosystème qui propose aux entreprises montréalaises de mettre en œuvre différentes stratégies d'économie circulaire afin de favoriser leur résilience, stimuler l'économie locale et développer le potentiel d'innovation pour des solutions d'affaires écoresponsables. Membre de la communauté Synergie Québec pilotée par son partenaire le CTTEI, l'équipe offre aux entreprises industrielles de Montréal des ateliers de groupe sur l'économie circulaire, des caucus sectoriels de maillage et du coaching individuel, soit des diagnostics circulaires, de la caractérisation des matières, des réseaux de circularité et de la recherche de débouchés.

« PME MTL Est-de-l'Île est très fier d'être porteur d'une initiative aussi innovante, durable et structurante pour Montréal. Nous sommes très reconnaissants de la confiance de nos partenaires et sommes prêts à relever le défi de déployer notre offre de services sur l'ensemble du territoire montréalais. Nous poursuivons nos efforts pour compléter un montage financier qui assurera la pérennité de ce service et espérons conclure bientôt les dernières ententes qui nous permettront de le faire », affirme Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l'Île.

Avantages et portée de l'action de Synergie Montréal

L'adoption d'un modèle d'affaires basé sur l'économie circulaire permet de susciter de nouvelles occasions d'affaires, d'accéder à de nouveaux marchés nationaux et internationaux, d'accélérer la réalisation de projets innovants, de réduire son empreinte environnementale, de réaliser des économies, de réduire sa dépendance d'approvisionnement, se démarquer de la concurrence, optimiser l'utilisation des ressources, repenser ses modes de production et de consommation et capitaliser ses actifs non affectés. L'équipe de Synergie Montréal permet l'accompagnement dans l'écologie industrielle, l'écoconception, la consommation responsable, l'optimisation des opérations, la location, l'économie collaborative et de partage, l'entretien et réparation, le don et vente, le reconditionnement, l'économie de fonctionnalité et le recyclage, compostage et valorisation.

À propos de PME MTL Est-de-l'Île

PME MTL Est-de-l'Île est mandataire du développement économique local de l'Est de Montréal. Il a pour mandat d'offrir des services d'accompagnement et de financement aux entrepreneurs privés et collectifs dans leur phase de démarrage, croissance, expansion et transfert. Il est aussi chargé d'offrir aux entreprises et à des chercheurs d'emploi un service de placement assisté. Par cette mission, il favorise l'essor économique et stimule la création d'emplois, favorise l'entrepreneuriat individuel et collectif tout en appuyant les démarches d'investissement initiées par les entrepreneurs de la Ville de Montréal-Est ou des arrondissements d'Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard. Ses principaux partenaires financiers sont : le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Services Québec. PME MTL Est-de-l'Île est fier membre de PME MTL, le réseau d'accompagnement des entreprises de la Ville de Montréal

À propos de Synergie Montréal

Synergie Montréal, initiative de développement économique, propulsée par PME MTL Est-de-l'Île, vise à optimiser l'utilisation des ressources sur le territoire montréalais par l'écologie industrielle. Ce projet novateur offre un potentiel de développement économique important tout en contribuant à la réduction de l'empreinte environnementale des entreprises. S'inscrivant dans le concept d'économie circulaire, cette initiative cherche à créer de la richesse en favorisant l'échange de produits, de ressources ou d'énergie non utilisés entre entreprises locales.

