Développement économique du Centre-du-Québec - Québec soutient la croissance de l'entreprise Emblème Canneberge

SAINTE-EULALIE, QC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1 243 000 $ à l'entreprise Emblème Canneberge pour l'acquisition d'équipement et l'amélioration de ses installations. Le projet, d'une valeur de 1 755 319 $, permettra à l'entreprise, spécialisée en préparation, en emballage et en congélation de la canneberge, d'augmenter sa capacité de production et de diversifier sa clientèle.

Le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation), M. Donald Martel, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

L'aide gouvernementale, accordée par l'entremise d'Investissement Québec, comprend un prêt à terme de 621 500 $ ainsi qu'un prêt sans intérêt du même montant. Grâce à cet appui financier, Emblème Canneberge pourra acquérir une chaîne d'emballage automatisée, une trancheuse ainsi qu'une station d'ajustement du pH, qui répondra aux critères de la municipalité de Sainte-Eulalie pour le traitement des eaux rejetées dans le réseau.

Citations :

« La canneberge est un joyau du Centre-du-Québec, et Emblème Canneberge contribue à l'exporter dans différents coins du monde. Grâce à cet investissement, l'entreprise pourra compter sur des installations à la fine pointe de la technologie pour conquérir de nouveaux marchés. Le gouvernement est fier de soutenir les dirigeants d'Emblème Canneberge, qui participent au développement économique de notre région, en les aidant à concrétiser leurs projets d'expansion. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation)

« Les effets de la pénurie de main-d'œuvre se font sentir dans plusieurs secteurs, mais les entreprises les plus innovantes réussissent à tirer leur épingle du jeu en adoptant de nouvelles technologies. Je félicite les dirigeants d'Emblème Canneberge qui ont su répondre aux besoins des producteurs de la région en lançant leur entreprise et qui gèrent admirablement bien les défis liés à leur croissance. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Emblème Canneberge fait partie des entreprises manufacturières innovantes qui optent pour l'adoption de technologies novatrices dans leurs démarches de croissance et d'innovation. Nous sommes fiers de l'accompagner dans la réalisation de son projet d'investissement stratégique, qui lui permettra d'accroître sa productivité, de développer de nouveaux marchés et d'être encore plus compétitive dans son secteur d'activité. »

Guy Leblanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Emblème Canneberge a été fondée en 2015 par trois producteurs de canneberges du Centre-du-Québec qui souhaitaient ajouter de la valeur à leur production fruitière pour l'exporter à l'international. Les activités de l'entreprise, qui consistent à produire, à préparer et à distribuer des canneberges et autres petits fruits, ont commencé à l'automne 2016.

L'entreprise compte 25 employés permanents et plus de 30 durant la période des récoltes.

