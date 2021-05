Développement économique des Laurentides - Un nouveau fonds de 900 000 $ pour soutenir les entreprises de la MRC de Deux-Montagnes

SAINT-EUSTACHE, QC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce la création d'un fonds local de solidarité (FLS) d'une valeur de 900 000 $ afin de favoriser la croissance des entreprises de la MRC de Deux-Montagnes.

Le FLS est composé d'une contribution de 100 000 $ de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), de 50 000 $ de la MRC de Deux-Montagnes et d'un crédit variable à l'investissement de 750 000 $ des Fonds locaux de solidarité FTQ. Les partenaires du fonds visent à accélérer la réalisation de projets de démarrage, d'expansion et d'acquisition d'entreprises sur le territoire de la MRC.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui.

« Notre gouvernement mise sur les forces des régions pour relancer notre économie. C'est pourquoi nous mettons en place des mécanismes qui leur donnent plus d'autonomie dans leur développement. Grâce à ce fonds, la MRC de Deux-Montagnes pourra offrir, en partenariat avec les acteurs locaux, un outil financier qui répondra directement aux véritables besoins des entreprises de son territoire. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Je félicite la MRC de Deux-Montagnes d'avoir pris l'initiative de se doter d'un FLS. Alors qu'émerge une nouvelle économie marquée par la pandémie de la COVID-19, la transformation numérique et la lutte contre les changements climatiques, la MRC de Deux-Montagnes bénéficie d'un effet de levier important pour investir dans l'essor de ses entreprises. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« La MRC de Deux-Montagnes regorge d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Nous devons mettre à leur disposition des solutions efficaces afin de faciliter leur démarrage et d'encourager leur expansion. C'est un message positif que lance la MRC aux entrepreneurs avec la mise en place de ce fonds local de solidarité. »

Benoit Charette, député de Deux-Montagnes, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« À titre de porte-parole des régions, la FQM est heureuse de participer de façon concrète au développement local et régional de la MRC de Deux-Montagnes. Depuis près de trente ans, la FQM et le Fonds de solidarité FTQ entretiennent une collaboration fructueuse, qui a notamment permis d'implanter le réseau des FLS. Nous sommes fiers de ce partenariat! Celui-ci contribue à la création d'emplois et, par conséquent, à la vitalité de nos régions. »

Scott Pearce, administrateur de la Fédération québécoise des municipalités

« À titre de préfet de la MRC de Deux-Montagnes, je me réjouis de la mise en place de ce nouveau fonds, qui permettra à nos entreprises de bénéficier d'un prêt maximal pouvant atteindre 250 000 $ pour la concrétisation de leurs projets. Ce fonds s'inscrit dans la volonté gouvernementale, avec l'implantation du réseau Accès entreprise Québec, de renforcer les services d'accompagnement offerts à nos entrepreneurs. Il consolide le rôle de notre MRC comme porte d'entrée des entreprises vers les services destinés aux entrepreneurs. »

Denis Martin, préfet de la MRC de Deux-Montagnes

« Issu d'un partenariat unique entre le Fonds de solidarité FTQ et la FQM, le réseau des FLS contribue chaque jour à la vitalité socioéconomique de nos communautés en misant sur les petites entreprises locales québécoises. Grâce à des investissements dans plus de 5 600 projets d'entreprise depuis trente ans et à l'instauration de nouveaux FLS comme celui-ci, notre réseau continue de faire ses preuves. »

Éric Desaulniers, directeur général de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ

Faits saillants :

Le réseau des fonds de solidarité a été créé par le Fonds de solidarité FTQ et la FQM en 1991. Il soutient l'économie locale par ses actions visant le développement des PME ainsi que la création et le maintien d'emplois durables et de qualité.

En 2017, le gouvernement du Québec a accordé 3,5 millions de dollars à la FMQ pour faciliter et encourager la création de 35 FLS sur les territoires qui n'en disposent pas.

Rappelons que 86 FLS sont déjà en place dans 81 MRC et municipalités du Québec.

