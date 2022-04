Développement économique des communautés autochtones - Appui de 750 000 $ à la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador

QUÉBEC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme l'octroi d'une subvention de 750 000 $, pour les exercices financiers de 2021-2022 à 2024-2025, à la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL). L'aide financière servira à l'embauche de deux ressources affectées à l'accompagnement des entreprises au sein de l'organisme, en plus de soutenir l'élaboration d'une étude visant à obtenir des données inédites sur les entrepreneurs autochtones et à identifier leurs principaux enjeux.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, accompagnée du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'ajout de ressources additionnelles permettra à la CDEPNQL :

d'offrir un accompagnement aux entreprises autochtones pour stimuler leur développement et leur croissance;

de maximiser les retombées économiques locales et régionales des projets majeurs (publics et privés) en facilitant le maillage entre les donneurs d'ouvrage et les entreprises sur le terrain;

d'accompagner les communautés autochtones dans le développement des entreprises de leur territoire (43 communautés bénéficieront de ce soutien);

de mettre les ressources embauchées en lien avec le réseau Accès entreprise Québec (AEQ) pour favoriser un maillage territorial menant à une croissance économique concertée;

d'adapter des formations au bénéfice des entreprises des territoires couverts à la réalité du développement économique des Autochtones.

Citations :

« Les entreprises autochtones jouent un rôle important dans la croissance économique durable de leur région. C'est essentiel pour notre gouvernement de mettre à leur disposition des outils qui vont les amener au bout de leurs possibilités. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Grâce à ce financement, on s'assure de donner aux communautés autochtones les outils nécessaires afin qu'elles puissent développer leurs entreprises et participer activement à la vitalité et au développement de leur territoire. Le Québec a besoin d'entrepreneurs autochtones chevronnés, mais aussi de plus jeunes pour assurer la relève. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Ce financement permet à la CDEPNQL de renforcer ses services aux entrepreneurs autochtones et reconnaît l'importance de les offrir par l'entremise d'une organisation des Premières Nations. L'étude qui sera réalisée, quant à elle, brossera un portrait de l'entrepreneuriat autochtone au Québec, sur lequel le gouvernement et les Premières Nations pourront appuyer leurs actions et leurs décisions. »

Jinny Thibodeau Rankin, directrice générale par intérim et directrice des finances et de l'administration de la CDEPNQL

Faits saillants :

Cette initiative découle d'un engagement pris par le gouvernement du Québec lors du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec en novembre 2021, organisé sur les thèmes de la coconstruction, du développement économique autochtone et de l'ouverture au dialogue.

Les nouvelles ressources auront la possibilité de participer au parcours de compétences des conseillers en développement économique proposé par AEQ, qui offre des formations en collaboration notamment avec l'École des entrepreneurs du Québec, l'Université de Sherbrooke et l'Association des professionnels en développement économique du Québec.

et l'Association des professionnels en développement économique du Québec. La CDEPNQL, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes du milieu et dans le respect des cultures et de l'autonomie locale des communautés, a pour mission de représenter, de promouvoir, de soutenir et de défendre les intérêts des Premières Nations du Québec et du Labrador en matière de développement socioéconomique, contribuant ainsi à leur essor.

en matière de développement socioéconomique, contribuant ainsi à leur essor. L'organisme se démarque par ses réalisations, par la qualité et la valeur ajoutée du soutien qu'il apporte aux Premières Nations ainsi que par sa capacité à concerter et à mobiliser l'ensemble des intervenants vers l'atteinte d'objectifs communs. Grâce à ses interventions, il contribue à améliorer les capacités des entreprises au sein des Premières Nations et les aide à atteindre une plus grande autonomie et diversité économique.

AEQ vise à soutenir les entreprises dans la réalisation de leurs projets d'affaires, notamment en les dirigeant vers les programmes et les services appropriés et en facilitant leurs démarches de financement auprès de différents partenaires. Ce service d'accompagnement est offert à travers toutes les régions du Québec, et ce, par l'entremise d'une centaine de MRC.

